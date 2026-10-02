อาลัย อ้วน ประจัญบาน เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง สิ้นเจ้าของเสียงร้องเพลง “คิดถึงบ้าน”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 13:17 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 13:17 น.
อาลัย อ้วน ประจัญบาน เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง สิ้นเจ้าของเสียงร้องเพลง "คิดถึงบ้าน"

อาลัย อ้วน ประจัญบาน ศิลปินเพื่อชีวิต สิ้นใจอย่างสงบ หลังต่อสู้รักษาโรคมะเร็งมานาน สิ้นเจ้าของเสียงร้องเพลง “คิดถึงบ้าน”

วงการเพลงเพื่อชีวิตสูญเสียศิลปินในตำนานไปอีกหนึ่งท่าน เมื่อมีรายงานว่า “อ้วน ประจัญบาน” ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต นักร้องนำของวงประจัญบาน เจ้าของเสียงร้องคนแรกของบทเพลง “คิดถึงบ้าน” เพลงที่อยู่ในความทรงจำของคนฟังมายาวนานกว่า 30 ปี เสียชีวิตอย่างสงบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569 หลังต่อสู้กับอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งมานาน สิริอายุ 60 กว่าปี

สำหรับกำหนดการไว้อาลัยและประชุมเพลิง อ้วน ประจัญบาน ทางครอบจัดพิธีที่คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ เมธอดิสท์ รังสิต คลองสี่ จ.ปทุมธานี

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วันพุธที่ 7 ถึง วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2569

  • เวลา 18.30 – 19.45 น. : พิธีไว้อาลัย

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569

  • เวลา 12.00 – 16.00 น. มินิคอนเสิร์ตจากเพื่อนศิลปิน
  • เวลา 16.00 – 17.30 น. พิธีไว้อาลัยและประชุมเพลิง
อาลัย อ้วน ประจัญบาน เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง สิ้นเจ้าของเสียงร้องเพลง คิดถึงบ้าน-1
ภาพจาก : FB อ้วน ประจัญบาน

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อ้างอิงจาก : FB ดาราภาพยนตร์, อ้วน ประจัญบาน

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 13:17 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 13:17 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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