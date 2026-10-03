ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 4 ต.ค. 69 ชิง 2 ทอง ก่อนพิธีปิด 16.00 น.
การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ไอจิ นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาถึงวันสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2569 หลังแข่งขันอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน โดยโปรแกรมวันสุดท้ายเหลือการชิงเหรียญจากกีฬาขี่ม้ากระโดด ก่อนเข้าสู่พิธีปิดในช่วงเย็น
ขี่ม้ากระโดดประเภทบุคคลมีรอบที่ 2 และตัดสินอันดับสุดท้าย 2 รายการ ได้แก่ Group A และ Group B ชิงรวม 2 เหรียญทอง ที่ JRA Equestrian Park กรุงโตเกียว
Group A ใช้ความสูงเครื่องกีดขวาง 1.50 เมตร ส่วน Group B ใช้ความสูง 1.55 เมตร หลังนักกีฬาแข่งขันรอบแรกไปแล้วในวันที่ 3 ตุลาคม
เจ้าภาพประกาศปรับเวลาแข่งขันวันสุดท้ายให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง โดยตามเวลาประเทศไทยจะเริ่มเวลา 09.00 น. และคาดว่าจะสิ้นสุดประมาณ 13.00 น.
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2569 เวลาประเทศไทย
- 09.00 น. ขี่ม้ากระโดดประเภทบุคคล Group A และ Group B รอบที่ 2 และตัดสินแชมป์ ชิง 2 เหรียญทอง
- ประมาณ 13.00 น. สิ้นสุดการแข่งขันขี่ม้าตามกำหนดการ
- 14.00 น. เริ่ม Warm-up Stage ก่อนพิธีปิด ที่ Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium
- 16.00 น. พิธีปิดเอเชียนเกมส์ 2026 เริ่มอย่างเป็นทางการ
- ประมาณ 17.30 น. พิธีปิดสิ้นสุด
พิธีปิดจัดที่ Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium เมืองนาโกยา ซึ่งเป็นสนามเดียวกับพิธีเปิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน เจ้าภาพเตรียมกิจกรรม Warm-up Stage ก่อนเริ่มพิธีหลัก และคาดว่าพิธีจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
สำหรับการถ่ายทอดสดในประเทศไทย แฟนกีฬาสามารถรับชมพิธีปิดตั้งแต่เวลา 16.00 น. ทาง NBT, T Sports 7, PPTV HD 36 และ AIS PLAY โดย PPTV ระบุผังถ่ายทอดของช่องไว้ตั้งแต่เวลา 16.00 ถึง 17.45 น.
AIS PLAY ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ผ่านช่องกีฬาเฉพาะกิจตลอดการแข่งขัน ส่วนช่องโทรทัศน์ดิจิทัลของไทยหมุนเวียนถ่ายทอดตามผังที่กำหนด
เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 จัดขึ้นที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคม 2569 โดยมีนักกีฬาจากทั่วเอเชียร่วมชิงชัย ก่อนปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการหลังพิธีปิดวันที่ 4 ตุลาคม
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Aichi Nagoya 2026 ประกาศปรับเวลาขี่ม้าวันที่ 4 ตุลาคม
- FEI โปรแกรมขี่ม้าเอเชียนเกมส์ 2026
- Aichi Nagoya 2026 กำหนดการพิธีปิด
- คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ช่องทางถ่ายทอดเอเชียนเกมส์ 2026
- PPTV โปรแกรมถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026
- AIS PLAY ถ่ายทอดสด Asian Games 2026