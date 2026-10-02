ดราม่าล็อกผล? อินโดฯ ถล่มบังกลาเทศ 9-2 ทดเจ็บ 2 นาที ก่อนเปลี่ยนเป็น 7
กลายเป็นดราม่าร้อนแรงของศึก ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 หลังทีมชาติอินโดนีเซีย เจ้าภาพการแข่งขัน ถล่มบังกลาเทศ 9-2 เมื่อคืนวันที่ 1 ตุลาคม 2569 พร้อมแซงมาเลเซียคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยจำนวนประตูได้ที่มากกว่า
ประเด็นถกเถียงเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกม เมื่อผู้ตัดสินที่ 4 ชูป้ายแจ้งเวลาทดเจ็บ 2 นาที ก่อนแก้ไขเป็น 7 นาที ขณะที่อินโดนีเซียต้องการประตูเพิ่มเพื่อผ่านเข้ารอบ และสามารถยิงได้อีก 2 ลูกในนาทีที่ 90+6 กับ 90+7
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้แฟนบอลหลายชาติในอาเซียนตั้งข้อสงสัยถึงความโปร่งใส บางส่วนกล่าวหารุนแรงถึงขั้นมองว่าอาจมีการล็อกผลหรือล้มบอล อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานหรือคำวินิจฉัยจากฟีฟ่าและฝ่ายจัดการแข่งขันว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น
ก่อนการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่มเอ อินโดนีเซียและมาเลเซียมีทีมละ 4 คะแนน โดยมาเลเซียได้เปรียบผลต่างประตูได้เสียอยู่ 1 ลูก ทั้งสองคู่จึงต้องลงแข่งขันพร้อมกัน
มาเลเซียระเบิดฟอร์มถล่มสิงคโปร์ 6-0 โดยได้ประตูสุดท้ายในนาทีที่ 90+3 ส่งผลให้จบรอบแบ่งกลุ่มด้วย 7 คะแนน และผลต่างประตูได้เสีย +9 จากการยิง 9 ประตูโดยไม่เสียแม้แต่ลูกเดียว
ขณะเดียวกัน อินโดนีเซียนำบังกลาเทศ 6-1 ตั้งแต่จบครึ่งแรก ก่อนที่ ลุค วิคเคอรี จะยิงเพิ่มเป็น 7-1 ในนาทีที่ 90 แต่บังกลาเทศตอบโต้ทันทีจาก ฟาร์ฮาน อาลี วาฮิด ในนาทีที่ 90+1 ไล่มาเป็น 2-7
ผลดังกล่าวทำให้อินโดนีเซียยังมีผลต่างประตูได้เสียตามหลังมาเลเซีย และกำลังจะพลาดตั๋วเข้าชิงชนะเลิศ
เกมกลับดำเนินต่อไปจนถึงนาทีที่ 90+6 เมื่อ เควิน ดิกส์ ยิงให้อินโดนีเซียนำ 8-2 ก่อนที่ มิตเชลล์ ลี เบเกอร์ จะซัดประตูที่ 5 ของตัวเองในเกมนี้ ปิดท้ายชัยชนะ 9-2 ในนาทีที่ 90+7
อินโดนีเซียกับมาเลเซียจึงจบรอบแบ่งกลุ่มด้วย 7 คะแนน และผลต่างประตูได้เสีย +9 เท่ากัน แต่เจ้าภาพยิงได้รวม 11 ประตู มากกว่ามาเลเซียที่ยิงได้ 9 ประตู ทำให้อินโดนีเซียคว้าแชมป์กลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ทำไมทดเจ็บ 2 นาที กลายเป็น 7 นาที
จอห์น เฮิร์ดแมน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติอินโดนีเซีย ให้ข้อมูลหลังเกมว่า ได้สอบถามผู้ตัดสินที่ 4 ถึงเวลาทดเจ็บที่แสดงบนป้าย และได้รับคำตอบว่าตัวเลข 2 นาทีเกิดจากความผิดพลาด เนื่องจากเกมมีการตรวจสอบวีเออาร์และหยุดการแข่งขันหลายครั้ง เวลาที่ถูกต้องจึงถูกแก้ไขเป็น 7 นาที
ตามกติกาข้อ 7 ของคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศ หรือ IFAB ตัวเลขที่ผู้ตัดสินที่ 4 แสดงบนป้ายเป็น เวลาทดเจ็บขั้นต่ำ ผู้ตัดสินสามารถเพิ่มเวลาได้หากมีเหตุให้เกมหยุดชะงักเพิ่มเติม แต่ไม่สามารถลดเวลาลงจากตัวเลขที่ประกาศไว้
ดังนั้น การแข่งขันที่ลากยาวเกินตัวเลขบนป้ายไม่ถือว่าผิดกติกาโดยอัตโนมัติ แต่การเปลี่ยนตัวเลขจาก 2 เป็น 7 นาทีในจังหวะที่อินโดนีเซียต้องการประตูเพิ่ม กลายเป็นชนวนให้แฟนบอลตั้งคำถามถึงการบริหารเวลาและความชัดเจนของผู้ตัดสิน
กระแสวิจารณ์ยิ่งร้อนแรงขึ้น เมื่อ อาริฟ ไอมาน กองหน้าทีมชาติมาเลเซีย แชร์ประเด็นการเปลี่ยนเวลาทดเจ็บผ่านอินสตาแกรม ขณะที่ แฮมซา ชูดฮูรี กัปตันทีมบังกลาเทศ เดินเข้าไปประท้วงทีมผู้ตัดสินอย่างดุเดือดหลังจบการแข่งขัน
ไทย พบ อินโดนีเซีย นัดชิงฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026
ชัยชนะเหนือบังกลาเทศส่งให้อินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 พบทีมชาติไทย ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามเกอโลรา บุง การ์โน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
ส่วนมาเลเซียต้องหล่นไปแข่งขันนัดชิงอันดับ 3 ในวันเดียวกัน แม้จะถล่มสิงคโปร์ถึง 6-0 และมีคะแนนกับผลต่างประตูได้เสียเท่าอินโดนีเซียก็ตาม
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