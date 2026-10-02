เพจดังเตือน! สายคอนเทนต์ ลองกิน “ลูกเห็บ” แหล่งรวมความสกปรก เสี่ยงท้องร่วง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 11:55 น.
เพจดังเตือน! สายคอนเทนต์ ลองกิน "ลูกเห็บ" แหล่งรวมความสกปรก เสี่ยงท้องร่วง
ภาพจาก : FB ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ﻿

เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์เตือน! สายคอนเทนต์ ทดลองกิน “ลูกเห็บ” แหล่งรวมความสกปรก เสี่ยงท้องร่วง

จากสถานการณ์อากาศที่แปรปรวนในขณะนี้ ส่งผลให้ช่วงบ่ายวานนี้ (1 ต.ค. 69) กรุงเทพฯ และปริมณฑลเกิดฝนฟ้าคะนอง และในบางพื้นที่เกิดปรากฎการณ์ “ลูกเห็บตก” อาทิ ลาดพร้าว รัชดา โชคชัย 4 จนกลายเป็นที่ฮือฮาอย่างมากในโลกออนไลน์ช่วงที่ผ่านมา

ล่าสุดเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้ออกมาโพสต์ภาพชาวเน็ตรายหนึ่งเก็บลูกเห็บที่ตกในพื้นที่กรุงเทพฯ ขึ้นมาวางไว้บนพื้น ส่วนอีกภาพเป็นแก้วน้ำที่ใส่น้ำแข็งทรงกลมเอาไว้ ลักษณะคล้าย ‘ลูกเห็บ’ ซ้อเปาจึงต้องรีบออกมาเตือนว่า

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“อย่าหาทำ ! ครีเอเตอร์สายคอนเทนต์บางคนไม่พลาด เอาลูกเห็บมาชงใส่น้ำลองกินกันแล้ว ขอเตือนด้วยความหวังดี หลายคนอาจคิดว่าลูกเห็บก็เหมือนน้ำฝน แถมดูใส ๆ เลยน่าจะสะอาดกินได้ แต่ความจริงคือศูนย์รวมสิ่งสกปรก ทั้งฝุ่น ทั้งควัน บางคนอยากรู้รสชาติก็เอามาชิม ระวังเสี่ยงป่วย เสี่ยงท้องร่วงได้นะ…”

เพจดังเตือน! สายคอนเทนต์ ลองกิน ลูกเห็บ แหล่งรวมความสกปรก เสี่ยงท้องร่วง-1

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อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 11:55 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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