เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต
เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” หลัง ต๋อง วงทู อดีตสามีเสียชีวิต ยังรับโทษอยู่ในเรือนจำ ส่งพวงหรีดร่วมอาลัยในนาม “ป้าป้อม & ปุ๊กกี้ พรายแสง”
หลายคนค้นหาว่า ปุ๊กกี้ ปริศนา ปัจจุบันอยู่ที่ไหน หลังมีข่าวการเสียชีวิตของ ต๋อง วงทู หรือ สุรพันธ์ จำลองกุล อดีตสามีและพ่อของลูกทั้งสอง
ภายในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของต๋อง วงทู ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ปรากฏพวงหรีดดอกไม้สดระบุชื่อผู้ร่วมแสดงความอาลัยว่า “ป้าป้อม & ปุ๊กกี้ พรายแสง” กลายเป็นอีกหนึ่งภาพที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานและแฟนเพลง
แม้ปุ๊กกี้ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีด้วยตัวเอง แต่พวงหรีดดังกล่าวถือเป็นการร่วมอำลาอดีตสามี ซึ่งครั้งหนึ่งเคยสร้างครอบครัวและมีลูกด้วยกัน 2 คน
ปัจจุบัน ปุ๊กกี้ ปริศนา หรือ ปริศนา พรายแสง ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมราชทัณฑ์ หลังศาลอาญามีคำพิพากษาคดียาเสพติดและฟอกเงิน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ศาลพิพากษาจำคุกปุ๊กกี้ตลอดชีวิต และปรับ 3.6 ล้านบาท แต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี จึงลดโทษเหลือ จำคุก 38 ปี 9 เดือน และปรับ 1.8 ล้านบาท
ก่อนหน้านี้ ปุ๊กกี้เคยปรากฏตัวต่อสาธารณชนอีกครั้งในกิจกรรมของกรมราชทัณฑ์ โดยขึ้นร้องเพลงร่วมกับ เสก โลโซระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นับเป็นภาพที่หาได้ยากหลังอดีตนักร้องสาวห่างจากวงการบันเทิงไปหลายปี
ความสัมพันธ์ของปุ๊กกี้กับต๋อง วงทู
ปุ๊กกี้ ปริศนา และต๋อง วงทู เคยจดทะเบียนสมรสกันในปี 2540 ก่อนมีลูกด้วยกัน 2 คน ได้แก่ แพบเบิ้ล ปรีณาพรรณ จำลองกุล และ แบมแบม ชัชนันท์ จำลองกุล
ทั้งคู่ยุติชีวิตสมรสในปี 2547 โดยต๋องรับหน้าที่ดูแลลูกทั้งสองเป็นหลัก หลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตนเอง แต่ยังคงมีความผูกพันในฐานะพ่อและแม่ของลูก
การปรากฏชื่อปุ๊กกี้บนพวงหรีดในงานศพ จึงเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของอดีตนักร้องสาว หลังต๋อง วงทู จากไปด้วยโรคมะเร็งโพรงจมูก
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