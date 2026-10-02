สาเหตุ ชาย 78 ขับรถไฟฟ้า พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม บาดเจ็บ 3 ราย ตร.แจ้งข้อหา ‘ประมาท’

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 11:34 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 11:34 น.
สาเหตุ ชาย 78 ขับรถไฟฟ้า พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม บาดเจ็บ 3 ราย ตร.แจ้งข้อหา 'ประมาท'

เปิดสาเหตุ ชายวัย 78 ปี ขับรถไฟฟ้า พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม บาดเจ็บ 3 ราย อ้าง โรคประจำตัว ตร.แจ้งข้อหา ‘ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ’

จากกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ณ ศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า บริเวณถนนเยาวราช โดยมีรถยนต์ไฟฟ้าเสียหลักพุ่งเข้ามาภายในศาลเจ้าอย่างแรง เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย 1 ในนี้มีอาการสาหัส เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลกลางเป็นการด่วน

น่ากลัว! เก๋งไฟฟ้าเสียหลักพุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า เจ็บสาหัส

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ล่าสุดหลังจากเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พลับพลาไชย 2 พร้อมอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบรถยนต์ BYD สีเทา ทะเบียน กรุงเทพมหานคร จอดเกยอยู่บริเวณหน้าแท่นกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิม สภาพด้านหน้ารถได้รับความเสียหาย รวมถึงภายในศาลเจ้าแม่กวนอิม ก็ได้รับความเสียหายมากเช่นกัน

สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า พุ่งเข้าชน ศาลเจ้าแม่กวนอิม ทราบชื่อ นายชัยโรจน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 78 ปี ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า “ขณะกำลังขับรถเพื่อมาทำบุญที่ศาลเจ้า เกิดอาการสับสนและมึนงง เนื่องจากมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับความดัน ก่อนเกิดอาการวูบและเหยียบคันเร่ง ทำให้รถพุ่งชนเข้าไปในศาลเจ้า”

ด้านพนักงานสอบสวน พิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิด “ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ” ในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้น พบว่า บริเวณฐานเจ้าแม่กวนอิมได้รับความเสียหาย แต่ไม่กระทบต่อองค์เจ้าแม่กวนอิมแต่อย่างใด

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สาเหตุ ชาย 78 ขับรถไฟฟ้า พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม บาดเจ็บ 3 ราย ตร.แจ้งข้อหา 'ประมาท'-2
ภาพจาก : FB JS100 Radio

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อ้างอิงจาก : FB JS100 Radio

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 11:34 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 11:34 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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