ดราม่าล็อกผล? อินโดฯ ถล่มบังกลาเทศ 9-2 ทดเจ็บ 2 นาที ก่อนเปลี่ยนเป็น 7

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 11:53 น.
ดราม่าล็อกผล? อินโดฯ ถล่มบังกลาเทศ 9-2 ทดเจ็บ 2 นาที ก่อนเปลี่ยนเป็น 7

กลายเป็นดราม่าร้อนแรงของศึก ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 หลังทีมชาติอินโดนีเซีย เจ้าภาพการแข่งขัน ถล่มบังกลาเทศ 9-2 เมื่อคืนวันที่ 1 ตุลาคม 2569 พร้อมแซงมาเลเซียคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยจำนวนประตูได้ที่มากกว่า

ประเด็นถกเถียงเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกม เมื่อผู้ตัดสินที่ 4 ชูป้ายแจ้งเวลาทดเจ็บ 2 นาที ก่อนแก้ไขเป็น 7 นาที ขณะที่อินโดนีเซียต้องการประตูเพิ่มเพื่อผ่านเข้ารอบ และสามารถยิงได้อีก 2 ลูกในนาทีที่ 90+6 กับ 90+7

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้แฟนบอลหลายชาติในอาเซียนตั้งข้อสงสัยถึงความโปร่งใส บางส่วนกล่าวหารุนแรงถึงขั้นมองว่าอาจมีการล็อกผลหรือล้มบอล อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานหรือคำวินิจฉัยจากฟีฟ่าและฝ่ายจัดการแข่งขันว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น

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ก่อนการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่มเอ อินโดนีเซียและมาเลเซียมีทีมละ 4 คะแนน โดยมาเลเซียได้เปรียบผลต่างประตูได้เสียอยู่ 1 ลูก ทั้งสองคู่จึงต้องลงแข่งขันพร้อมกัน

มาเลเซียระเบิดฟอร์มถล่มสิงคโปร์ 6-0 โดยได้ประตูสุดท้ายในนาทีที่ 90+3 ส่งผลให้จบรอบแบ่งกลุ่มด้วย 7 คะแนน และผลต่างประตูได้เสีย +9 จากการยิง 9 ประตูโดยไม่เสียแม้แต่ลูกเดียว

ขณะเดียวกัน อินโดนีเซียนำบังกลาเทศ 6-1 ตั้งแต่จบครึ่งแรก ก่อนที่ ลุค วิคเคอรี จะยิงเพิ่มเป็น 7-1 ในนาทีที่ 90 แต่บังกลาเทศตอบโต้ทันทีจาก ฟาร์ฮาน อาลี วาฮิด ในนาทีที่ 90+1 ไล่มาเป็น 2-7

ผลดังกล่าวทำให้อินโดนีเซียยังมีผลต่างประตูได้เสียตามหลังมาเลเซีย และกำลังจะพลาดตั๋วเข้าชิงชนะเลิศ

เกมกลับดำเนินต่อไปจนถึงนาทีที่ 90+6 เมื่อ เควิน ดิกส์ ยิงให้อินโดนีเซียนำ 8-2 ก่อนที่ มิตเชลล์ ลี เบเกอร์ จะซัดประตูที่ 5 ของตัวเองในเกมนี้ ปิดท้ายชัยชนะ 9-2 ในนาทีที่ 90+7

อินโดนีเซียกับมาเลเซียจึงจบรอบแบ่งกลุ่มด้วย 7 คะแนน และผลต่างประตูได้เสีย +9 เท่ากัน แต่เจ้าภาพยิงได้รวม 11 ประตู มากกว่ามาเลเซียที่ยิงได้ 9 ประตู ทำให้อินโดนีเซียคว้าแชมป์กลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ทำไมทดเจ็บ 2 นาที กลายเป็น 7 นาที

จอห์น เฮิร์ดแมน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติอินโดนีเซีย ให้ข้อมูลหลังเกมว่า ได้สอบถามผู้ตัดสินที่ 4 ถึงเวลาทดเจ็บที่แสดงบนป้าย และได้รับคำตอบว่าตัวเลข 2 นาทีเกิดจากความผิดพลาด เนื่องจากเกมมีการตรวจสอบวีเออาร์และหยุดการแข่งขันหลายครั้ง เวลาที่ถูกต้องจึงถูกแก้ไขเป็น 7 นาที

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ตามกติกาข้อ 7 ของคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศ หรือ IFAB ตัวเลขที่ผู้ตัดสินที่ 4 แสดงบนป้ายเป็น เวลาทดเจ็บขั้นต่ำ ผู้ตัดสินสามารถเพิ่มเวลาได้หากมีเหตุให้เกมหยุดชะงักเพิ่มเติม แต่ไม่สามารถลดเวลาลงจากตัวเลขที่ประกาศไว้

ดังนั้น การแข่งขันที่ลากยาวเกินตัวเลขบนป้ายไม่ถือว่าผิดกติกาโดยอัตโนมัติ แต่การเปลี่ยนตัวเลขจาก 2 เป็น 7 นาทีในจังหวะที่อินโดนีเซียต้องการประตูเพิ่ม กลายเป็นชนวนให้แฟนบอลตั้งคำถามถึงการบริหารเวลาและความชัดเจนของผู้ตัดสิน

กระแสวิจารณ์ยิ่งร้อนแรงขึ้น เมื่อ อาริฟ ไอมาน กองหน้าทีมชาติมาเลเซีย แชร์ประเด็นการเปลี่ยนเวลาทดเจ็บผ่านอินสตาแกรม ขณะที่ แฮมซา ชูดฮูรี กัปตันทีมบังกลาเทศ เดินเข้าไปประท้วงทีมผู้ตัดสินอย่างดุเดือดหลังจบการแข่งขัน

ไทย พบ อินโดนีเซีย นัดชิงฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026

ชัยชนะเหนือบังกลาเทศส่งให้อินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 พบทีมชาติไทย ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามเกอโลรา บุง การ์โน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

ส่วนมาเลเซียต้องหล่นไปแข่งขันนัดชิงอันดับ 3 ในวันเดียวกัน แม้จะถล่มสิงคโปร์ถึง 6-0 และมีคะแนนกับผลต่างประตูได้เสียเท่าอินโดนีเซียก็ตาม

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 11:53 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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