อนุทิน เคยเกือบถูกอุ้มฆ่า กร้าวล้างบางคอร์รัปชันภาครัฐ เนรเทศทุนเทา
นายกฯ เปิดใจเคยเกือบถูกอุ้มฆ่าสมัยทำธุรกิจ ลั่นปิดประตูวางสเปกจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ดึงมืออาชีพร่วม ครม. สกัดโกง สั่งเดินหน้ายึดทรัพย์-เนรเทศทุนเทาตัดวงจรเด็ดขาด
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานดินเนอร์ทอล์ก “Zero Corruption: From Polity to Action” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ประกาศเจตนารมณ์เดินหน้ากวาดล้างการทุจริตในระบบราชการ
นายกฯ เผยว่า ตนเองมี “บัญชีส่วนตัว” สำหรับเตรียมเช็กบิลขบวนการทุจริตและฮั้วประมูลภาครัฐ หากสามารถผลักดันให้ปัญหาคอร์รัปชันลดลงอย่างมีนัยสำคัญได้สำเร็จ ก็มีความยินดีที่จะยุติบทบาททางการเมืองหรือ “แขวนนวม” เพราะถือว่าบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการทำให้แก่บ้านเมืองแล้ว
นายกรัฐมนตรีเปิดเผยประสบการณ์ในอดีตสมัยเป็นนักธุรกิจว่า ตนเคยตกเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากระบบประมูลที่ไม่เป็นธรรมและขบวนการฮั้วงานภาครัฐอย่างรุนแรง ถึงขั้นถูกข่มขู่เกือบถูกอุ้มเอาชีวิตจนต้องมีคนคุ้มกันตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 30 ปี
ดังนั้น ตนจึงเข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่เกลียดชังการทุจริตเป็นอย่างดี พร้อมย้ำว่าการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) จะต้องเปิดกว้างและโปร่งใส จะไม่มีการกีดกันผู้ประมูลราคาต่ำสุดด้วยข้ออ้างหยุมหยิมอย่างการสะกดคำผิดหรือเขียนตัวเลขผิดอีกต่อไป โดยตนพร้อมเปิดรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่ถูกกลั่นแกล้งโดยตรง
นอกจากนี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงสำคัญ เพื่อป้องกันช่องโหว่การทุจริตในทุกมิติ ควบคู่กับการปราบปรามกลุ่มทุนสีเทา นอมินี และชาวต่างชาติที่เข้ามาทำผิดกฎหมายในประเทศ โดยล่าสุดได้ลงนามเพิกถอนสัญชาติและสั่งเนรเทศผู้กระทำผิดออกนอกประเทศ
พร้อมย้ำว่าจะให้ความคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสอย่างเต็มที่ เร่งรัดการดำเนินคดีจนถึงตัวผู้สั่งการ และใช้มาตรการยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเพื่อตัดวงจรการทุจริตอย่างเด็ดขาด
ภาพจาก: ไทยคู่ฟ้า
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