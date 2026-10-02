ลูกค้าโวย ค่าอาหารไม่ตรงปก ร้านแอบบวกเพิ่มเอง อ้างทำให้เยอะ ต้องคิดอีกราคา
ลูกค้าโวย แวะทานอาหาร ร้านแถวมหาสารคาม เจอแอบบวกเพิ่มเอง โดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้า อ้างทำให้เยอะ ต้องคิดอีกราคา
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เรื่องราวผ่านกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค หลังเดินทางจากไปทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยระบุว่าถูกร้านคิดค่าอาหารเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ระบุว่า “สวัสดีค่ะ พอดีเรา เดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็แวะ มาทานร้านส้มตำร้านนึงที่อำเภอเมืองสารคามตอนแรกทุกอย่างราคาเป็นตามตัวหนังสือสีน้ำเงินปกติที่ทางร้านพิมพ์ไว้
เราสั่งต้มแซ่บซี่โครงอ่อนแต่ทางร้านก็แจ้งว่าซี่โครงอ่อนมันเหลือน้อยนะมันจะเป็นถ้วยเล็กมากคือเปลี่ยนไหมกินเนื้อได้ไหม ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะถ้วยเล็กก็ได้ก็โอเคตกลงทางร้านก็ทำอาหารมาเสิร์ฟ
แต่พอถึงตอนคิดเงินทุกอย่างในใบรายการอาหารราคาถูกเปลี่ยนแปลงจากราคาเดิมที่เราสั่ง โดยที่ทางร้านไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
- เนื้อลาย จาก 130 เป็น 140
- เสือร้องไห้ จาก 120 เป็น 140
- ต้มแซ่บซี่โครงอ่อน จาก 100 เป็น 140 (ทั้งที่ทางร้านแจ้งแล้วว่ากระดูกอ่อนเหลือไม่เยอะจะได้เป็นถ้วยเล็ก)
ทางเราก็เลยทักทวงแม่ค้าไปบอกว่าทำไมราคามันถึงเปลี่ยนแปลงจากหน้าใบสั่งอาหาร ร้านก็บอกว่าอ๋อราคาเป็นจานเล็กจานใหญ่ค่ะราคาจะไม่ได้ตรงเพราะว่าถ้าทางร้านย่างให้เยอะก็จะเป็นราคาจานใหญ่
ส่วนต้มแซ่บ กระดูกอ่อนสามขีดก็เลยได้เป็นถ้วยใหญ่เราก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วไหนป้าบอกว่ากระดูกอ่อนมีนิดเดียวจะได้เป็นถ้วยเล็กเค้าก็พยายามที่จะบอกว่าพอดีหาเจอก็เลยจะได้เป็นถ้วยใหญ่ราคาตามที่แจ้ง
ซึ่งทางเราก็ทักท้วงบอกว่าแล้วแบบนี้ทางร้านจะให้ใครเยอะก็คือเป็นตามร้านอยากขายหรอคะและเราก็มากับแฟนสองคนเอาจริง ๆ ทุกอย่างไม่ได้ควรที่จะแบบเพิ่มปริมาณหรือเพิ่มอะไรเลย ด้วยซ้ำ
ร้านบอกว่าใช่ค่ะราคาตามที่เค้าขายเลย แต่เรื่องนี้สรุปเรายอมจ่ายไปที่ 500 บาทเพราะว่าก็ไม่อยากเสียเวลามากเพราะว่าจะต้องเดินทางต่อ แต่อยาก จะฝากบอกท่านอื่นไว้ด้วยนะคะว่าเวลาจะมากินร้านนี้ให้ระวังโดนเหมือนเรา คุณป้าฉวีสารคามไม่น่ารักกับเราเลย”
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ร้านอาหารว่าไม่ควรเพิ่มราคาอาหารที่ลูกค้าสั่งไปแล้วโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และบางส่วนแนะนำให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการกับร้านอาหารดังกล่าว
ต่อมาทางร้านอาหารที่ประเด็นได้โพสต์ข้อความผ่านเพจข้องร้าน โดยระบุุว่า “ร้าน … ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ๆ ค่ะ เรื่องนี้ทางร้านยอมรับผิด ผิดที่เปลี่ยนราคาแล้วไม่ได้บอกลูกค้าก่อน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ก็ไม่ควรทำแบบนั้น
ชื่อ … เป็นชื่อที่เรารักและนึกถึงแม่เสมอ เราอยากให้ร้านนี้เป็นร้านที่ลูกค้ามากินแล้วรู้สึกเหมือนมากินข้าวบ้านคนรู้จัก ไม่ใช่มาแล้วต้องเสียความรู้สึก ขอโทษทุกคนจากใจ ต่อจากนี้จะรับผิดชอบและแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะ ขอโทษจริง ๆ ค่ะ”
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