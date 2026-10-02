แอปเปิลเตือน คนใช้ไอโฟน เร่งอัปเดตด่วน เจอบั๊ก เปิดช่องแฮกเกอร์เจาะระบบ

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 11:46 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 11:47 น.
iPhone 18 Pro

แอปเปิ้ล ปล่อย iOS 26.7.1 ให้มือถือไอโฟน อุดช่องโหว่ความปลอดภัย สกัดสปายแวร์ดักข้อมูล พร้อมแก้บั๊ก iPhone 18 Pro ผู้ใช้ควรสำรองข้อมูลแล้วติดตั้งทันที

แอปเปิล (Apple) ออกประกาศเตือนผู้ใช้งานไอโฟนทั่วโลกให้เร่งอัปเดตระบบปฏิบัติการทันที เพื่อปิดช่องโหว่ความปลอดภัยร้ายแรง หลังพบความเสี่ยงที่แฮกเกอร์อาจส่งโค้ดอันตรายเข้าสู่อุปกรณ์ผ่านไฟล์ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษ บริษัทปล่อยอัปเดตฉุกเฉินเวอร์ชัน iOS 26.7.1 กับ iPadOS 26.7.1 สำหรับ iPhone 11 ขึ้นไป รวมถึงไอแพดที่ยังใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นก่อนหน้า

ช่องโหว่นี้เกิดขึ้นใน CoreGraphics ซอฟต์แวร์จัดการการแสดงผลรูปภาพกับกราฟิก แอปเปิลเปิดเผยว่า กลุ่มผู้ไม่หวังดีอาจใช้ช่องทางนี้โจมตีเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม คาดว่าเป็นปฏิบัติการส่งสปายแวร์เข้ามาดักเก็บข้อมูลส่วนตัว ผู้ใช้งานควรสำรองข้อมูลลงไอคลาวด์หรือคอมพิวเตอร์ เสียบสายชาร์จ เชื่อมต่อไวไฟ เข้าไปที่เมนูการตั้งค่า (Settings) เลือกทั่วไป (General) กดอัปเดตซอฟต์แวร์ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งระบบทันที

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ขณะเดียวกัน แอปเปิลยังได้ปล่อยซอฟต์แวร์ iOS 27.0.1 เพื่อแก้ปัญหาการทำงานบน iPhone 18 Pro กับ iPhone 18 Pro Max หลังพบปัญหาเครื่องรีสตาร์ตเองเมื่อระบบสแกนใบหน้า (Face ID) ขัดข้อง ปัญหากล้องแสดงผลสีเพี้ยนเมื่อซูมภาพระดับ 2 เท่าในสภาพแสงบางรูปแบบ ตลอดจนอาการหน้าจอค้างขณะเปิดศูนย์ควบคุมพร้อมกับศูนย์แจ้งเตือน

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Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 11:46 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 11:47 น.
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Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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