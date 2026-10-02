มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 11:13 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 11:13 น.
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด

มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ รับเรื่องแล้ว คลิป หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน เร่งตามหาตัวมารับโทษ ยันดำเนินคดีถึงที่สุด เบื้องต้นแมวปลอดภัยดี

จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์คลิปแฟนของน้องสาวกำลังบีบคอแมวที่เลี้ยงไว้ จนแมวดิ้นทุรนทุราย หลังทั้งสองมีปากเสียงกัน และตัวผู้หญิงหนีออกจากห้องพัก จึงทำร้ายแมวเพื่อประชดและระบายอารมณ์ ท่ามกลางเสียงสาปส่งของเหล่าทาสแมว รวมถึงกลุ่มคนรักสัตว์ทั้งประเทศ

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ล่าสุด 2 ตุลาคม 2569 มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ ได้โพสต์ถึงเหตุการณ์การทารุณสัตว์ในครั้งนี้ โดยเผยว่า กำลังเร่งตามหาตัวผู้ชายที่ปรากฎในคลิปอย่างสุดความสามารถ เพื่อนำมารับโทษ และยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแน่นอน แม้ว่าน้องแมวตัวดังกล่าวจะได้รับการช่วยเหลือมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็ตาม

มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งล่าตัว หนุ่มบีบคอแมวประชดแฟนสาว-1 มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งล่าตัว หนุ่มบีบคอแมวประชดแฟนสาว-2

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อ้างอิงจาก : มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation WDT

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 11:13 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 11:13 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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