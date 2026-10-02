บิว ภูริพล เปิดใจ หลังจบเอเชียนเกมส์ ภูมิใจ 2 ทอง 1 เงิน เกินฝัน
บิว ภูริพล เปิดใจหลังเสร็จสิ้นภารกิจเอเชียนเกมส์ 2026 ขอบคุณตัวเองที่ไม่หมดความเชื่อมั่น รวมถึงโค้ช ครอบครัว และแฟนกีฬาชาวไทย ยอมรับผลงาน 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงินเกินความฝัน พร้อมนำข้อผิดพลาดกลับไปแก้ไข
“บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดทีมชาติไทย โพสต์เปิดใจหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเจ้าตัวสร้างผลงานคว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน พร้อมทำลายสถิติการแข่งขันทั้งวิ่ง 100 และ 200 เมตรชาย
วันนี้ (2 ตุลาคม 2569) ภูริพลเผยความรู้สึกผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมแนบเพลง ความเชื่อ ของวงบอดี้สแลม feat. แอ๊ด คาราบาว โดยเริ่มต้นขอบคุณตัวเองที่อดทนฝึกซ้อมอย่างหนัก และไม่เคยหมดความเชื่อมั่น
“จะไม่มีใครเชื่อคุณ จนกว่าคุณจะทำมันสำเร็จ”
นักวิ่งหนุ่มวัย 20 ปี ขอบคุณโค้ชและทีมงานที่ร่วมฝึกซ้อม คอยผลักดันจนเดินทางมาถึงวันนี้ รวมถึงครอบครัวที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด โดยเฉพาะชาวไทยทั้งผู้ที่เดินทางไปเชียร์ถึงสนาม และแฟนกีฬาที่ติดตามอยู่หน้าจอ
ภูริพลยอมรับว่า การแข่งขันครั้งนี้มอบทั้งบทเรียน ความทรงจำ และแรงผลักดันให้กับตัวเอง พร้อมบอกว่าไม่เคยคิดว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้ เพราะความสำเร็จที่เกิดขึ้นเกินกว่าความฝัน
เจ้าตัวภูมิใจที่สามารถคว้าเหรียญตามเป้าหมายมอบให้คนไทย ก่อนทิ้งท้ายว่าจะนำทุกข้อผิดพลาดกลับไปแก้ไข ฝึกซ้อมให้หนักกว่าเดิม และเตรียมเดินหน้าสู่เป้าหมายต่อไป
“ผมดีใจและภูมิใจมากครับที่คว้าเหรียญที่ตัวเองหวังให้คนไทยทุก ๆ คนครับ จะเอาทุกอย่างที่ผิดพลาดกลับไปซ้อมหนักกว่าเดิม แล้วเจอกันใหม่ก้าวต่อไปครับ ขอบคุณจากใจจริง ๆ ครับ”
สรุปผลงาน บิว ภูริพล เอเชียนเกมส์ 2026
ภูริพลลงแข่งขันทั้งหมด 4 รายการ ตลอดโปรแกรมกรีฑาเอเชียนเกมส์ 2026 ระหว่างวันที่ 24-29 กันยายน และคว้าเหรียญกลับมาได้ 3 เหรียญ ประกอบด้วย
- เหรียญทอง วิ่ง 100 เมตรชาย เวลา 9.90 วินาที ทำลายสถิติเอเชียนเกมส์
- เหรียญทอง วิ่ง 200 เมตรชาย เวลา 19.88 วินาที ทำลายสถิติเอเชียนเกมส์และทำสถิติเทียบเท่าสถิติเอเชีย
- เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4×100 เมตรผสม เวลา 40.87 วินาที ตามหลังจีนเพียง 0.09 วินาที
- อันดับ 4 วิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย เวลา 38.49 วินาที พลาดเหรียญทองแดงเพียง 0.06 วินาที
เหรียญทองวิ่ง 100 เมตรของภูริพล ถือเป็นเหรียญทองรายการนี้ของไทยในรอบ 48 ปี ขณะที่ชัยชนะในระยะ 200 เมตร ทำให้เขากลายเป็นนักวิ่งไทยคนแรกที่ทำเวลาต่ำกว่า 20 วินาที
ก่อนหน้านี้ ภูริพลเปิดเผยหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยว่า เป้าหมายต่อไปคือการลงแข่งขันรายการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยหวังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกรีฑาชิงแชมป์โลกที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในปี 2570
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