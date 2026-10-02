ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 11:09 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 11:09 น.
ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก

“อนุทิน” แชร์โพสต์ “ดร.อานนท์” ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. ชื่มชม “โกแพ” หาท่อซิ่งแก้วิกฤตน้ำท่วม แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก

รศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เคหะคลองจั่น กรุงเทพฯ โดยระบุว่า

“เคหะคลองจั่นเกือบแห้งแล้วนะครับ ไม่ใช่เพราะ กทม. นะครับ แต่เพราะ มท 4 ชื่อโกแพ ผู้ไม่ได้จบวิศวะจาก Ivy League ตัดสินใจไปหาเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคซิ่งมา ตัดสินใจทุบเกาะกลางถนนเสรีไทย ให้น้ำที่สูบออกจากเคหะคลองจั่น ไหลเข้าไปท่วมในนิด้า แล้วค่อยไหลลงคลองแสนแสบด้านหลังนิด้า

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ยังรู้สึกดีว่านิด้า ไม่โวยวาย ปล่อยให้สูบน้ำจากเคหะคลองจั่นที่เริ่มเน่า เข้าไปท่วมนิด้าแทนก่อน เดี๋ยวก็ลงคลองแสนแสบ มหาวิทยาลัยต้องเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกับชุมชนรอบข้างครับ

ท่อซิ่งดูดน้ำนี่แหละครับ work มาก วิธีบ้าน ๆ แบบนี้ คนแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ ก็ชาวบ้าน ๆ ที่เป็น มท 4 ชื่อโกแพ นี่แหละครับ ไม่ต้อง รศ ดร ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จาก Ivy League หรอกครับ จบการรายงานข่าว”

โพสต์ที่ อนุทิน แชร์จากโพสต์ของ อานนท์
FB/ Anutin Charnvirakul

หลังจากโพต์ถูกเผยแพร่ออกไป นายอนุทิน ชาญญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วย

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 11:09 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 11:09 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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