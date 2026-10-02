ทองที่ 13 ของไทย! “โซเฟีย เกล มอนโกเมอรี่” ซิวแชมป์เรือใบ ILCA 6 เอเชียนเกมส์ 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 13:17 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 13:23 น.
ทองที่ 13 ของไทย! “โซเฟีย เกล มอนโกเมอรี่” ซิวแชมป์เรือใบ ILCA 6 เอเชียนเกมส์ 2026

โซเฟีย เกล มอนโกเมอรี่ นักแล่นใบสาวไทย ทำคะแนนเสียรวมต่ำสุด 26 คะแนน คว้าเหรียญทองเรือใบหญิงเดี่ยว ILCA 6 พร้อมคว้าโควตาโอลิมปิก ลอสแอนเจลิส 2028 ให้ประเทศไทย

ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองเพิ่มในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 หลัง “โซเฟีย เกล มอนโกเมอรี่” นักกีฬาเรือใบลูกครึ่งไทย-อเมริกัน โชว์ผลงานยอดเยี่ยม คว้าแชมป์ประเภทเรือใบหญิงเดี่ยว ILCA 6 ที่เมืองกามาโกริ จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2569

ก่อนการแข่งขันวันสุดท้าย โซเฟียลงแข่งรอบเก็บคะแนนมาแล้ว 9 เรซ มีคะแนนเสียสะสม 21 คะแนน หลังตัดคะแนนจากเรซที่ทำผลงานแย่ที่สุดออกตามกติกา พร้อมครองตำแหน่งผู้นำของตาราง

โฆษณา

การแข่งขัน 2 เรซสุดท้าย นักแล่นใบสาวไทยเสียเพิ่มเพียง 5 คะแนน ทำให้จบรายการด้วยคะแนนเสียรวม 26 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนต่ำที่สุดในประเภทนี้ ก่อนคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์มาครองได้สำเร็จ

ส่วนเหรียญเงินเป็นของ จาเนีย อัง นักกีฬาเรือใบจากสิงคโปร์ ขณะที่ เนธรา คูมานัน จากอินเดีย คว้าเหรียญทองแดง

สำหรับการแข่งขันเรือใบ ผู้ที่มีคะแนนเสียน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ โดยอันดับที่นักกีฬาเข้าเส้นชัยในแต่ละเรซจะถูกนำมาคิดเป็นคะแนน เช่น เข้าอันดับ 1 ได้ 1 คะแนน และเข้าอันดับ 2 ได้ 2 คะแนน ก่อนรวมผลจากทุกเรซตามข้อกำหนดของรายการ

## โซเฟียคว้าโควตาโอลิมปิก LA 2028 ให้ไทย

นอกจากเหรียญทองเอเชียนเกมส์แล้ว ผลงานครั้งนี้ยังทำให้โซเฟียคว้าโควตาประเภทเรือใบหญิงเดี่ยว ILCA 6 สำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ให้ประเทศไทยอีกด้วย

การแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในสนามคัดเลือกโอลิมปิก โดยมีโควตาทวีปเอเชียสำหรับประเภท ILCA 6 หญิง และ ILCA 7 ชาย ประเภทละหนึ่งโควตา

ILCA 6 เป็นเรือใบขนาดเล็กสำหรับนักกีฬาเพียงคนเดียว เดิมใช้ชื่อประเภทว่า Laser Radial และเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่บรรจุในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์

โฆษณา

รู้จักประวัติ โซเฟีย เกล มอนโกเมอรี่

โซเฟีย เกล มอนโกเมอรี่ เป็นนักกีฬาเรือใบลูกครึ่งไทย-อเมริกัน อายุ 23 ปี เคยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยจบอันดับ 27 จากนักกีฬา 43 คน ในประเภท ILCA 6

ก่อนหน้านั้น โซเฟียจบอันดับ 6 ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2022 ที่นครหางโจว ประเทศจีน ก่อนกลับมาพัฒนาผลงานและก้าวขึ้นไปคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมส์ 2026

ความสำเร็จของโซเฟียครั้งนี้นับเป็นเหรียญทองที่ 13 ของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมส์ 2026 พร้อมเปิดเส้นทางสู่การเข้าร่วมโอลิมปิกเป็นสมัยที่ 2 ของเจ้าตัว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 13:17 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 13:23 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บุ๋ม ปนัดดา ฝากถึงรัฐบาลร้องงบประมาณสนับสนุนทีมกู้ภัยช่วยน้ำท่วม

บุ๋ม ปนัดดา วอนรัฐเหลียวแลกู้ภัย คนทำดีเสี่ยงชีวิตช่วยน้ำท่วม แต่ต้องมาเป็นหนี้

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
เปิดใจ กัปตันสมิต ฮีโร่ เครื่องบินฟลายดูไบ เผยสวดมนต์สู้จนรอด

เปิดใจ กัปตันสมิต ฮีโร่ เครื่องบินฟลายดูไบ เผยสวดมนต์สู้จนรอด

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ด่วน บอร์ดการบินไทยสั่ง &#8220;ชาย เอี่ยมศิริ&#8221; พ้นจากตำแหน่งดีดีการบินไทย ตั้ง “สัมฤทธิ์ สำเนียง” รักษาการซีอีโอ

ด่วน บอร์ดการบินไทยสั่ง “ชาย เอี่ยมศิริ” พ้นจากตำแหน่งดีดีการบินไทย ตั้ง “สัมฤทธิ์ สำเนียง” รักษาการซีอีโอ

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ไอ้ป๋อง ปากแข็ง ปฏิเสธข่มขืน-ฆ่าไตร่ตรอง 2 พี่น้องรัสเซีย ศาลพัทยาสั่งขังไร้ประกัน

ไอ้ป๋อง ปากแข็ง ปฏิเสธข่มขืน-ฆ่าไตร่ตรอง 2 พี่น้องรัสเซีย ศาลพัทยาสั่งขังไร้ประกัน

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
บุ๋ม ปนัดดา ฝากถึงรัฐบาลร้องงบประมาณสนับสนุนทีมกู้ภัยช่วยน้ำท่วม ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา วอนรัฐเหลียวแลกู้ภัย คนทำดีเสี่ยงชีวิตช่วยน้ำท่วม แต่ต้องมาเป็นหนี้

13 นาที ที่แล้ว
เปิดใจ กัปตันสมิต ฮีโร่ เครื่องบินฟลายดูไบ เผยสวดมนต์สู้จนรอด ข่าวต่างประเทศ

เปิดใจ กัปตันสมิต ฮีโร่ เครื่องบินฟลายดูไบ เผยสวดมนต์สู้จนรอด

15 นาที ที่แล้ว
ด่วน บอร์ดการบินไทยสั่ง &#8220;ชาย เอี่ยมศิริ&#8221; พ้นจากตำแหน่งดีดีการบินไทย ตั้ง “สัมฤทธิ์ สำเนียง” รักษาการซีอีโอ ข่าว

ด่วน บอร์ดการบินไทยสั่ง “ชาย เอี่ยมศิริ” พ้นจากตำแหน่งดีดีการบินไทย ตั้ง “สัมฤทธิ์ สำเนียง” รักษาการซีอีโอ

20 นาที ที่แล้ว
ไอ้ป๋อง ปากแข็ง ปฏิเสธข่มขืน-ฆ่าไตร่ตรอง 2 พี่น้องรัสเซีย ศาลพัทยาสั่งขังไร้ประกัน ข่าวอาชญากรรม

ไอ้ป๋อง ปากแข็ง ปฏิเสธข่มขืน-ฆ่าไตร่ตรอง 2 พี่น้องรัสเซีย ศาลพัทยาสั่งขังไร้ประกัน

29 นาที ที่แล้ว
พายุแตดบิด ไม่มีจริง ข่าวปลอมว่อนโซเชียล วอนอย่าแชร์ กรมอุตุฯ ยันไม่มีพายุชื่อนี้เข้าไทย ข่าว

พายุแตดบิด ไม่มีจริง ข่าวปลอมว่อนโซเชียล วอนอย่าแชร์ กรมอุตุฯ ยันไม่มีพายุชื่อนี้เข้าไทย

33 นาที ที่แล้ว
ผู้ใหญ่ทองพิมพ์ ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตขณะลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ข่าว

สลด ผู้ใหญ่บ้านปราจีนบุรี ไฟดูดดับขณะลุยน้ำช่วยลูกบ้าน ทำดีจนนาทีสุดท้าย

36 นาที ที่แล้ว
อ.เจษฏ์ เตือนอีกครั้ง หลังคนแห่ใช้ถุงพลาสติกห่อรถ หนีน้ำท่วม ระวังเชื้อราลามทั้งคัน ข่าว

อ.เจษฏ์ เตือน คนแห่ใช้ถุงพลาสติกห่อรถ หนีน้ำท่วม ระวังเชื้อราเติบโตลุกลามทั้งคัน

58 นาที ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ ปรับโอน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ถวายงานเป็น ข้าราชการในพระองค์ ข่าว

โปรดเกล้าฯ ปรับโอน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ถวายงานเป็น ข้าราชการในพระองค์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ อภิษฎา หลุด รูปเห็นหน้าสามี แจงฝ่ายชายไม่โกรธแต่ขอให้ระวัง ข่าวดารา

ไอซ์ อภิษฎา หลุดรูปหน้าสามี ขอโทษฝ่ายชาย ไม่ได้อยากปิด แต่ไม่ขออยู่ในโซเชียล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปภ. เตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ปชช. ในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูง-เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง ข่าว

ปภ. เตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ปชช. ในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูง-เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิว ภูริพล เปิดใจ หลังจบเอเชียนเกมส์ ภูมิใจ 2 ทอง 1 เงิน เกินฝัน ข่าวกีฬา

บิว ภูริพล เปิดใจ หลังจบเอเชียนเกมส์ ภูมิใจ 2 ทอง 1 เงิน เกินฝัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ไทย พบ ฟิลิปปินส์ อาเซียน คัพ 2026 วันนี้ ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ไทย พบ ฟิลิปปินส์ อาเซียน คัพ 2026 วันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเคลมประกันภัยพิบัติ น้ำท่วมตั้งแต่ 1 ต.ค. 69 แจ้งที่ไหน ใช้เอกสารอะไร เงินเข้ากี่วัน การเงิน

วิธีเคลมประกันภัยพิบัติ น้ำท่วมตั้งแต่ 1 ต.ค. 69 แจ้งที่ไหน ใช้เอกสารอะไร เงินเข้ากี่วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อร อรอนงค์ เคลื่อนไหวล่าสุดหลังเปิดใจป่วยมะเร็งซ้ำ ข่าวดารา

อร อรอนงค์ ยอมรับไม่ง่าย ป่วยมะเร็งซ้ำสอง เผยจบคีโมแล้ว ขอบคุณตัวเองที่เข้มแข็ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเตือน! สายคอนเทนต์ ลองกิน &quot;ลูกเห็บ&quot; แหล่งรวมความสกปรก เสี่ยงท้องร่วง ข่าว

เพจดังเตือน! สายคอนเทนต์ ลองกิน “ลูกเห็บ” แหล่งรวมความสกปรก เสี่ยงท้องร่วง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าล็อกผล? อินโดฯ ถล่มบังกลาเทศ 9-2 ทดเจ็บ 2 นาที ก่อนเปลี่ยนเป็น 7 ข่าวกีฬา

ดราม่าล็อกผล? อินโดฯ ถล่มบังกลาเทศ 9-2 ทดเจ็บ 2 นาที ก่อนเปลี่ยนเป็น 7

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
iPhone 18 Pro ข่าว

แอปเปิลเตือน คนใช้ไอโฟน เร่งอัปเดตด่วน เจอบั๊ก เปิดช่องแฮกเกอร์เจาะระบบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ ชาย 78 ขับรถไฟฟ้า พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม บาดเจ็บ 3 ราย ตร.แจ้งข้อหา &#039;ประมาท&#039; ข่าว

สาเหตุ ชาย 78 ขับรถไฟฟ้า พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม บาดเจ็บ 3 ราย ตร.แจ้งข้อหา ‘ประมาท’

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมชลประทาน แจงสาเหตุ เขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มการระบาย แม้น้ำเหนือเริ่มลดลง ข่าว

กรมชลประทาน แจงสาเหตุ เขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มการระบาย แม้น้ำเหนือเริ่มลดลง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดเสียหาย สวนสยาม น้ำท่วมกว่า 500 ล้าน ปิดฟื้นฟูอย่างน้อย 6 เดือน 46 ปีไม่เคยเจอหนักเท่านี้ ข่าว

เปิดยอดเสียหาย “สวนสยาม” น้ำท่วม ต้องใช้เงินฟื้นกว่า 500 ล้าน 46 ปีไม่เคยเจอหนักเท่านี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต บันเทิง

เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด ข่าว

มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก ข่าว

ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 2 ต.ค. 69 เวลา 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออมสิน ศศิภาพร และ บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ถ่ายรูปร่วมกับกับเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ข่าวกีฬา

ออมสิน-บุ๋มบิ๋ม ฉายพระรูปคู่ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงพระอัธยาศัยอบอุ่น เป็นกันเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปทองที่ 13 มาแล้ว “ไบร์ท-เบส” คว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายหาดหญิง เอเชียนเกมส์ รอบ 28 ปี