บิว ภูริพล เปิดใจ หลังจบเอเชียนเกมส์ ภูมิใจ 2 ทอง 1 เงิน เกินฝัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 12:25 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 12:26 น.
บิว ภูริพล เปิดใจ หลังจบเอเชียนเกมส์ ภูมิใจ 2 ทอง 1 เงิน เกินฝัน

บิว ภูริพล เปิดใจหลังเสร็จสิ้นภารกิจเอเชียนเกมส์ 2026 ขอบคุณตัวเองที่ไม่หมดความเชื่อมั่น รวมถึงโค้ช ครอบครัว และแฟนกีฬาชาวไทย ยอมรับผลงาน 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงินเกินความฝัน พร้อมนำข้อผิดพลาดกลับไปแก้ไข

“บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดทีมชาติไทย โพสต์เปิดใจหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเจ้าตัวสร้างผลงานคว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน พร้อมทำลายสถิติการแข่งขันทั้งวิ่ง 100 และ 200 เมตรชาย

วันนี้ (2 ตุลาคม 2569) ภูริพลเผยความรู้สึกผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมแนบเพลง ความเชื่อ ของวงบอดี้สแลม feat. แอ๊ด คาราบาว โดยเริ่มต้นขอบคุณตัวเองที่อดทนฝึกซ้อมอย่างหนัก และไม่เคยหมดความเชื่อมั่น

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“จะไม่มีใครเชื่อคุณ จนกว่าคุณจะทำมันสำเร็จ”

นักวิ่งหนุ่มวัย 20 ปี ขอบคุณโค้ชและทีมงานที่ร่วมฝึกซ้อม คอยผลักดันจนเดินทางมาถึงวันนี้ รวมถึงครอบครัวที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด โดยเฉพาะชาวไทยทั้งผู้ที่เดินทางไปเชียร์ถึงสนาม และแฟนกีฬาที่ติดตามอยู่หน้าจอ

ภูริพลยอมรับว่า การแข่งขันครั้งนี้มอบทั้งบทเรียน ความทรงจำ และแรงผลักดันให้กับตัวเอง พร้อมบอกว่าไม่เคยคิดว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้ เพราะความสำเร็จที่เกิดขึ้นเกินกว่าความฝัน

เจ้าตัวภูมิใจที่สามารถคว้าเหรียญตามเป้าหมายมอบให้คนไทย ก่อนทิ้งท้ายว่าจะนำทุกข้อผิดพลาดกลับไปแก้ไข ฝึกซ้อมให้หนักกว่าเดิม และเตรียมเดินหน้าสู่เป้าหมายต่อไป

“ผมดีใจและภูมิใจมากครับที่คว้าเหรียญที่ตัวเองหวังให้คนไทยทุก ๆ คนครับ จะเอาทุกอย่างที่ผิดพลาดกลับไปซ้อมหนักกว่าเดิม แล้วเจอกันใหม่ก้าวต่อไปครับ ขอบคุณจากใจจริง ๆ ครับ”

สรุปผลงาน บิว ภูริพล เอเชียนเกมส์ 2026

ภูริพลลงแข่งขันทั้งหมด 4 รายการ ตลอดโปรแกรมกรีฑาเอเชียนเกมส์ 2026 ระหว่างวันที่ 24-29 กันยายน และคว้าเหรียญกลับมาได้ 3 เหรียญ ประกอบด้วย

  • เหรียญทอง วิ่ง 100 เมตรชาย เวลา 9.90 วินาที ทำลายสถิติเอเชียนเกมส์
  • เหรียญทอง วิ่ง 200 เมตรชาย เวลา 19.88 วินาที ทำลายสถิติเอเชียนเกมส์และทำสถิติเทียบเท่าสถิติเอเชีย
  • เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4×100 เมตรผสม เวลา 40.87 วินาที ตามหลังจีนเพียง 0.09 วินาที
  • อันดับ 4 วิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย เวลา 38.49 วินาที พลาดเหรียญทองแดงเพียง 0.06 วินาที

เหรียญทองวิ่ง 100 เมตรของภูริพล ถือเป็นเหรียญทองรายการนี้ของไทยในรอบ 48 ปี ขณะที่ชัยชนะในระยะ 200 เมตร ทำให้เขากลายเป็นนักวิ่งไทยคนแรกที่ทำเวลาต่ำกว่า 20 วินาที

ก่อนหน้านี้ ภูริพลเปิดเผยหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยว่า เป้าหมายต่อไปคือการลงแข่งขันรายการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยหวังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกรีฑาชิงแชมป์โลกที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในปี 2570

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 12:25 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 12:26 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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