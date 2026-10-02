ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 3 ต.ค. 69 ไทยชิงทองตะกร้อ ลุ้นเทควันโด 4 รุ่น

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ต.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2569 05:01 น.
ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 3 ต.ค. 69

การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ไอจิ นาโกยา เดินทางเข้าสู่วันรองสุดท้ายในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569 โดยมีเหรียญทองให้ชิงถึง 47 เหรียญจาก 21 ชนิดกีฬา ก่อนเหลือการแข่งขันขี่ม้าและพิธีปิดในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม

ไฮไลต์ของทัพไทยเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า เมื่อเซปักตะกร้อหญิงประเภท 4 คนลงชิงเหรียญทองกับเวียดนาม เวลา 07.00 น. หลังทีมสาวไทยผ่านรอบรองชนะเลิศด้วยการเอาชนะอินโดนีเซีย 2 ต่อ 0 เซต 15 ต่อ 9 และ 15 ต่อ 4

เทควันโดมีนักกีฬาไทยลงแข่งขันอีก 4 รุ่น นำโดย “หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง เจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งก่อน พร้อม ณัฐกมล วาสนา, กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น และแจ็ค วูดี้ เมอเซอร์

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วอลเลย์บอลชายหาดชาย “ยู” พิทักษ์ ทิพย์จันทร์ และ “ตั้ม” ปรวิทย์ เตาวะโต มีคิวชิงเหรียญทองแดงเวลา 10.00 น. หลังพ่ายคู่กาตาร์ 0 ต่อ 2 เซต 21 ต่อ 23 และ 12 ต่อ 21 ในรอบรองชนะเลิศ

ส่วนวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเอาชนะกาตาร์ 3 ต่อ 1 เซต ในรอบจัดอันดับ 5 ถึง 8 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ทำให้ได้เข้าไปพบ อินเดีย รอบชิงอันดับ 5 เวลา 11.00 น.

โปรแกรมเอเชียนเกมส์ 2026 วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569 เวลาประเทศไทย

  • 04.30 น. กอล์ฟ รอบสุดท้าย ประเภทบุคคลชาย บุคคลหญิง ทีมชาย และทีมหญิง ชิง 4 เหรียญทอง
  • 07.00 น. เซปักตะกร้อ ประเภท 4 คนหญิง รอบชิงชนะเลิศ ไทย พบ เวียดนาม
  • 07.00 น. เซปักตะกร้อ ประเภท 4 คนชาย รอบชิงชนะเลิศ
  • 07.00 น. เทควันโดหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. ณัฐกมล วาสนา พบ มาดินา มิราบซาโลวา จากอุซเบกิสถาน
  • 07.00 น. ยิงธนูรีเคิร์ฟหญิงเดี่ยว เริ่มการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ ก่อนตัดสินเหรียญภายในช่วงเช้า
  • 07.00 น. คริกเก็ตชาย รอบชิงเหรียญทองแดง
  • 07.00 น. ยูยิตสูหญิง รุ่น 63 กก. และชาย รุ่น 85 กก. เริ่มรอบแรกถึงรอบรองชนะเลิศ
  • 07.00 น. รักบี้ 7 คนชายและหญิง เริ่มการแข่งขันรอบจัดอันดับและรอบตัดสินเหรียญ
  • 07.00 น. ฮอกกี้ชาย เริ่มการแข่งขันรอบจัดอันดับ
  • 07.30 น. ขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ประเภทบุคคล Group A และ Group B รอบคัดเลือก
  • 07.36 น. เทควันโดชาย รุ่นไม่เกิน 68 กก. “หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง พบ ซวี่ ห่าวอวี่ จากจีนไทเป
  • 08.00 น. เทควันโดหญิง รุ่นมากกว่า 67 กก. กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น พบ โจติ ยาดัฟ จากอินเดีย
  • 08.00 น. เรือใบ วันตัดสินเหรียญ 7 รายการ
  • 08.00 น. เทนนิส รอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยว หญิงคู่ และคู่ผสม ชิง 3 เหรียญทอง
  • 08.00 น. วอลเลย์บอลชาย เริ่มโปรแกรมนัดจัดอันดับและรอบชิงวันสุดท้าย
  • 08.00 น. พาเดลชายคู่และหญิงคู่ รอบชิงเหรียญ
  • 08.00 น. ซอฟต์บอลหญิง รอบชิงเหรียญทองแดง
  • 08.30 น. มวยปล้ำ รอบคัดเลือกและรอบน็อกเอาต์ ฟรีสไตล์ชาย รุ่น 57, 74 และ 97 กก. พร้อมมวยปล้ำหญิง รุ่น 53 และ 57 กก.
  • 08.52 น. เทควันโดชาย รุ่นมากกว่า 80 กก. แจ็ค วูดี้ เมอเซอร์ พบ ฮัมซาห์ โอมาร์ ซาอีด จากปากีสถาน
  • 09.00 น. ยูโดประเภททีมผสม รอบแรก รอบแก้ตัว และรอบรองชนะเลิศ
  • 10.00 น. วอลเลย์บอลชายหาดชาย รอบชิงเหรียญทองแดง “ยู” พิทักษ์ ทิพย์จันทร์ และ “ตั้ม” ปรวิทย์ เตาวะโต ลงสนามให้ทีมชาติไทย
  • 11.00 น. วอลเลย์บอลชาย รอบชิงอันดับ 5 ไทย พบ อินเดีย
  • 11.00 น. ยิงธนูรีเคิร์ฟชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศต่อเนื่องถึงรอบชิงเหรียญ
  • 11.00 น. ยูยิตสูหญิง รุ่น 63 กก. และชาย รุ่น 85 กก. รอบชิงเหรียญทองแดงและรอบชิงชนะเลิศ
  • 11.00 น. ยิมนาสติกลีลา ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ รอบชิงชนะเลิศ
  • 11.30 น. คริกเก็ตชาย รอบชิงชนะเลิศ
  • 12.00 น. เบรกกิ้ง B-Boy และ B-Girl รอบก่อนรองชนะเลิศถึงรอบชิง ชิง 2 เหรียญทอง
  • 12.00 น. ซอฟต์บอลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
  • 12.15 น. โปโลน้ำชาย เริ่มช่วงการแข่งขันรอบจัดอันดับ รอบชิงเหรียญทองแดง และรอบชิงชนะเลิศ
  • 13.00 น. ฟุตบอลชาย รอบชิงเหรียญทองแดง
  • 14.00 น. วอลเลย์บอลชาย รอบชิงเหรียญทองแดง
  • 14.30 น. ฮอกกี้ชาย รอบชิงเหรียญทองแดง
  • 15.00 น. ยูโดทีมผสม รอบชิงเหรียญทองแดงและรอบชิงชนะเลิศ
  • ช่วงบ่าย รักบี้ 7 คนชายและหญิง รอบรองชนะเลิศ รอบชิงเหรียญทองแดง และรอบชิงชนะเลิศ
  • 16.00 น. มวยปล้ำ รอบชิงเหรียญ ฟรีสไตล์ชาย 57, 74 และ 97 กก. พร้อมหญิง 53 และ 57 กก. ชิงรวม 5 เหรียญทอง
  • 16.00 น. สปอร์ตไคลม์บิง ประเภท Lead ชายและหญิง รอบชิงชนะเลิศ ชิง 2 เหรียญทอง
  • 17.00 น. ฮอกกี้ชาย รอบชิงชนะเลิศ
  • 17.00 น. ยิมนาสติกลีลา ประเภททีม รอบชิงชนะเลิศ
  • 17.20 น. วอลเลย์บอลชาย รอบชิงชนะเลิศ
  • 17.30 น. ฟุตบอลชาย รอบชิงชนะเลิศ

เมื่อนับรายการตัดสินเหรียญทั้งหมด วันที่ 3 ตุลาคมมีการชิง 47 เหรียญทองจากกอล์ฟ ยิงธนู คริกเก็ต ยูยิตสู เซปักตะกร้อ เทควันโด ฮอกกี้ รักบี้ 7 คน เทนนิส วอลเลย์บอล พาเดล ซอฟต์บอล มวยปล้ำ เรือใบ ยูโด วอลเลย์บอลชายหาด ยิมนาสติกลีลา เบรกกิ้ง โปโลน้ำ ฟุตบอล และสปอร์ตไคลม์บิง

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สำหรับเทควันโด บัลลังก์ถือเป็นหนึ่งในความหวังของไทย หลังคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งก่อนในรุ่น 63 กก.ชาย ครั้งนี้ขยับขึ้นมาแข่งขันรุ่นไม่เกิน 68 กก. โดยการแข่งขันตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงจะจบภายในวันเดียว

ด้านตะกร้อหญิง 4 คน ไทยได้โอกาสล้างตาเวียดนามอีกครั้ง หลังแพ้ 0 ต่อ 2 เซตในรอบแบ่งกลุ่ม ก่อนกลับมาชนะฟิลิปปินส์และอินเดีย จากนั้นเอาชนะอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศ ผ่านเข้าสู่รอบชิงเวลา 07.00 น.

แฟนกีฬาในประเทศไทยสามารถติดตามการแข่งขันผ่าน NBT, T Sports 7, 9 MCOT HD, ONE31, MONOMAX SPORTS TV, ไทยรัฐทีวี 32 และ PPTV HD 36 ส่วนช่องทางออนไลน์รับชมได้ทาง AIS PLAY ซึ่งมีหลายช่องสำหรับถ่ายทอดการแข่งขันพร้อมกัน ผังแต่ละช่องอาจเปลี่ยนตามโปรแกรมและผลงานของนักกีฬาไทย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ต.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2569 05:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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