ทองที่ 13 ของไทย! “โซเฟีย เกล มอนโกเมอรี่” ซิวแชมป์เรือใบ ILCA 6 เอเชียนเกมส์ 2026
โซเฟีย เกล มอนโกเมอรี่ นักแล่นใบสาวไทย ทำคะแนนเสียรวมต่ำสุด 26 คะแนน คว้าเหรียญทองเรือใบหญิงเดี่ยว ILCA 6 พร้อมคว้าโควตาโอลิมปิก ลอสแอนเจลิส 2028 ให้ประเทศไทย
ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองเพิ่มในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 หลัง “โซเฟีย เกล มอนโกเมอรี่” นักกีฬาเรือใบลูกครึ่งไทย-อเมริกัน โชว์ผลงานยอดเยี่ยม คว้าแชมป์ประเภทเรือใบหญิงเดี่ยว ILCA 6 ที่เมืองกามาโกริ จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2569
ก่อนการแข่งขันวันสุดท้าย โซเฟียลงแข่งรอบเก็บคะแนนมาแล้ว 9 เรซ มีคะแนนเสียสะสม 21 คะแนน หลังตัดคะแนนจากเรซที่ทำผลงานแย่ที่สุดออกตามกติกา พร้อมครองตำแหน่งผู้นำของตาราง
การแข่งขัน 2 เรซสุดท้าย นักแล่นใบสาวไทยเสียเพิ่มเพียง 5 คะแนน ทำให้จบรายการด้วยคะแนนเสียรวม 26 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนต่ำที่สุดในประเภทนี้ ก่อนคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์มาครองได้สำเร็จ
ส่วนเหรียญเงินเป็นของ จาเนีย อัง นักกีฬาเรือใบจากสิงคโปร์ ขณะที่ เนธรา คูมานัน จากอินเดีย คว้าเหรียญทองแดง
สำหรับการแข่งขันเรือใบ ผู้ที่มีคะแนนเสียน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ โดยอันดับที่นักกีฬาเข้าเส้นชัยในแต่ละเรซจะถูกนำมาคิดเป็นคะแนน เช่น เข้าอันดับ 1 ได้ 1 คะแนน และเข้าอันดับ 2 ได้ 2 คะแนน ก่อนรวมผลจากทุกเรซตามข้อกำหนดของรายการ
## โซเฟียคว้าโควตาโอลิมปิก LA 2028 ให้ไทย
นอกจากเหรียญทองเอเชียนเกมส์แล้ว ผลงานครั้งนี้ยังทำให้โซเฟียคว้าโควตาประเภทเรือใบหญิงเดี่ยว ILCA 6 สำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ให้ประเทศไทยอีกด้วย
การแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในสนามคัดเลือกโอลิมปิก โดยมีโควตาทวีปเอเชียสำหรับประเภท ILCA 6 หญิง และ ILCA 7 ชาย ประเภทละหนึ่งโควตา
ILCA 6 เป็นเรือใบขนาดเล็กสำหรับนักกีฬาเพียงคนเดียว เดิมใช้ชื่อประเภทว่า Laser Radial และเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่บรรจุในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์
รู้จักประวัติ โซเฟีย เกล มอนโกเมอรี่
โซเฟีย เกล มอนโกเมอรี่ เป็นนักกีฬาเรือใบลูกครึ่งไทย-อเมริกัน อายุ 23 ปี เคยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยจบอันดับ 27 จากนักกีฬา 43 คน ในประเภท ILCA 6
ก่อนหน้านั้น โซเฟียจบอันดับ 6 ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2022 ที่นครหางโจว ประเทศจีน ก่อนกลับมาพัฒนาผลงานและก้าวขึ้นไปคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมส์ 2026
ความสำเร็จของโซเฟียครั้งนี้นับเป็นเหรียญทองที่ 13 ของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมส์ 2026 พร้อมเปิดเส้นทางสู่การเข้าร่วมโอลิมปิกเป็นสมัยที่ 2 ของเจ้าตัว
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