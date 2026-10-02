มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ รับเรื่องแล้ว คลิป หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน เร่งตามหาตัวมารับโทษ ยันดำเนินคดีถึงที่สุด เบื้องต้นแมวปลอดภัยดี
จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์คลิปแฟนของน้องสาวกำลังบีบคอแมวที่เลี้ยงไว้ จนแมวดิ้นทุรนทุราย หลังทั้งสองมีปากเสียงกัน และตัวผู้หญิงหนีออกจากห้องพัก จึงทำร้ายแมวเพื่อประชดและระบายอารมณ์ ท่ามกลางเสียงสาปส่งของเหล่าทาสแมว รวมถึงกลุ่มคนรักสัตว์ทั้งประเทศ
ล่าสุด 2 ตุลาคม 2569 มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ ได้โพสต์ถึงเหตุการณ์การทารุณสัตว์ในครั้งนี้ โดยเผยว่า กำลังเร่งตามหาตัวผู้ชายที่ปรากฎในคลิปอย่างสุดความสามารถ เพื่อนำมารับโทษ และยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแน่นอน แม้ว่าน้องแมวตัวดังกล่าวจะได้รับการช่วยเหลือมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็ตาม
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อ้างอิงจาก : มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation WDT