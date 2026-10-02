โปรดเกล้าฯ ปรับโอน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ถวายงานเป็น ข้าราชการในพระองค์
โปรดเกล้าฯ ปรับโอน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เข้าถวายงานเป็นข้าราชการในพระองค์ มีผล 30 ก.ย. 69 นายกฯ อนุทิน ลงนามรับทราบแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเผยแพร่หนังสือจากสำนักพระราชวัง ลงเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569 เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับโอน พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้ามาถวายงานเป็นข้าราชการในพระองค์ สังกัดหน่วยราชการในพระองค์
กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ
ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับโอน พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้ามาถวายงานเป็นข้าราชการในพระองค์ สังกัดหน่วยราชการในพระองค์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2569
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการสนองพระราชกระแสต่อไป ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมกันนี้ หนังสือฉบับดังกล่าวมีลายมือกำกับของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ระบุว่า “ทราบ” และ “ดำเนินการ”
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