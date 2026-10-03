ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 4 ต.ค. 69 ชิง 2 ทอง ก่อนพิธีปิด 16.00 น.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ต.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 04 ต.ค. 2569 05:01 น.
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค. 69 ขี่ม้าชิง 2 ทอง ก่อนพิธีปิด 16.00 น.

การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ไอจิ นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาถึงวันสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2569 หลังแข่งขันอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน โดยโปรแกรมวันสุดท้ายเหลือการชิงเหรียญจากกีฬาขี่ม้ากระโดด ก่อนเข้าสู่พิธีปิดในช่วงเย็น

ขี่ม้ากระโดดประเภทบุคคลมีรอบที่ 2 และตัดสินอันดับสุดท้าย 2 รายการ ได้แก่ Group A และ Group B ชิงรวม 2 เหรียญทอง ที่ JRA Equestrian Park กรุงโตเกียว

Group A ใช้ความสูงเครื่องกีดขวาง 1.50 เมตร ส่วน Group B ใช้ความสูง 1.55 เมตร หลังนักกีฬาแข่งขันรอบแรกไปแล้วในวันที่ 3 ตุลาคม

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เจ้าภาพประกาศปรับเวลาแข่งขันวันสุดท้ายให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง โดยตามเวลาประเทศไทยจะเริ่มเวลา 09.00 น. และคาดว่าจะสิ้นสุดประมาณ 13.00 น.

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2569 เวลาประเทศไทย

  • 09.00 น. ขี่ม้ากระโดดประเภทบุคคล Group A และ Group B รอบที่ 2 และตัดสินแชมป์ ชิง 2 เหรียญทอง
  • ประมาณ 13.00 น. สิ้นสุดการแข่งขันขี่ม้าตามกำหนดการ
  • 14.00 น. เริ่ม Warm-up Stage ก่อนพิธีปิด ที่ Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
  • 16.00 น. พิธีปิดเอเชียนเกมส์ 2026 เริ่มอย่างเป็นทางการ
  • ประมาณ 17.30 น. พิธีปิดสิ้นสุด

พิธีปิดจัดที่ Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium เมืองนาโกยา ซึ่งเป็นสนามเดียวกับพิธีเปิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน เจ้าภาพเตรียมกิจกรรม Warm-up Stage ก่อนเริ่มพิธีหลัก และคาดว่าพิธีจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

สำหรับการถ่ายทอดสดในประเทศไทย แฟนกีฬาสามารถรับชมพิธีปิดตั้งแต่เวลา 16.00 น. ทาง NBT, T Sports 7, PPTV HD 36 และ AIS PLAY โดย PPTV ระบุผังถ่ายทอดของช่องไว้ตั้งแต่เวลา 16.00 ถึง 17.45 น.

AIS PLAY ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ผ่านช่องกีฬาเฉพาะกิจตลอดการแข่งขัน ส่วนช่องโทรทัศน์ดิจิทัลของไทยหมุนเวียนถ่ายทอดตามผังที่กำหนด

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เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 จัดขึ้นที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคม 2569 โดยมีนักกีฬาจากทั่วเอเชียร่วมชิงชัย ก่อนปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการหลังพิธีปิดวันที่ 4 ตุลาคม

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ต.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 04 ต.ค. 2569 05:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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