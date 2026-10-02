ปภ. เตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ปชช. ในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูง-เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง
ปภ. ประกาศเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนในพื้นที่จ.นครสวรรค์ เตรียมยกของขึ้นที่สูง-เคลื่อนย้ายรถ และกลุ่มเปราะบาง
เมื่อเวลา 11.35 น. วันนี้ (2 ต.ค. 69) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือนระดับน้ำคลองท่าขนมจีนและคลองต่างๆ ในพื้นที่ ต.บ้านแก่ง เพิ่มสูงขึ้น มีแนวโน้มล้นตลิ่ง เตือนประชาชนในพื้นที่ต.วัดไทรย์ หมู่ที่ 1,2,3,7,11 ต.นครสวรรค์ตก หมู่ที่ 7 – 10 และ ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายรถ ย้ายกลุ่มเปราะบางทันที หากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
“ปภ. ส่ง CBS แจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ต.บ้านแก่ง ต.วัดไทรย์ ต.นครสวรรค์ตก ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เนื่องจากระดับน้ำจากคลองท่าขนมจีนและคลองต่างๆ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และอาจล้นตลิ่ง ให้ยกของขึ้นที่สูง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือนเนื่องจากระดับน้ำจากคลองท่าขนมจีนและคลองต่างๆ ในพื้นที่ ต.บ้านแก่ง มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และอาจล้นตลิ่ง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3,7,11 ต.วัดไทรย์ หมู่ที่ 7,8,9,10 ต.นครสวรรค์ตก และ ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายรถ ย้ายกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ต.บ้านแก่ง ต.วัดไทรย์ ต.นครสวรรค์ตก ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง///”
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อ้างอิงจาก : FB กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์