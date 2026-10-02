ไอซ์ อภิษฎา หลุดรูปหน้าสามี ขอโทษฝ่ายชาย ไม่ได้อยากปิด แต่ไม่ขออยู่ในโซเชียล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 13:50 น.
ไอซ์ อภิษฎา หลุด รูปเห็นหน้าสามี แจงฝ่ายชายไม่โกรธแต่ขอให้ระวัง

ไอซ์ อภิษฎา ขอโทษสามี เผลอโพสต์รูปเห็นหน้าลงโซเชียล เผยฝ่ายชายไม่โกรธแต่เตือนให้ระวัง ไม่ชอบออกสื่อเพราะอยากอยู่กับโลกความจริง

หลังจากดาราสาว ไอซ์ อภิษฎา เผลอหลุดโพสต์ภาพเปิดเผยใบหน้าของสามีชาวต่างชาติในโซเชียลมีเดียระหว่างทริปท่องเที่ยวกรุงดิสนีย์แลนด์ เธอตั้งใจจะลงรูปทริปแต่ไม่มีเวลามานั่งตัดต่อคลิปจึงกดเลือกรูปภาพและวิดีโอสไลด์ลงโพสต์อย่างรวดเร็วโดยลืมตรวจสอบก่อน ผ่านไปประมาณ 3 ชั่วโมงเมื่อมานั่งอ่านคอมเมนต์จึงตกใจอย่างมากที่พบว่าตนเองเผลอลงคลิปเห็นหน้าสามี

ขณะนั้นกำลังนั่งอยู่กับสามีพอดี สามีจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้น นักแสดงสาวมีสีหน้าตกใจอย่างมากพร้อมกล่าวขอโทษและถามว่าเขาโอเคหรือไม่ ด้านสามีเมื่อเห็นว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจึงไม่ได้ว่าอะไรและบอกว่าโอเค เพียงแต่เตือนให้เธอมีความระมัดระวังให้มากขึ้นในครั้งต่อไป

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ขณะเดียวกัน ฝั่งชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ชมว่าสามีของเธอมีความหล่อและมีหน้าตาตรงปกเหมือนกับลูกสาวอย่าง น้องเลอา

ส่วนสาเหตุที่สามีไม่ชอบการเปิดตัวผ่านโซเชียลมีเดียนั้น ไอซ์ระบุว่า สามีไม่ได้ต้องการจะปิดบังตัวตนแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นคนไม่โอเคกับโลกโซเชียลมีเดีย และต้องการใช้ชีวิตในโลกความเป็นจริงมากกว่า

นอกจากนี้ เขายังรับมือกับโซเชียลไม่เก่ง และไม่ว่าจะได้รับคำชมหรือคอมเมนต์ใด ๆ ก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกดีจึงเลือกที่จะไม่อยู่ในพื้นที่โซเชียล

ไอซ์ยอมรับว่าในช่วงปีแรกเธอแทบไม่กล้าลงรูปน้องเลอาเนื่องจากยังกังวลถึงข้อดีและข้อเสีย แต่เมื่อลูกโตขึ้นประกอบกับตนเองเป็นดารา ทำให้ไม่สามารถปิดบังได้ตลอด สามีอธิบายว่า “ให้ดูให้ดี อย่าทำให้วันหนึ่งที่ลูกโตขึ้นแล้วลูกต้องมาโกรธแม่เพราะคลิปเหล่านี้” ทำให้ทุกครั้งก่อนจะลงคลิปใด ๆ ไอซ์จะต้องไตร่ตรองถึงอนาคตเมื่อลูกอายุ 15-16 ปี ไม่ว่าลูกจะโตไปมีคาแรคเตอร์แบบใด เมื่อกลับมาเห็นคลิปนี้แล้วก็ยังจะรู้สึกเอ็นดูตนเอง

ไอซ์ตั้งใจให้ช่องของเธอเป็นพื้นที่สร้างความสุขและเธอก็ได้เรียนรู้เทคนิคการเลี้ยงลูกผ่านโซเชียลมีเดียจากผู้อื่นเช่นกัน

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ไอซ์ อภิษฎา กับลูก
ภาพจาก Instagram : apitsada

ในด้านบทบาทการเป็นคุณแม่ ไอซ์ได้เล่าถึงโมเมนต์วันแรกที่ น้องเลอา ต้องไปโรงเรียน ซึ่งเธอถึงกับร้องไห้ออกมาเนื่องจากติดภารกิจถ่ายรายการจนไม่สามารถไปส่งลูกเข้าโรงเรียนด้วยตนเองได้ และรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เห็นช่วงเวลาสำคัญในการปล่อยมือให้ลูกก้าวสู่โลกกว้างไปทานข้าวและเข้าห้องน้ำด้วยตนเอง

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อย่างไรก็ดี คุณครูได้รายงานว่าน้องเลอาสามารถปรับตัวและเข้าสังคมหาเพื่อนได้อย่างดีเยี่ยม

ส่วนการตัดสินใจมีลูกคนที่สอง น้องโนอา เกิดจากการที่น้องเลอาอยากมีน้องและอยากมีเพื่อนเล่น ซึ่งไอซ์ได้ประเมินความพร้อมทางสภาพจิตใจของลูกสาวคนโตก่อน และพบว่าน้องเลอาพร้อมอย่างมาก เมื่อน้องโนอาลืมตาดูโลก น้องเลอาก็คอยกอดน้อง บอกรักแม่ และเอ่ยปากขอบคุณไอซ์ที่มีน้องโนอาให้

ไอซ์ยังเสริมอีกว่า น้องเลอาเป็นเด็กที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูง มีอารมณ์คงที่ ไม่เคยงอแงลงไปนอนดิ้นกับพื้น

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เวลาทำของเล่นพังก็พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า “It’s okay, we can make it again” (ไม่เป็นไร เราทำกันใหม่ได้) ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตและซึมซับการเลี้ยงดูจากผู้ใหญ่ในบ้าน

สามีไอซ์ อภิษฎา

ไอซ์ อภิษฎากับน้องเลอา
ภาพจาก Instagram : apitsada

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 13:50 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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