เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 11:18 น.
เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต

เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” หลัง ต๋อง วงทู อดีตสามีเสียชีวิต ยังรับโทษอยู่ในเรือนจำ ส่งพวงหรีดร่วมอาลัยในนาม “ป้าป้อม & ปุ๊กกี้ พรายแสง”

หลายคนค้นหาว่า ปุ๊กกี้ ปริศนา ปัจจุบันอยู่ที่ไหน หลังมีข่าวการเสียชีวิตของ ต๋อง วงทู หรือ สุรพันธ์ จำลองกุล อดีตสามีและพ่อของลูกทั้งสอง

ภายในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของต๋อง วงทู ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ปรากฏพวงหรีดดอกไม้สดระบุชื่อผู้ร่วมแสดงความอาลัยว่า “ป้าป้อม & ปุ๊กกี้ พรายแสง” กลายเป็นอีกหนึ่งภาพที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานและแฟนเพลง

โฆษณา

แม้ปุ๊กกี้ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีด้วยตัวเอง แต่พวงหรีดดังกล่าวถือเป็นการร่วมอำลาอดีตสามี ซึ่งครั้งหนึ่งเคยสร้างครอบครัวและมีลูกด้วยกัน 2 คน

ปัจจุบัน ปุ๊กกี้ ปริศนา หรือ ปริศนา พรายแสง ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมราชทัณฑ์ หลังศาลอาญามีคำพิพากษาคดียาเสพติดและฟอกเงิน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ศาลพิพากษาจำคุกปุ๊กกี้ตลอดชีวิต และปรับ 3.6 ล้านบาท แต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี จึงลดโทษเหลือ จำคุก 38 ปี 9 เดือน และปรับ 1.8 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ ปุ๊กกี้เคยปรากฏตัวต่อสาธารณชนอีกครั้งในกิจกรรมของกรมราชทัณฑ์ โดยขึ้นร้องเพลงร่วมกับ เสก โลโซระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นับเป็นภาพที่หาได้ยากหลังอดีตนักร้องสาวห่างจากวงการบันเทิงไปหลายปี

ทะเบียนรถเคลื่อนร่าง ต๋อง วงทู ศิลปินดังยุค 90 เสียชีวิต คอหวยจับตา เลขอายุ-วันเกิด-2
ภาพจาก : FB ต๋อง สุรพันธ์ จำลองกุล

ความสัมพันธ์ของปุ๊กกี้กับต๋อง วงทู

โฆษณา

ปุ๊กกี้ ปริศนา และต๋อง วงทู เคยจดทะเบียนสมรสกันในปี 2540 ก่อนมีลูกด้วยกัน 2 คน ได้แก่ แพบเบิ้ล ปรีณาพรรณ จำลองกุล และ แบมแบม ชัชนันท์ จำลองกุล

โฆษณา

ทั้งคู่ยุติชีวิตสมรสในปี 2547 โดยต๋องรับหน้าที่ดูแลลูกทั้งสองเป็นหลัก หลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตนเอง แต่ยังคงมีความผูกพันในฐานะพ่อและแม่ของลูก

การปรากฏชื่อปุ๊กกี้บนพวงหรีดในงานศพ จึงเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของอดีตนักร้องสาว หลังต๋อง วงทู จากไปด้วยโรคมะเร็งโพรงจมูก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 11:18 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมชลประทาน แจงสาเหตุ เขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มการระบาย แม้น้ำเหนือเริ่มลดลง

กรมชลประทาน แจงสาเหตุ เขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มการระบาย แม้น้ำเหนือเริ่มลดลง

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
เปิดยอดเสียหาย สวนสยาม น้ำท่วมกว่า 500 ล้าน ปิดฟื้นฟูอย่างน้อย 6 เดือน 46 ปีไม่เคยเจอหนักเท่านี้

เปิดยอดเสียหายน้ำท่วม “สวนสยาม” ต้องใช้เงินฟื้นกว่า 500 ล้าน 46 ปีไม่เคยเจอหนักเท่านี้

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด

มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก

ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
กรมชลประทาน แจงสาเหตุ เขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มการระบาย แม้น้ำเหนือเริ่มลดลง ข่าว

กรมชลประทาน แจงสาเหตุ เขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มการระบาย แม้น้ำเหนือเริ่มลดลง

56 วินาที ที่แล้ว
ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก ข่าว

ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก

20 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 2 ต.ค. 69 เวลา 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026

30 นาที ที่แล้ว
ออมสิน ศศิภาพร และ บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ถ่ายรูปร่วมกับกับเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ข่าวกีฬา

ออมสิน-บุ๋มบิ๋ม ฉายพระรูปคู่ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงพระอัธยาศัยอบอุ่น เป็นกันเอง

33 นาที ที่แล้ว
ร้านซูชิดังอ่วม น้ำท่วมสายพานซูชิ 8 ล้านพัง ปิดซ่อมเกือบเดือน ข่าว

ร้านซูชิดังอ่วม น้ำท่วมสายพานซูชิ 8 ล้านพัง ปิดซ่อมเกือบเดือน

33 นาที ที่แล้ว
อนุทิน เคยเกือบถูกอุ้มฆ่า กร้าวล้างบางคอร์รัปชันภาครัฐ เนรเทศทุนเทา ข่าวการเมือง

อนุทิน เคยเกือบถูกอุ้มฆ่า กร้าวล้างบางคอร์รัปชันภาครัฐ เนรเทศทุนเทา

41 นาที ที่แล้ว
ใจอำมหิต! หนุ่มสลิ้งแตก บีบคอแมว จนดิ้นทุรนทุราย ลั่น &quot;มึงตายซะ&quot; หลังทะเลาะแฟนสาว ข่าว

หนุ่มสลิ้งแตก บีบคอแมว จนดิ้นทุรนทุราย ลั่น “มึงตายซะ” หลังทะเลาะแฟนสาว

53 นาที ที่แล้ว
แพทย์เตือน โรคฉี่หนู-น้ำกัดเท้า ระบาดหนักช่วงหน้าฝน แนะหากมีอาการ ให้รีบรักษา สุขภาพและการแพทย์

แพทย์เตือน โรคฉี่หนู-น้ำกัดเท้า ระบาดหนักช่วงหน้าฝน แนะหากมีอาการ ให้รีบรักษา

56 นาที ที่แล้ว
สรุปทำงานอะไร? เปิดประวัติ ‘ไทหยาง ซาง’ สามี สส.ไอเดียร์ สุชาดา ข่าวการเมือง

สรุปทำงานอะไร? เปิดประวัติ ‘ไทหยาง ซาง’ สามี สส.ไอเดียร์ สุชาดา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลฎีกายืนคุก ไผ่ดาวดิน-ครูใหญ่ ม.112 ครอบคลุมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ข่าวการเมือง

ศาลฎีกายืนคุก ไผ่ดาวดิน-ครูใหญ่ ม.112 ครอบคลุมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบพ่อเลี้ยงหื่น ล่วงละเมิดลูกเลี้ยงวัย 14 อ้างแค่หาแมว เจ้าตัวปฏิเสธเชื่อถูกกลั่นแกล้ง ข่าว

รวบพ่อเลี้ยงหื่น ล่วงละเมิดลูกเลี้ยงวัย 14 เจ้าตัวปฏิเสธ อ้างแค่หาแมว เชื่อถูกกลั่นแกล้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เสียใจ อนุทิน ว่า แก่เกินแกง ยันไม่ได้โทษนายกฯ แค่สงสัยการทำงานนิติฯ บันเทิง

ณวัฒน์ เสียใจ อนุทิน ว่า แก่เกินแกง ยันไม่ได้โทษนายกฯ แค่สงสัยการทำงานนิติฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่อ พรรณิการ์ ข่าวการเมือง

ช่อ พรรณิการ์ ลั่นฟ้องแน่ คนปล่อยเฟกนิวส์ ปมข้าวกล่อง-ทหารช่วยน้ำท่วมนนทบุรี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจแมน เผยภาพน้ำท่วมบ้านย่านบางกะปิ ข่าวดารา

ดีเจแมน เปิดภาพบ้านจมน้ำ น้ำผุดจากห้องน้ำ ไม่กี่ชม.ท่วมเร็วมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ ที ลมฟ้าอากาศ แจงเหตุแก้โพสต์เตือนลูกเห็บตก กทม. ข่าว

เพจ ที ลมฟ้าอากาศ แจงดราม่า คนจับผิดแก้โพสต์เตือนลูกเห็บ กทม. ชี้อากาศแปรปรวน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่มแล้ว! ลงทะเบียน เงินเยียวยาน้ำท่วม ปภ. ผ่านแอปฯ ทางรัฐ เช็กขั้นตอน-เงื่อนไข เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว! ลงทะเบียน เงินเยียวยาน้ำท่วม ปภ. ผ่านแอปฯ ทางรัฐ เช็กขั้นตอน-เงื่อนไข

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันศุกร์ งวดวันขึ้นปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ในหมวดเลขท้าย 2-3 ตัว เลขเด็ดออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันศุกร์ งวด 16 ตุลาคม 2569 เลขท้าย 2-3 ตัว ออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเตย ศศิกานต์ ชนะมองโกเลีย 2-0 ในศึก Virtual Taekwondo เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ใบเตย ศศิกานต์ ชนะมองโกเลีย 2-0 ในศึก Virtual Taekwondo เอเชียนเกมส์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ซัด ณวัฒน์ แก่เกินแกง ปมดราม่าน้ำท่วมหมู่บ้าน เตือน อย่าพลาดมาให้ยกโทษอีก ข่าว

อนุทิน ซัด ณวัฒน์ แก่เกินแกง ปมดราม่าน้ำท่วมหมู่บ้าน เตือน อย่าพลาดมาให้ยกโทษอีก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิมรี่พาย เปิดใจแบกภาระหนัก ขาดทุนร้อยล้าน ซ้ำโกดังน้ำท่วม ข่าวดารา

พิมรี่พาย เปิดสภาพโกดังจมน้ำ ลั่นไม่มีเงินสด ขาดทุนหลักร้อยล้าน แบกลูกน้อง 2,000 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ไทย พบ จีน วันนี้ 11.00 น. ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ไทย พบ จีน วันนี้ 11.00 น. ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 2 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 200 บาท ทองแท่งขาย 66,200 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน 4 ตุลาคม อีสานฝนตก เช็กจังหวัดรับมือน้ำ กรุงเทพจ่อโดนต่อ ข่าว

เตือน 4 ตุลาคม อีสานฝนตก เช็กจังหวัดรับมือน้ำ กรุงเทพจ่อโดนต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 2 ต.ค. 69 ไบรท์-เบส ชิงทองชายหาด โฟกัส ชิงทองมวย ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 2 ต.ค. 69 ไบรท์-เบส ชิงทองชายหาด โฟกัส ชิงทองมวย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งเทควันโด เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 ทีมชาติไทยลงสนาม ข่าวกีฬา

ตารางแข่งเทควันโด เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 ทีมชาติไทยลงสนาม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปนักแสดงดัง ขอโทษทำท่ามือสั่น ยันไม่ได้ดูถูก-ล้อเลียนแฟนคลับ จำไว้เป็นบทเรียน