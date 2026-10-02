อร อรอนงค์ ยอมรับไม่ง่าย ป่วยมะเร็งซ้ำสอง เผยจบคีโมแล้ว ขอบคุณตัวเองที่เข้มแข็ง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 12:00 น.
อร อรอนงค์ เคลื่อนไหวล่าสุดหลังเปิดใจป่วยมะเร็งซ้ำ

อร อรอนงค์ อัปเดตอาการหลังป่วยมะเร็งซ้ำ เผยรักษาคีโมครบแล้ว ยอมรับไม่ใช่เรื่องง่าย พร้อมขอบคุณตัวเองที่สู้ หากกลับมาแข็งแรงเตรียมรับงานแสดง

แฟนคลับแห่สำกำลังใจให้ อร อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ นางสาวไทยคนที่ 30 คุณแม่ลูกสองนักแสดงหญิงคนดัง ออกมาเปิดใจผ่านรายการ แฉ หลังป่วยเป็นมะเร็งต่อมไทมัส ต้องผ่าตัดนำต่อมไทมัสออกส่งผลต่อให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลงและป่วยเป็นโรคแทรกซ้อนแพ้ภูมิกล้ามเนื้อตัวเอง ต่อมาพบเซลล์มะเร็งชนิดเดิมจากต่อมไทมัสได้ลุกลามไปยังเยื่อหุ้มปอดและกระบังลมจึงต้องผ่าตัดเพื่อเลาะชิ้นเนื้อร้ายบริเวณดังกล่าวออกทั้งหมด

หลังผ่าตัดเข้ารับเคมีบำบัดทำให้ผมร่วงเป็นหย่อม ๆ จนต้องตัดสินใจโกนศีรษะ ทั้งยังมีอาการปลายมือและปลายเท้าชาและเจริญอาหารมากขึ้น ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมทำให้ตนต้องปฏิเสธงานแสดงละครและซีรีส์ที่ติดต่อเข้ามา 3-4 เรื่อง พร้อมให้กำลังใจผู้ที่ป่วยโรคมะเร็งทุกคน เธอไม่รู้ว่าจะมีลมหายใจดูแลลูกและครอบครัวได้อีกนานไหม แต่ก็ไม่อายที่ทำงานหาเลี้ยงตน ถือเป็นความภูมิใจกว่าจะไปขอเงินใคร

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อร อรอนงค์ หลังเปิดใจป่วยมะเร็งอีกรอบ
ภาพจาก Instagram : ornanong_panyawong

ล่าสุด อร อรอนงค์ ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรม ornanong_panyawong หลังอัปเดตอาการป่วยมะเร็งอีกครั้งว่า “หลังจากที่ออกมาอัปเดตเรื่องการกลับมาของน้องมะเร็งผ่านรายการแฉ ซึ่งตอนนี้ได้ทำการรักษาเคมีบำบัดจบแล้ว ต้องบอกเลยว่ากว่าจะผ่านเรื่องนี้มาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ขอบคุณตัวเองที่มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง

ขอบคุณคนรอบข้างที่ให้กำลังใจโชคดีที่ดูแลร่างกายให้พร้อมรับการรักษาซึ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายจากผลข้างเคียงของการรักษาเคมีบำบัด ต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมอบให้ต่อจากนี้ถ้าร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมคงกลับมาทำงานได้ตามปกติ และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังอยู่ในช่วงรักษาด้วยนะคะ ขอบคุณ คุณเฟย์และพิธีกรทั้งสามท่านที่ให้กำลังใจ”

อร อรอนงค์ อดีตนางสาวไทย กลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้ง
ภาพจาก Youtube : GMM25Thailand
อร อรอนงค์
ภาพจาก Youtube : GMM25Thailand
อร อรอนงค์ อดีตนางสาวไทย
ภาพจาก Instagram : ornanong_panyawong
อร อรอนงค์
ภาพจาก Instagram : ornanong_panyawong

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 12:00 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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