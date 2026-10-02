อายุ 13 ก็ป่วยซึมเศร้าได้ ลูกสาวดาราดัง จบชีวิตตัวเอง ครอบครัวช็อก
ฟิโอนา โลว์ ลูกสาววัย 13 ปีของนักแสดงดัง แชด โลว์ เสียชีวิตจากการจบชีวิตตัวเอง ครอบครัวเผยสุดสะเทือนใจ เป็นแสงสว่างของบ้านและรักการเต้น
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน ฟิโอนา โลว์ บุตรสาววัย 13 ปีของ แชด โลว์ (Chad Lowe) นักแสดงและผู้กำกับชื่อดังจากซีรีส์ Pretty Little Liars เสียชีวิตลงแล้วที่โรงพยาบาล รายงานจากแพทย์นิติเวชยืนยันอย่างเป็นทางการว่า สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการทำร้ายตัวเองหรือจบชีวิตตัวเอง หลังจากครอบครัวได้ออกแถลงการณ์แจ้งข่าวความสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา
ครอบครัวโลว์ระบุในแถลงการณ์ว่า ทุกคนต่างหัวใจแตกสลายต่อการจากไปของฟิโอนาอันเป็นที่รัก เธอเป็นเด็กที่มีความรักความอบอุ่น ฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ และหลงใหลในการเต้น ทั้งยังเป็นที่รักของพี่สาวน้องสาวและเป็นแสงสว่างในชีวิตของพ่อแม่
การสูญเสียลูกสาวอายุยังน้อย สร้างความบอบช้ำอย่างยิ่งต่อครอบครัว จึงขอความกรุณาเคารพความเป็นส่วนตัวและร่วมส่งกำลังใจ พร้อมทั้งแนบข้อมูลสายด่วนป้องกันการฆ่าตัวตายและวิกฤตสุขภาพจิต (988 Suicide & Crisis Lifeline) ไว้ท้ายแถลงการณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่อาจกำลังเผชิญมรสุมชีวิต
ฟิโอนาเป็นลูกสาวคนที่สองของ แชด โลว์ และ คิม เพนเตอร์ ภรรยา โดยทั้งคู่มีบุตรสาวด้วยกันอีก 2 คน คือ เมเบิล (Mabel) วัย 17 ปี และ นิกซี (Nixie) วัย 10 ปี
ข่าวการจากไปอย่างกะทันหันสร้างความเสียใจให้กับชุมชนโรงเรียนที่เธอศึกษาอยู่เป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนได้ส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้ปกครอง พร้อมจัดเตรียมนักจิตวิทยาคอยให้คำปรึกษาดูแลสภาพจิตใจของเพื่อนนักเรียนและบุคลากร ขณะที่ ชาลส์ “ชัค” โลว์ คุณปู่ ได้โพสต์ภาพหลานสาวในสระว่ายน้ำพร้อมข้อความร่วมไว้อาลัยและส่งเธอไปสู่สุคติอย่างสงบ
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