อนุทิน เคยเกือบถูกอุ้มฆ่า กร้าวล้างบางคอร์รัปชันภาครัฐ เนรเทศทุนเทา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 10:48 น.
อนุทิน เคยเกือบถูกอุ้มฆ่า กร้าวล้างบางคอร์รัปชันภาครัฐ เนรเทศทุนเทา

นายกฯ เปิดใจเคยเกือบถูกอุ้มฆ่าสมัยทำธุรกิจ ลั่นปิดประตูวางสเปกจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ดึงมืออาชีพร่วม ครม. สกัดโกง สั่งเดินหน้ายึดทรัพย์-เนรเทศทุนเทาตัดวงจรเด็ดขาด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานดินเนอร์ทอล์ก “Zero Corruption: From Polity to Action” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ประกาศเจตนารมณ์เดินหน้ากวาดล้างการทุจริตในระบบราชการ

นายกฯ เผยว่า ตนเองมี “บัญชีส่วนตัว” สำหรับเตรียมเช็กบิลขบวนการทุจริตและฮั้วประมูลภาครัฐ หากสามารถผลักดันให้ปัญหาคอร์รัปชันลดลงอย่างมีนัยสำคัญได้สำเร็จ ก็มีความยินดีที่จะยุติบทบาททางการเมืองหรือ “แขวนนวม” เพราะถือว่าบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการทำให้แก่บ้านเมืองแล้ว

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นายกรัฐมนตรีเปิดเผยประสบการณ์ในอดีตสมัยเป็นนักธุรกิจว่า ตนเคยตกเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากระบบประมูลที่ไม่เป็นธรรมและขบวนการฮั้วงานภาครัฐอย่างรุนแรง ถึงขั้นถูกข่มขู่เกือบถูกอุ้มเอาชีวิตจนต้องมีคนคุ้มกันตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 30 ปี

ดังนั้น ตนจึงเข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่เกลียดชังการทุจริตเป็นอย่างดี พร้อมย้ำว่าการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) จะต้องเปิดกว้างและโปร่งใส จะไม่มีการกีดกันผู้ประมูลราคาต่ำสุดด้วยข้ออ้างหยุมหยิมอย่างการสะกดคำผิดหรือเขียนตัวเลขผิดอีกต่อไป โดยตนพร้อมเปิดรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่ถูกกลั่นแกล้งโดยตรง

นอกจากนี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงสำคัญ เพื่อป้องกันช่องโหว่การทุจริตในทุกมิติ ควบคู่กับการปราบปรามกลุ่มทุนสีเทา นอมินี และชาวต่างชาติที่เข้ามาทำผิดกฎหมายในประเทศ โดยล่าสุดได้ลงนามเพิกถอนสัญชาติและสั่งเนรเทศผู้กระทำผิดออกนอกประเทศ

พร้อมย้ำว่าจะให้ความคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสอย่างเต็มที่ เร่งรัดการดำเนินคดีจนถึงตัวผู้สั่งการ และใช้มาตรการยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเพื่อตัดวงจรการทุจริตอย่างเด็ดขาด

ภาพจาก: ไทยคู่ฟ้า

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 10:48 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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