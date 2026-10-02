โปรดเกล้าฯ ปรับโอน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ถวายงานเป็น ข้าราชการในพระองค์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 13:58 น.
โปรดเกล้าฯ ปรับโอน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ถวายงานเป็น ข้าราชการในพระองค์

โปรดเกล้าฯ ปรับโอน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เข้าถวายงานเป็นข้าราชการในพระองค์ มีผล 30 ก.ย. 69 นายกฯ อนุทิน ลงนามรับทราบแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเผยแพร่หนังสือจากสำนักพระราชวัง ลงเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569 เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับโอน พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้ามาถวายงานเป็นข้าราชการในพระองค์ สังกัดหน่วยราชการในพระองค์

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ

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ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับโอน พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้ามาถวายงานเป็นข้าราชการในพระองค์ สังกัดหน่วยราชการในพระองค์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2569

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการสนองพระราชกระแสต่อไป ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พร้อมกันนี้ หนังสือฉบับดังกล่าวมีลายมือกำกับของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ระบุว่า “ทราบ” และ “ดำเนินการ”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 13:58 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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