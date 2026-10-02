เปิดยอดเสียหาย “สวนสยาม” น้ำท่วม ต้องใช้เงินฟื้นกว่า 500 ล้าน 46 ปีไม่เคยเจอหนักเท่านี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 11:27 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 11:52 น.
เปิดยอดเสียหาย สวนสยาม น้ำท่วมกว่า 500 ล้าน ปิดฟื้นฟูอย่างน้อย 6 เดือน 46 ปีไม่เคยเจอหนักเท่านี้
Siam Amazing Park สยามอะเมซิ่งพาร์ค

ความเสียหายจากน้ำท่วม สยามอะเมซิ่งพาร์ค หรือสวนสยาม เพิ่มขึ้นจากการประเมินช่วงแรก ล่าสุด ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งสวนสยาม เปิดเผยว่า บริษัทต้องเตรียมเงินสำหรับรับมือความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่ มากกว่า 500 ล้านบาท หลังน้ำท่วมทั้งโซนสวนน้ำและสวนสนุกจนต้องหยุดให้บริการอย่างน้อยครึ่งปี ประชาชาติธุรกิจ

ไชยวัฒน์แจกแจงว่า ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอยู่ที่ประมาณ 300 ล้านบาท ส่วนค่าแรงและค่าดูแลพนักงานช่วงปิดบริการอยู่ที่ร่วม 100 ล้านบาท ขณะที่ยังมีค่าปรับปรุงพื้นที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องเตรียมเพิ่มเติม ทำให้ต้องหาเงินมารองรับอย่างน้อย 500 ล้านบาท

ยอดล่าสุดเพิ่มขึ้นจากการประเมินเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 ซึ่ง วุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท สยามพาร์ค ซิตี้ ระบุในขณะนั้นว่า ความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท เนื่องจากน้ำยังท่วมเกือบเต็มพื้นที่และแช่ขังต่อเนื่องประมาณ 5 วัน จึงยังไม่สามารถตรวจสอบเครื่องเล่น เครื่องจักร และระบบต่าง ๆ ได้ครบถ้วน

โฆษณา
เสียหายน้ำท่วมสวนสยาม
Siam Amazing Park สยามอะเมซิ่งพาร์ค

น้ำเริ่มเข้าท่วมสวนสยามตั้งแต่คืนวันที่ 25 กันยายน ต่อเนื่องถึงวันที่ 26 กันยายน 2569 ก่อนกระจายเกือบ 100% ของพื้นที่ เครื่องเล่นและอุปกรณ์หลายจุดไม่ได้ถูกยกขึ้นเพื่อหนีน้ำ ทำให้ระบบต่าง ๆ ต้องผ่านการตรวจสอบครั้งใหญ่หลังน้ำลด วุฒิชัยระบุว่า น้ำท่วมครั้งนี้หนักที่สุดนับตั้งแต่เปิดสวน และรุนแรงกว่าน้ำท่วมปี 2554 ซึ่งครั้งนั้นน้ำเข้าพื้นที่รอบนอกเป็นหลัก

สวนสยามจึงปิดให้บริการตั้งแต่ 26 กันยายน 2569 และวางกรอบฟื้นฟูเบื้องต้นประมาณ 6 เดือน ทั้งการตรวจสอบเครื่องเล่น ซ่อมระบบเครื่องจักร ปรับปรุงสวนน้ำและพื้นที่บริการ ก่อนประเมินความปลอดภัยเพื่อกลับมาเปิดอีกครั้ง โดยผู้บริหารตั้งเป้าเดิมไว้ว่าจะพยายามให้ทันก่อนช่วงสงกรานต์ 2570 แต่ยังไม่ได้ประกาศวันเปิดอย่างเป็นทางการ

ความเสียหายสวนสยามทะเลกรุงเทพ
Siam Amazing Park สยามอะเมซิ่งพาร์ค

ผลกระทบไม่ได้เกิดเฉพาะกับเครื่องเล่นและพื้นที่ภายในสวน เพราะการปิดยาวครอบคลุมช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งปกติเป็นช่วงสำคัญของธุรกิจ ขณะเดียวกันบริษัทยังต้องดูแลพนักงานทั้งรายวันและรายเดือนระหว่างที่สวนไม่มีรายได้จากการเปิดให้บริการ ไชยวัฒน์จึงคาดหวังความช่วยเหลือด้านเงินทุนจากรัฐบาล กรุงเทพมหานคร และสถาบันการเงิน เพื่อให้สามารถซ่อมแซมและกลับมาดำเนินกิจการได้

โฆษณา
ผลกระทบไม่ได้เกิดเฉพาะกับเครื่องเล่นและพื้นที่ภายในสวน เพราะการปิดยาวครอบคลุมช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งปกติเป็นช่วงสำคัญของธุรกิจ
Siam Amazing Park สยามอะเมซิ่งพาร์ค

สยามอะเมซิ่งพาร์คเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี 2523 และดำเนินกิจการมาเข้าสู่ปีที่ 46 ก่อนเผชิญน้ำท่วมครั้งนี้ ขณะนี้บริษัทยังอยู่ในขั้นตอนสำรวจและฟื้นฟู จึงอาจมีการปรับตัวเลขความเสียหายอีกครั้งหลังตรวจสอบเครื่องเล่นและระบบทั้งหมดเสร็จสิ้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 11:27 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 11:52 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดใจ กัปตันสมิต ฮีโร่ เครื่องบินฟลายดูไบ เผยสวดมนต์สู้จนรอด

เปิดใจ กัปตันสมิต ฮีโร่ เครื่องบินฟลายดูไบ เผยสวดมนต์สู้จนรอด

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ไอ้ป๋อง ปากแข็ง ปฏิเสธข่มขืน-ฆ่าไตร่ตรอง 2 พี่น้องรัสเซีย ศาลพัทยาสั่งขังไร้ประกัน

ไอ้ป๋อง ปากแข็ง ปฏิเสธข่มขืน-ฆ่าไตร่ตรอง 2 พี่น้องรัสเซีย ศาลพัทยาสั่งขังไร้ประกัน

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
อ.เจษฏ์ เตือนอีกครั้ง หลังคนแห่ใช้ถุงพลาสติกห่อรถ หนีน้ำท่วม ระวังเชื้อราลามทั้งคัน

อ.เจษฏ์ เตือน คนแห่ใช้ถุงพลาสติกห่อรถ หนีน้ำท่วม ระวังเชื้อราเติบโตลุกลามทั้งคัน

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
โปรดเกล้าฯ ปรับโอน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ถวายงานเป็น ข้าราชการในพระองค์

โปรดเกล้าฯ ปรับโอน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ถวายงานเป็น ข้าราชการในพระองค์

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
บุ๋ม ปนัดดา ฝากถึงรัฐบาลร้องงบประมาณสนับสนุนทีมกู้ภัยช่วยน้ำท่วม ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา วอนรัฐเหลียวแลกู้ภัย คนทำดีเสี่ยงชีวิตช่วยน้ำท่วม แต่ต้องมาเป็นหนี้

11 นาที ที่แล้ว
เปิดใจ กัปตันสมิต ฮีโร่ เครื่องบินฟลายดูไบ เผยสวดมนต์สู้จนรอด ข่าวต่างประเทศ

เปิดใจ กัปตันสมิต ฮีโร่ เครื่องบินฟลายดูไบ เผยสวดมนต์สู้จนรอด

13 นาที ที่แล้ว
ด่วน บอร์ดการบินไทยสั่ง &#8220;ชาย เอี่ยมศิริ&#8221; พ้นจากตำแหน่งดีดีการบินไทย ตั้ง “สัมฤทธิ์ สำเนียง” รักษาการซีอีโอ ข่าว

ด่วน บอร์ดการบินไทยสั่ง “ชาย เอี่ยมศิริ” พ้นจากตำแหน่งดีดีการบินไทย ตั้ง “สัมฤทธิ์ สำเนียง” รักษาการซีอีโอ

18 นาที ที่แล้ว
ไอ้ป๋อง ปากแข็ง ปฏิเสธข่มขืน-ฆ่าไตร่ตรอง 2 พี่น้องรัสเซีย ศาลพัทยาสั่งขังไร้ประกัน ข่าวอาชญากรรม

ไอ้ป๋อง ปากแข็ง ปฏิเสธข่มขืน-ฆ่าไตร่ตรอง 2 พี่น้องรัสเซีย ศาลพัทยาสั่งขังไร้ประกัน

27 นาที ที่แล้ว
พายุแตดบิด ไม่มีจริง ข่าวปลอมว่อนโซเชียล วอนอย่าแชร์ กรมอุตุฯ ยันไม่มีพายุชื่อนี้เข้าไทย ข่าว

พายุแตดบิด ไม่มีจริง ข่าวปลอมว่อนโซเชียล วอนอย่าแชร์ กรมอุตุฯ ยันไม่มีพายุชื่อนี้เข้าไทย

31 นาที ที่แล้ว
ผู้ใหญ่ทองพิมพ์ ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตขณะลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ข่าว

สลด ผู้ใหญ่บ้านปราจีนบุรี ไฟดูดดับขณะลุยน้ำช่วยลูกบ้าน ทำดีจนนาทีสุดท้าย

34 นาที ที่แล้ว
อ.เจษฏ์ เตือนอีกครั้ง หลังคนแห่ใช้ถุงพลาสติกห่อรถ หนีน้ำท่วม ระวังเชื้อราลามทั้งคัน ข่าว

อ.เจษฏ์ เตือน คนแห่ใช้ถุงพลาสติกห่อรถ หนีน้ำท่วม ระวังเชื้อราเติบโตลุกลามทั้งคัน

56 นาที ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ ปรับโอน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ถวายงานเป็น ข้าราชการในพระองค์ ข่าว

โปรดเกล้าฯ ปรับโอน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ถวายงานเป็น ข้าราชการในพระองค์

59 นาที ที่แล้ว
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง ข่าวกีฬา

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ อภิษฎา หลุด รูปเห็นหน้าสามี แจงฝ่ายชายไม่โกรธแต่ขอให้ระวัง ข่าวดารา

ไอซ์ อภิษฎา หลุดรูปหน้าสามี ขอโทษฝ่ายชาย ไม่ได้อยากปิด แต่ไม่ขออยู่ในโซเชียล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปภ. เตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ปชช. ในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูง-เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง ข่าว

ปภ. เตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ปชช. ในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูง-เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าโวย ค่าอาหารไม่ตรงปก ร้านแอบบวกเพิ่มเอง อ้างทำให้เยอะ ต้องคิดอีกราคา ข่าว

ลูกค้าโวย ค่าอาหารไม่ตรงปก ร้านแอบบวกเพิ่มเอง อ้างทำให้เยอะ ต้องคิดอีกราคา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทองที่ 13 ของไทย! “โซเฟีย เกล มอนโกเมอรี่” ซิวแชมป์เรือใบ ILCA 6 เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ทองที่ 13 ของไทย! “โซเฟีย เกล มอนโกเมอรี่” ซิวแชมป์เรือใบ ILCA 6 เอเชียนเกมส์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย อ้วน ประจัญบาน เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง สิ้นเจ้าของเสียงร้องเพลง &quot;คิดถึงบ้าน&quot; บันเทิง

อาลัย อ้วน ประจัญบาน เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง สิ้นเจ้าของเสียงร้องเพลง “คิดถึงบ้าน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทองที่ 13 มาแล้ว “ไบร์ท-เบส” คว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายหาดหญิง เอเชียนเกมส์ รอบ 28 ปี ข่าวกีฬา

ทองที่ 13 มาแล้ว “ไบร์ท-เบส” คว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายหาดหญิง เอเชียนเกมส์ รอบ 28 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิว ภูริพล เปิดใจ หลังจบเอเชียนเกมส์ ภูมิใจ 2 ทอง 1 เงิน เกินฝัน ข่าวกีฬา

บิว ภูริพล เปิดใจ หลังจบเอเชียนเกมส์ ภูมิใจ 2 ทอง 1 เงิน เกินฝัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ไทย พบ ฟิลิปปินส์ อาเซียน คัพ 2026 วันนี้ ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ไทย พบ ฟิลิปปินส์ อาเซียน คัพ 2026 วันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเคลมประกันภัยพิบัติ น้ำท่วมตั้งแต่ 1 ต.ค. 69 แจ้งที่ไหน ใช้เอกสารอะไร เงินเข้ากี่วัน การเงิน

วิธีเคลมประกันภัยพิบัติ น้ำท่วมตั้งแต่ 1 ต.ค. 69 แจ้งที่ไหน ใช้เอกสารอะไร เงินเข้ากี่วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อร อรอนงค์ เคลื่อนไหวล่าสุดหลังเปิดใจป่วยมะเร็งซ้ำ ข่าวดารา

อร อรอนงค์ ยอมรับไม่ง่าย ป่วยมะเร็งซ้ำสอง เผยจบคีโมแล้ว ขอบคุณตัวเองที่เข้มแข็ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเตือน! สายคอนเทนต์ ลองกิน &quot;ลูกเห็บ&quot; แหล่งรวมความสกปรก เสี่ยงท้องร่วง ข่าว

เพจดังเตือน! สายคอนเทนต์ ลองกิน “ลูกเห็บ” แหล่งรวมความสกปรก เสี่ยงท้องร่วง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าล็อกผล? อินโดฯ ถล่มบังกลาเทศ 9-2 ทดเจ็บ 2 นาที ก่อนเปลี่ยนเป็น 7 ข่าวกีฬา

ดราม่าล็อกผล? อินโดฯ ถล่มบังกลาเทศ 9-2 ทดเจ็บ 2 นาที ก่อนเปลี่ยนเป็น 7

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
iPhone 18 Pro ข่าว

แอปเปิลเตือน คนใช้ไอโฟน เร่งอัปเดตด่วน เจอบั๊ก เปิดช่องแฮกเกอร์เจาะระบบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ ชาย 78 ขับรถไฟฟ้า พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม บาดเจ็บ 3 ราย ตร.แจ้งข้อหา &#039;ประมาท&#039; ข่าว

สาเหตุ ชาย 78 ขับรถไฟฟ้า พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม บาดเจ็บ 3 ราย ตร.แจ้งข้อหา ‘ประมาท’

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก ข่าว

ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 2 ต.ค. 69 เวลา 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด