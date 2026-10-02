เปิดวาร์ป ‘มิโอริ ยูริคาวะ’ จากเลขาโรงพยาบาล สู่ดาว AV คัพ G ตัวแม่
ชื่อของ Miori Yurikawa หรือ มิโอริ ยูริคาวะ (百合川みおり) กลับมาได้รับความสนใจในปี 2026 หลังเธอเปิดใจถึงเส้นทางชีวิตก่อนเข้าสู่วงการ AV ซึ่งไม่ได้เริ่มจากงานผู้ใหญ่ตั้งแต่แรก แต่ผ่านทั้งการเป็นจูเนียร์ไอดอล งานในวงการบันเทิง การเรียนมหาวิทยาลัย และการทำงานประจำในโรงพยาบาลมาก่อน
ปัจจุบันมิโอริอยู่ภายใต้ ACT ENTERTAINMENT ซึ่งเว็บไซต์ทางการของต้นสังกัดยังมีชื่อ 百合川みおり หรือ Miori Yurikawa อยู่ในรายชื่อนักแสดงของบริษัท ณ ปี 2026
มิโอริ ยูริคาวะ มีรูปร่างโดดเด่นด้วยหน้าอก คัพ G โดยข้อมูลสมัยใช้ชื่อ 百合園みおり ระบุสัดส่วน B93-W57-H88 ขณะที่ข้อมูลภายหลังใช้ชื่อ 百合川みおり ระบุ B90-W57-H90 แม้ตัวเลขสัดส่วนจะต่างกันเล็กน้อยตามช่วงเวลา แต่ทั้งสองแหล่งระบุตรงกันว่าเป็นคัพ G
ย้อนกลับไปช่วงวัยเด็ก มิโอริเล่าว่าเธอเคยถูกเพื่อนกลั่นแกล้งเพราะมีเสียงสูงตามธรรมชาติ ถึงขั้นไม่อยากไปโรงเรียนอยู่ช่วงหนึ่ง ก่อนชีวิตเริ่มเปลี่ยนเมื่ออายุประมาณ 15 ปี ขณะเดินอยู่ในย่านฮาราจูกุ กรุงโตเกียว แล้วได้รับการทาบทามจากแมวมองเข้าสู่วงการบันเทิง
จากสิ่งที่เคยทำให้เธอถูกล้อเลียนอย่าง “เสียงสูง” กลับกลายเป็นคุณสมบัติที่สามารถใช้ในงานบันเทิงได้ มิโอริเริ่มทำงานในฐานะไอดอลวัยรุ่น และมีรายงานประวัติว่าเคยผ่านทั้งงานจูเนียร์ไอดอล กราเวียร์ และกิจกรรมในวงการไอดอล ก่อนจะออกจากเส้นทางนั้นในเวลาต่อมา
หลังจากนั้นเธอกลับไปใช้ชีวิตแบบคนทำงานทั่วไป เรียนจนจบมหาวิทยาลัย และเข้าสู่โลกของพนักงานออฟฟิศ โดยงานหนึ่งที่มิโอริเคยทำคือ เลขานุการของผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ชีวิตการทำงานช่วงนั้นกลับไม่เป็นไปอย่างที่หวัง
มิโอริให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นในปี 2026 ว่า เธอเผชิญการคุกคามทางเพศจากผู้บังคับบัญชาระหว่างทำงาน รวมถึงถูกแตะต้องร่างกายโดยไม่เหมาะสม และยังมีข่าวลือในที่ทำงานว่าเธอมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทั้งหมดเป็นคำบอกเล่าของมิโอริเองจากการสัมภาษณ์ ยังไม่มีข้อมูลว่าข้อกล่าวหานี้ผ่านการพิสูจน์ในกระบวนการศาล
เธอเล่าว่าประสบการณ์ดังกล่าวกลายเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เริ่มตั้งคำถามกับเส้นทางอาชีพแบบเดิม ก่อนตัดสินใจเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ในเวลาต่อมา
มิโอริเข้าสู่วงการ AV ในเดือน มีนาคม 2023 ตอนแรกใช้ชื่อ Miori Yurizono หรือ 百合園みおり โดยข้อมูลจากบัญชี X ของเธอระบุว่าเริ่มงานกับค่าย OPPAI ก่อนย้ายไปทำงานแบบนักแสดงสัญญาเฉพาะกับ Attackers และต่อมาขยายไปสู่การรับงานกับหลายค่าย
เดือนกันยายน 2023 เธอย้ายจากต้นสังกัดเดิมเข้าสู่ ACT ENTERTAINMENT และเปลี่ยนชื่อในวงการจาก 百合園みおり เป็น 百合川みおり หรือ Miori Yurikawa ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน
ในปี 2026 มิโอริยังคงทำงานในวงการต่อเนื่อง และให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้มองอาชีพนี้เป็นงานชั่วคราว เธอยังมีแผนทำธุรกิจของตัวเอง โดยกำลังเตรียมสร้างแบรนด์เครื่องประดับ และตั้งใจใช้ชื่อจริงในการดำเนินธุรกิจ แยกออกจากตัวตนในวงการบันเทิงผู้ใหญ่
เธอยังพูดถึงครอบครัวว่า ตอนตัดสินใจเข้าสู่วงการ AV ช่วงแรกไม่ได้รับการยอมรับทันที แม่รับทราบก่อน ส่วนพ่อเพิ่งรู้ภายหลังประมาณหนึ่งปี แต่แทนที่จะโกรธกลับบอกให้เธอตั้งใจทำงาน ซึ่งมิโอริเล่าเรื่องนี้ด้วยอารมณ์ขันในการสัมภาษณ์
นอกจากงานแสดง มิโอริยังใช้งานโซเชียลมีเดียค่อนข้างสม่ำเสมอ ทั้งการแจ้งตารางงาน ภาพชีวิตประจำวัน งานถ่ายแบบ และกิจกรรมกับแฟน ๆ โดยบทความของ Nikkan SPA ซึ่งสัมภาษณ์เธอในปี 2026 ระบุบัญชี X และ Instagram ของเธอโดยตรง
ช่องทางติดตาม Miori Yurikawa
- X หรือ Twitter: @miori_yurikawa ติดตาม Miori Yurikawa บน X
- Instagram: @miori_yurikawa ติดตาม Miori Yurikawa บน Instagram
จากเด็กสาวที่เคยถูกล้อเรื่องเสียง สู่การถูกแมวมองชวนเข้าสู่วงการไอดอล ก่อนกลับไปเรียนมหาวิทยาลัยและทำงานเลขานุการในโรงพยาบาล เส้นทางของ Miori Yurikawa จึงผ่านอาชีพหลายแบบก่อนจะมาถึงงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน และในวัยผู้ใหญ่เธอยังเตรียมต่อยอดตัวเองไปสู่งานธุรกิจนอกวงการบันเทิงอีกทางหนึ่ง
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Tokyo Reporter: บทสัมภาษณ์เส้นทางชีวิต Miori Yurikawa
- ACT ENTERTAINMENT: รายชื่อนักแสดงในสังกัด
- Nikkan SPA: บทสัมภาษณ์ Miori Yurikawa และช่องทาง SNS