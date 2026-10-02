เปิดยอดเสียหาย “สวนสยาม” น้ำท่วม ต้องใช้เงินฟื้นกว่า 500 ล้าน 46 ปีไม่เคยเจอหนักเท่านี้
ความเสียหายจากน้ำท่วม สยามอะเมซิ่งพาร์ค หรือสวนสยาม เพิ่มขึ้นจากการประเมินช่วงแรก ล่าสุด ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งสวนสยาม เปิดเผยว่า บริษัทต้องเตรียมเงินสำหรับรับมือความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่ มากกว่า 500 ล้านบาท หลังน้ำท่วมทั้งโซนสวนน้ำและสวนสนุกจนต้องหยุดให้บริการอย่างน้อยครึ่งปี ประชาชาติธุรกิจ
ไชยวัฒน์แจกแจงว่า ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอยู่ที่ประมาณ 300 ล้านบาท ส่วนค่าแรงและค่าดูแลพนักงานช่วงปิดบริการอยู่ที่ร่วม 100 ล้านบาท ขณะที่ยังมีค่าปรับปรุงพื้นที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องเตรียมเพิ่มเติม ทำให้ต้องหาเงินมารองรับอย่างน้อย 500 ล้านบาท
ยอดล่าสุดเพิ่มขึ้นจากการประเมินเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 ซึ่ง วุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท สยามพาร์ค ซิตี้ ระบุในขณะนั้นว่า ความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท เนื่องจากน้ำยังท่วมเกือบเต็มพื้นที่และแช่ขังต่อเนื่องประมาณ 5 วัน จึงยังไม่สามารถตรวจสอบเครื่องเล่น เครื่องจักร และระบบต่าง ๆ ได้ครบถ้วน
น้ำเริ่มเข้าท่วมสวนสยามตั้งแต่คืนวันที่ 25 กันยายน ต่อเนื่องถึงวันที่ 26 กันยายน 2569 ก่อนกระจายเกือบ 100% ของพื้นที่ เครื่องเล่นและอุปกรณ์หลายจุดไม่ได้ถูกยกขึ้นเพื่อหนีน้ำ ทำให้ระบบต่าง ๆ ต้องผ่านการตรวจสอบครั้งใหญ่หลังน้ำลด วุฒิชัยระบุว่า น้ำท่วมครั้งนี้หนักที่สุดนับตั้งแต่เปิดสวน และรุนแรงกว่าน้ำท่วมปี 2554 ซึ่งครั้งนั้นน้ำเข้าพื้นที่รอบนอกเป็นหลัก
สวนสยามจึงปิดให้บริการตั้งแต่ 26 กันยายน 2569 และวางกรอบฟื้นฟูเบื้องต้นประมาณ 6 เดือน ทั้งการตรวจสอบเครื่องเล่น ซ่อมระบบเครื่องจักร ปรับปรุงสวนน้ำและพื้นที่บริการ ก่อนประเมินความปลอดภัยเพื่อกลับมาเปิดอีกครั้ง โดยผู้บริหารตั้งเป้าเดิมไว้ว่าจะพยายามให้ทันก่อนช่วงสงกรานต์ 2570 แต่ยังไม่ได้ประกาศวันเปิดอย่างเป็นทางการ
ผลกระทบไม่ได้เกิดเฉพาะกับเครื่องเล่นและพื้นที่ภายในสวน เพราะการปิดยาวครอบคลุมช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งปกติเป็นช่วงสำคัญของธุรกิจ ขณะเดียวกันบริษัทยังต้องดูแลพนักงานทั้งรายวันและรายเดือนระหว่างที่สวนไม่มีรายได้จากการเปิดให้บริการ ไชยวัฒน์จึงคาดหวังความช่วยเหลือด้านเงินทุนจากรัฐบาล กรุงเทพมหานคร และสถาบันการเงิน เพื่อให้สามารถซ่อมแซมและกลับมาดำเนินกิจการได้
สยามอะเมซิ่งพาร์คเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี 2523 และดำเนินกิจการมาเข้าสู่ปีที่ 46 ก่อนเผชิญน้ำท่วมครั้งนี้ ขณะนี้บริษัทยังอยู่ในขั้นตอนสำรวจและฟื้นฟู จึงอาจมีการปรับตัวเลขความเสียหายอีกครั้งหลังตรวจสอบเครื่องเล่นและระบบทั้งหมดเสร็จสิ้น
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- ประชาชาติธุรกิจ – ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ เปิดยอดความเสียหายกว่า 500 ล้านบาท
- ประชาชาติธุรกิจ – เปิดรายละเอียดค่าฟื้นฟูสวนสยาม
- กรุงเทพธุรกิจ – เจ้าของสวนสยามเปิดยอดเสียหาย 500 ล้านบาท
- Thai PBS – สวนสยามน้ำท่วมเกือบ 100% ประเมินรอบแรกไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท