แพทริเซีย เปิดชื่อลูกชายคนที่ 3 “น้องเอริค” ตัวโตจ้ำม่ำ แฟน ๆ ทักหน้าเหมือนพ่อโน้ต
แพทริเซีย กู๊ด และ โน้ต วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์ เปิดชื่อลูกชายคนที่ 3 ของบ้านแล้ว โดยตั้งชื่อว่า น้องเอริค พร้อมเผยภาพแรกของสมาชิกใหม่ให้แฟน ๆ ได้เห็นกัน
ฝ่ายคุณแม่โพสต์ข้อความแนะนำลูกชายคนเล็กไว้ว่า “น้องคนเล็กของบ้านมาแล้วครับ เอริค เป็นน้องคนเล็กที่ตัวโต” ซึ่งเป็นแคปชั่นแรกที่เธอเขียนถึงลูกคนที่ 3
น้องเอริคลืมตาดูโลกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2569 ด้วยน้ำหนักแรกคลอด 3.7 กิโลกรัม ซึ่งถือว่าตัวใหญ่กว่าเด็กแรกเกิดทั่วไป ตรงกับที่คุณแม่เขียนไว้ในแคปชั่น
หลังภาพถูกเผยแพร่ออกไป แฟน ๆ เข้ามาแสดงความยินดีจำนวนมาก พร้อมทักกันว่าหน้าตาของน้องเอริคเหมือนคุณพ่อโน้ตอย่างชัดเจน ขณะที่หลายคนก็ชมว่าแพทริเซียกลับมาหน้าใสและหุ่นเข้าที่เร็วมากทั้งที่เพิ่งคลอด
ก่อนหน้านี้ช่วงใกล้คลอด แพทริเซียเคยโพสต์ภาพโมเมนต์อบอุ่นในครอบครัว พร้อมชวนแฟน ๆ มาร่วมทายเพศของลูกคนที่ 3 ซึ่งกลายเป็นที่พูดถึงอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะเฉลยในวันคลอดว่าเป็นลูกชายอีกคน
แพทริเซีย เคยเล่าว่า ตัดสินใจมีครอบครัวตั้งแต่อายุ 25 ปีตามรอยคุณแม่ มีลูกในวัยใกล้เคียงกันทำให้สนิทสนมกับลูกได้ง่าย ลูกทั้งสองคนได้รับความสดใส อารมณ์ขัน ความใจร้อนไปจากตน ทว่าการมีลูกกลับทำให้ตนเองใจเย็น นิ่งขึ้นกว่าเดิม
ช่วงตั้งครรภ์ลูกคนแรก ตัวเองตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 15-16 กิโลกรัม คิดว่าตนเองจะเลี้ยงลูกได้สบาย พากลับถึงบ้านกลับเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด (PPD) จากระดับฮอร์โมนที่แปรปรวน รู้สึกเครียด กดดัน ร้องไห้บ่อยครั้ง รู้สึกผิดที่จัดการทุกอย่างไม่ได้ดั่งใจ วงจรชีวิตวนเวียนอยู่กับการให้นม ปั๊มนมทุก 3 ชั่วโมงจนได้นอนพักเพียงรอบละประมาณ 1 ชั่วโมง เกิดความกังวลจนต้องคอยเช็กตลอดเวลาว่าลูกยังหายใจอยู่หรือไม่
ภาวะซึมเศร้าคลี่คลายลงหลังผ่านไป 2-3 เดือน ร่างกายปรับฮอร์โมนเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งได้รับการสนับสนุนจากสามี โน้ต วิเศษ ช่วยจัดหาพี่เลี้ยงเข้ามาแบ่งเบาภาระ ได้กำลังใจจากคนในครอบครัว เมื่อกิจวัตรประจำวันเริ่มลงตัว ความมั่นใจในการเลี้ยงลูกจึงกลับคืนมา
สำหรับการตั้งครรภ์ลูกคนที่สอง ห่างจากคนแรก 11 เดือน แม้ร่างกายจะอ่อนเพลียจากการให้นมแม่คนแรกนาน 8 เดือน การดูแลคนเล็กกลับราบรื่น ไร้ภาวะซึมเศร้า เนื่องจากมีประสบการณ์รับมือ การเป็นแม่ทำให้ลำดับความสำคัญในชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เธอเลิกใส่ใจเรื่องรอบตัวที่ไม่จำเป็น หันมาทุ่มเทให้ครอบครัว ดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง อยู่เคียงข้างลูกไปได้นานที่สุดโดยไม่เป็นภาระในอนาคต
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลอดแล้วลูกคนที่ 3 แพทริเซีย-โน้ต วิเศษ เผยโฉมทายาทตระกูล รังษีสิงห์พิพัฒน์
- ยินดี! มายด์ ลภัสลัล คลอดลูกชาย “น้องร็อคกี้” ฉายแววหล่อตั้งแต่เกิด
- ยินดี! ดาด้า สุชาดา คลอดลูกสาวคนแรก ขึ้นแท่นคุณแม่มือใหม่