ทองที่ 13 มาแล้ว “ไบร์ท-เบส” คว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายหาดหญิง เอเชียนเกมส์ รอบ 28 ปี
ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองที่ 13 ในศึก เอเชียนเกมส์ 2026 ไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ได้สำเร็จ หลัง “ไบร์ท” ธาราวดี นาราพรลภัส และ “เบส” วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี คู่นักวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทย เอาชนะ หยาน ซู (Xu Yan) และ เซียะ ซินยี่ (Xia Xinyi) จากจีน ในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 2 ตุลาคม 2569 ที่สนาม Hekinan Ryokuchi Beach Court จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
เหรียญทองครั้งนี้มีความสำคัญกับวอลเลย์บอลชายหาดไทย เพราะเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ประเภทหญิงในเอเชียนเกมส์อีกครั้งหลังรอคอยมานาน 28 ปี
ก่อนหน้านี้ ไทยเคยคว้าเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอเชียนเกมส์ครั้งแรกเมื่อปี 1998 ที่กรุงเทพมหานคร ก่อนจีนจะครองแชมป์ต่อเนื่องหลายสมัย ข้อมูลของสมาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย หรือ AVC ระบุว่า ไทยได้เหรียญทองปี 1998 ขณะที่ผลงานดีที่สุดหลังจากนั้นคือเหรียญเงินในเอเชียนเกมส์ 2014 ที่อินชอน ประเทศเกาหลีใต้
เส้นทางของไบร์ทและเบสในรอบน็อกเอาต์ครั้งนี้ต้องผ่านคู่แข่งจากฟิลิปปินส์สองคู่ เริ่มจากรอบก่อนรองชนะเลิศที่เอาชนะ เบอร์นาเดธ พอนส์ และเชอร์รี แอนน์ รอนดินา 2-1 เซต 21-17, 12-21 และ 15-13 ก่อนเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม คู่สาวไทยพบ ไคเล็ม ฮาร์ล โปรเจลลา และโซเฟีย ชานิน ปาการา จากฟิลิปปินส์ ก่อนเอาชนะ 2-0 เซต 23-21 และ 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยในรอบ 12 ปี
คู่ชิงของไทยถือเป็นคู่แข่งที่มีประสบการณ์สูง โดยเฉพาะเซียะ ซินยี่ ซึ่งเคยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์หญิงมาแล้วหลายครั้ง รวมถึงปี 2014, 2018 และ 2022 ก่อนลงสนามพบไบร์ทและเบสในรอบชิงปี 2026
สำหรับไบร์ทและเบส ปี 2569 ถือเป็นปีที่ทั้งคู่ทำผลงานต่อเนื่อง ก่อนหน้าเอเชียนเกมส์เพียงไม่กี่เดือน เพิ่งคว้าเหรียญทอง เอเชียนบีชเกมส์ 2026 ที่เมืองซานย่า ประเทศจีน หลังชนะคู่ญี่ปุ่น 2-0 เซต 21-17 และ 21-15 เมื่อเดือนเมษายน
จากนั้นยังคว้าแชมป์ Beach Pro Tour Futures ที่หางโจว ประเทศจีน ในเดือนมิถุนายน ก่อนเดินหน้าสู่เอเชียนเกมส์และปิดท้ายด้วยเหรียญทองประเภทหญิงครั้งแรกของไทยนับจากปี 1998
ชัยชนะของธาราวดีและวรพีรชยากรทำให้ทัพไทยเพิ่มจำนวนเหรียญทองในเอเชียนเกมส์ 2026 เป็น 13 เหรียญทอง หลังจบวันที่ 1 ตุลาคม ไทยมีอยู่ 12 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน และ 15 เหรียญทองแดง
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Asian Volleyball Confederation – Asian Games Women’s Beach Volleyball
- สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย – ผลงาน ไบร์ท-เบส เอเชียนบีชเกมส์ 2026
- Thai PBS – โปรแกรมวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิง เอเชียนเกมส์ 2026