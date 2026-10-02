เปิดวาร์ป ‘มิโอริ ยูริคาวะ’ จากเลขาโรงพยาบาล สู่ดาว AV คัพ G ตัวแม่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 20:00 น.
เปิดวาร์ป 'มิโอริ ยูริคาวะ' จากเลขาโรงพยาบาล สู่ดาว AV คัพ G ตัวแม่
ภาพจาก : @miori_yurikawa

ชื่อของ Miori Yurikawa หรือ มิโอริ ยูริคาวะ (百合川みおり) กลับมาได้รับความสนใจในปี 2026 หลังเธอเปิดใจถึงเส้นทางชีวิตก่อนเข้าสู่วงการ AV ซึ่งไม่ได้เริ่มจากงานผู้ใหญ่ตั้งแต่แรก แต่ผ่านทั้งการเป็นจูเนียร์ไอดอล งานในวงการบันเทิง การเรียนมหาวิทยาลัย และการทำงานประจำในโรงพยาบาลมาก่อน

ปัจจุบันมิโอริอยู่ภายใต้ ACT ENTERTAINMENT ซึ่งเว็บไซต์ทางการของต้นสังกัดยังมีชื่อ 百合川みおり หรือ Miori Yurikawa อยู่ในรายชื่อนักแสดงของบริษัท ณ ปี 2026

มิโอริ ยูริคาวะ มีรูปร่างโดดเด่นด้วยหน้าอก คัพ G โดยข้อมูลสมัยใช้ชื่อ 百合園みおり ระบุสัดส่วน B93-W57-H88 ขณะที่ข้อมูลภายหลังใช้ชื่อ 百合川みおり ระบุ B90-W57-H90 แม้ตัวเลขสัดส่วนจะต่างกันเล็กน้อยตามช่วงเวลา แต่ทั้งสองแหล่งระบุตรงกันว่าเป็นคัพ G

โฆษณา
นางแบบสาว-ชุดว่ายน้ำสีชมพู-วิวตึกแฝดกัวลาลัมเปอร์
ภาพจาก : @miori_yurikawa

ย้อนกลับไปช่วงวัยเด็ก มิโอริเล่าว่าเธอเคยถูกเพื่อนกลั่นแกล้งเพราะมีเสียงสูงตามธรรมชาติ ถึงขั้นไม่อยากไปโรงเรียนอยู่ช่วงหนึ่ง ก่อนชีวิตเริ่มเปลี่ยนเมื่ออายุประมาณ 15 ปี ขณะเดินอยู่ในย่านฮาราจูกุ กรุงโตเกียว แล้วได้รับการทาบทามจากแมวมองเข้าสู่วงการบันเทิง

จากสิ่งที่เคยทำให้เธอถูกล้อเลียนอย่าง “เสียงสูง” กลับกลายเป็นคุณสมบัติที่สามารถใช้ในงานบันเทิงได้ มิโอริเริ่มทำงานในฐานะไอดอลวัยรุ่น และมีรายงานประวัติว่าเคยผ่านทั้งงานจูเนียร์ไอดอล กราเวียร์ และกิจกรรมในวงการไอดอล ก่อนจะออกจากเส้นทางนั้นในเวลาต่อมา

หลังจากนั้นเธอกลับไปใช้ชีวิตแบบคนทำงานทั่วไป เรียนจนจบมหาวิทยาลัย และเข้าสู่โลกของพนักงานออฟฟิศ โดยงานหนึ่งที่มิโอริเคยทำคือ เลขานุการของผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ชีวิตการทำงานช่วงนั้นกลับไม่เป็นไปอย่างที่หวัง

โฆษณา
miori_yurikawa นางแบบสาว-ชุดชั้นในสีม่วง-ห้องสีชมพู
ภาพจาก : @miori_yurikawa

มิโอริให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นในปี 2026 ว่า เธอเผชิญการคุกคามทางเพศจากผู้บังคับบัญชาระหว่างทำงาน รวมถึงถูกแตะต้องร่างกายโดยไม่เหมาะสม และยังมีข่าวลือในที่ทำงานว่าเธอมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทั้งหมดเป็นคำบอกเล่าของมิโอริเองจากการสัมภาษณ์ ยังไม่มีข้อมูลว่าข้อกล่าวหานี้ผ่านการพิสูจน์ในกระบวนการศาล

โฆษณา

เธอเล่าว่าประสบการณ์ดังกล่าวกลายเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เริ่มตั้งคำถามกับเส้นทางอาชีพแบบเดิม ก่อนตัดสินใจเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ในเวลาต่อมา

มิโอริเข้าสู่วงการ AV ในเดือน มีนาคม 2023 ตอนแรกใช้ชื่อ Miori Yurizono หรือ 百合園みおり โดยข้อมูลจากบัญชี X ของเธอระบุว่าเริ่มงานกับค่าย OPPAI ก่อนย้ายไปทำงานแบบนักแสดงสัญญาเฉพาะกับ Attackers และต่อมาขยายไปสู่การรับงานกับหลายค่าย

โฆษณา
มิโอริ ยูริคาวะ นางแบบสาว-แฟชั่นชุดชั้นในสีชมพู
ภาพจาก : @miori_yurikawa

เดือนกันยายน 2023 เธอย้ายจากต้นสังกัดเดิมเข้าสู่ ACT ENTERTAINMENT และเปลี่ยนชื่อในวงการจาก 百合園みおり เป็น 百合川みおり หรือ Miori Yurikawa ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2026 มิโอริยังคงทำงานในวงการต่อเนื่อง และให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้มองอาชีพนี้เป็นงานชั่วคราว เธอยังมีแผนทำธุรกิจของตัวเอง โดยกำลังเตรียมสร้างแบรนด์เครื่องประดับ และตั้งใจใช้ชื่อจริงในการดำเนินธุรกิจ แยกออกจากตัวตนในวงการบันเทิงผู้ใหญ่

เธอยังพูดถึงครอบครัวว่า ตอนตัดสินใจเข้าสู่วงการ AV ช่วงแรกไม่ได้รับการยอมรับทันที แม่รับทราบก่อน ส่วนพ่อเพิ่งรู้ภายหลังประมาณหนึ่งปี แต่แทนที่จะโกรธกลับบอกให้เธอตั้งใจทำงาน ซึ่งมิโอริเล่าเรื่องนี้ด้วยอารมณ์ขันในการสัมภาษณ์

โฆษณา

นอกจากงานแสดง มิโอริยังใช้งานโซเชียลมีเดียค่อนข้างสม่ำเสมอ ทั้งการแจ้งตารางงาน ภาพชีวิตประจำวัน งานถ่ายแบบ และกิจกรรมกับแฟน ๆ โดยบทความของ Nikkan SPA ซึ่งสัมภาษณ์เธอในปี 2026 ระบุบัญชี X และ Instagram ของเธอโดยตรง

โฆษณา
Miori Yurikawa นางแบบสาว-ชุดว่ายน้ำสีดำ-ห้องสีชมพู
ภาพจาก : @miori_yurikawa

ช่องทางติดตาม Miori Yurikawa

จากเด็กสาวที่เคยถูกล้อเรื่องเสียง สู่การถูกแมวมองชวนเข้าสู่วงการไอดอล ก่อนกลับไปเรียนมหาวิทยาลัยและทำงานเลขานุการในโรงพยาบาล เส้นทางของ Miori Yurikawa จึงผ่านอาชีพหลายแบบก่อนจะมาถึงงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน และในวัยผู้ใหญ่เธอยังเตรียมต่อยอดตัวเองไปสู่งานธุรกิจนอกวงการบันเทิงอีกทางหนึ่ง

มิโอริ ยูริคาวะ นางแบบสาว-ชุดลูกไม้สีดำ
ภาพจาก : @miori_yurikawa

มิโอริ ยูริคาวะ นางแบบสาว-บิกินีสีทอง

โฆษณา
มิโอริ ยูริคาวะ คอสเพลย์สาวหูกระต่าย-01
ภาพจาก : @miori_yurikawa
มิโอริ ยูริคาวะ คอสเพลย์สาวหูกระต่าย-02
ภาพจาก : @miori_yurikawa

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 20:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว 2 ตุลาคม 2569 เช็กรางวัลเลข 6 ตัวออกอะไร พร้อมวิเคราะห์สถิติย้อนหลังหวยวันศุกร์

ตรวจหวยลาว 2/10/69 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมวิเคราะห์สถิติย้อนหลังหวยวันศุกร์

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
นายหรงไฮ่ หลิว รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ ม.ราชภัฏอุดรธานี

ม.ราชภัฏอุดรธานี มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ “หรงไฮ่ หลิว” ประธานกวางตุ้ง ตงเป่า กรุ๊ป

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 ไทยเก็บ 3 ทองรวดหล่นอันดับ 6

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ชาวบ้านช็อก เจอเข็มฉีดยาปริศนา ลอยเกลื่อนน้ำท่วมเต็มซอย ต้องเดินไล่เก็บทิ้ง

ชาวบ้านช็อก เข็มฉีดยาปริศนา ลอยเกลื่อนน้ำท่วมเต็มซอย ต้องเดินไล่เก็บทิ้ง

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
แม่หัวร้อน ชักปืนขู่พนง.ร้านเด็ก ฉุนถูกเตือนห้ามลูกขี่ของเล่น เสี่ยงคุก 8 ปีครึ่ง ข่าวต่างประเทศ

แม่หัวร้อน ชักปืนขู่พนง.ร้านเด็ก ฉุนถูกเตือนห้ามลูกขี่ของเล่น เสี่ยงคุก 8 ปีครึ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
"ดิว อริสรา" ควักเงินส่วนตัว ซื้อของทำถุงยังชีพ ลุยแจกชาวบ้าน สู้วิกฤตน้ำท่วม ข่าวดารา

“ดิว อริสรา” ควักเงินส่วนตัว ซื้อของทำถุงยังชีพ ลุยแจกชาวบ้าน สู้วิกฤตน้ำท่วม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายหรงไฮ่ หลิว รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ ม.ราชภัฏอุดรธานี ข่าว

ม.ราชภัฏอุดรธานี มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ “หรงไฮ่ หลิว” ประธานกวางตุ้ง ตงเป่า กรุ๊ป

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง ข่าวกีฬา

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 ไทยเก็บ 3 ทองรวดหล่นอันดับ 6

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านช็อก เจอเข็มฉีดยาปริศนา ลอยเกลื่อนน้ำท่วมเต็มซอย ต้องเดินไล่เก็บทิ้ง ข่าว

ชาวบ้านช็อก เข็มฉีดยาปริศนา ลอยเกลื่อนน้ำท่วมเต็มซอย ต้องเดินไล่เก็บทิ้ง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! หญิง 82 เหยื่อ เก๋งไฟฟ้า พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม เสียชีวิตแล้ว ข่าว

ด่วน! หญิง 82 เหยื่อ เก๋งไฟฟ้า พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม เสียชีวิตแล้ว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือนเย็น 2 ต.ค.69 กทม.ฝั่งตะวันออก-สมุทรปราการ รับมือฝนตก ข่าว

กรมอุตุฯ เตือนเลิกงานเย็นนี้มีเปียก 2 พื้นที่ฝนถล่มหนัก-ลมกระโชกแรง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฟกัส ณัฐนิชา ผงาดแชมป์มวยสากลหญิง 54 กก. คว้าทองเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

โฟกัส ณัฐนิชา ผงาดแชมป์มวยสากลหญิง 54 กก. คว้าทองเอเชียนเกมส์ 2026

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัล รพ.แก้งสนามนาง ต้อนรับ ผอ.คนใหม่ ชื่อ-นามสกุล สะดุดตา คนแห่ถามอ่านยังไง ข่าว

ไวรัล รพ.แก้งสนามนาง ต้อนรับ ผอ.คนใหม่ ชื่อ-นามสกุล สะดุดตา คนแห่ถามอ่านยังไง

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธนาคารกรุงเทพ ยกเลิกให้บริการ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง 15 ธันวาคม 69 การเงิน

ธนาคารกรุงเทพ ยกเลิกให้บริการ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง 15 ธันวาคม 69

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ฝากถึงรัฐบาลร้องงบประมาณสนับสนุนทีมกู้ภัยช่วยน้ำท่วม ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา วอนรัฐเหลียวแลกู้ภัย คนทำดีเสี่ยงชีวิตช่วยน้ำท่วม แต่ต้องมาเป็นหนี้

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดใจ กัปตันสมิต ฮีโร่ เครื่องบินฟลายดูไบ เผยสวดมนต์สู้จนรอด ข่าวต่างประเทศ

เปิดใจ กัปตันสมิต ฮีโร่ เครื่องบินฟลายดูไบ เผยสวดมนต์สู้จนรอด

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน บอร์ดการบินไทยสั่ง “ชาย เอี่ยมศิริ” พ้นจากตำแหน่งดีดีการบินไทย ตั้ง “สัมฤทธิ์ สำเนียง” รักษาการซีอีโอ ข่าว

ด่วน บอร์ดการบินไทยสั่ง “ชาย เอี่ยมศิริ” พ้นจากตำแหน่งดีดีการบินไทย ตั้ง “สัมฤทธิ์ สำเนียง” รักษาการซีอีโอ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอ้ป๋อง ปากแข็ง ปฏิเสธข่มขืน-ฆ่าไตร่ตรอง 2 พี่น้องรัสเซีย ศาลพัทยาสั่งขังไร้ประกัน ข่าวอาชญากรรม

ไอ้ป๋อง ปากแข็ง ปฏิเสธข่มขืน-ฆ่าไตร่ตรอง 2 พี่น้องรัสเซีย ศาลพัทยาสั่งขังไร้ประกัน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
พายุแตดบิด ไม่มีจริง ข่าวปลอมว่อนโซเชียล วอนอย่าแชร์ กรมอุตุฯ ยันไม่มีพายุชื่อนี้เข้าไทย ข่าว

พายุแตดบิด ไม่มีจริง ข่าวปลอมว่อนโซเชียล วอนอย่าแชร์ กรมอุตุฯ ยันไม่มีพายุชื่อนี้เข้าไทย

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ใหญ่ทองพิมพ์ ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตขณะลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ข่าว

สลด ผู้ใหญ่บ้านปราจีนบุรี ไฟดูดดับขณะลุยน้ำช่วยลูกบ้าน ทำดีจนนาทีสุดท้าย

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฏ์ เตือนอีกครั้ง หลังคนแห่ใช้ถุงพลาสติกห่อรถ หนีน้ำท่วม ระวังเชื้อราลามทั้งคัน ข่าว

อ.เจษฏ์ เตือน คนแห่ใช้ถุงพลาสติกห่อรถ หนีน้ำท่วม ระวังเชื้อราเติบโตลุกลามทั้งคัน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ ปรับโอน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ถวายงานเป็น ข้าราชการในพระองค์ ข่าว

โปรดเกล้าฯ ปรับโอน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ถวายงานเป็น ข้าราชการในพระองค์

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ อภิษฎา หลุด รูปเห็นหน้าสามี แจงฝ่ายชายไม่โกรธแต่ขอให้ระวัง ข่าวดารา

ไอซ์ อภิษฎา หลุดรูปหน้าสามี ขอโทษฝ่ายชาย ไม่ได้อยากปิด แต่ไม่ขออยู่ในโซเชียล

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปภ. เตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ปชช. ในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูง-เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง ข่าว

ปภ. เตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ปชช. ในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูง-เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าโวย ค่าอาหารไม่ตรงปก ร้านแอบบวกเพิ่มเอง อ้างทำให้เยอะ ต้องคิดอีกราคา ข่าว

ลูกค้าโวย ค่าอาหารไม่ตรงปก ร้านแอบบวกเพิ่มเอง อ้างทำให้เยอะ ต้องคิดอีกราคา

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทองที่ 13 ของไทย! “โซเฟีย เกล มอนโกเมอรี่” ซิวแชมป์เรือใบ ILCA 6 เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ทองที่ 13 ของไทย! “โซเฟีย เกล มอนโกเมอรี่” ซิวแชมป์เรือใบ ILCA 6 เอเชียนเกมส์ 2026

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย อ้วน ประจัญบาน เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง สิ้นเจ้าของเสียงร้องเพลง "คิดถึงบ้าน" บันเทิง

อาลัย อ้วน ประจัญบาน เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง สิ้นเจ้าของเสียงร้องเพลง “คิดถึงบ้าน”

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทองที่ 13 มาแล้ว “ไบร์ท-เบส” คว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายหาดหญิง เอเชียนเกมส์ รอบ 28 ปี ข่าวกีฬา

ทองที่ 13 มาแล้ว “ไบร์ท-เบส” คว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายหาดหญิง เอเชียนเกมส์ รอบ 28 ปี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิว ภูริพล เปิดใจ หลังจบเอเชียนเกมส์ ภูมิใจ 2 ทอง 1 เงิน เกินฝัน ข่าวกีฬา

บิว ภูริพล เปิดใจ หลังจบเอเชียนเกมส์ ภูมิใจ 2 ทอง 1 เงิน เกินฝัน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปจำได้ไหม กั๊ก วงเล้าโลม เปิดภาพปัจจุบัน อึ้งอายุ หน้าเด็กมาก ปีนี้วงครบ 20 ปี