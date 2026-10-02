อาลัย อ้วน ประจัญบาน เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง สิ้นเจ้าของเสียงร้องเพลง “คิดถึงบ้าน”
อาลัย อ้วน ประจัญบาน ศิลปินเพื่อชีวิต สิ้นใจอย่างสงบ หลังต่อสู้รักษาโรคมะเร็งมานาน สิ้นเจ้าของเสียงร้องเพลง “คิดถึงบ้าน”
วงการเพลงเพื่อชีวิตสูญเสียศิลปินในตำนานไปอีกหนึ่งท่าน เมื่อมีรายงานว่า “อ้วน ประจัญบาน” ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต นักร้องนำของวงประจัญบาน เจ้าของเสียงร้องคนแรกของบทเพลง “คิดถึงบ้าน” เพลงที่อยู่ในความทรงจำของคนฟังมายาวนานกว่า 30 ปี เสียชีวิตอย่างสงบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569 หลังต่อสู้กับอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งมานาน สิริอายุ 60 กว่าปี
สำหรับกำหนดการไว้อาลัยและประชุมเพลิง อ้วน ประจัญบาน ทางครอบจัดพิธีที่คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ เมธอดิสท์ รังสิต คลองสี่ จ.ปทุมธานี
วันพุธที่ 7 ถึง วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2569
- เวลา 18.30 – 19.45 น. : พิธีไว้อาลัย
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569
- เวลา 12.00 – 16.00 น. มินิคอนเสิร์ตจากเพื่อนศิลปิน
- เวลา 16.00 – 17.30 น. พิธีไว้อาลัยและประชุมเพลิง
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อ้างอิงจาก : FB ดาราภาพยนตร์, อ้วน ประจัญบาน