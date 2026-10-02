ร้านซูชิดังอ่วม น้ำท่วมสายพานซูชิ 8 ล้านพัง ปิดซ่อมเกือบเดือน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 10:56 น.
ร้านซูชิดังอ่วม น้ำท่วมสายพานซูชิ 8 ล้านพัง ปิดซ่อมเกือบเดือน
ภาพจาก : IG/sharpchanawee

ผลกระทบจากน้ำท่วมกรุงเทพฯ ช่วงปลายเดือนกันยายนยังทิ้งความเสียหายไว้กับร้านค้าหลายแห่ง ล่าสุด ชาร์ป ชนวีร์ หอมเตย ผู้ร่วมก่อตั้ง Shinkanzen Sushi และผู้บริหาร The Food Selection Group เปิดสภาพร้าน Shinkanzen Sushi สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ หลังน้ำเข้าท่วมพื้นที่ชั้น B ของศูนย์การค้า พบอุปกรณ์และวัตถุดิบเสียหายเป็นจำนวนมาก

เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังฝนตกหนักช่วงวันที่ 25-26 กันยายน 2569 จนหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ มีน้ำท่วมขัง แฟชั่นไอส์แลนด์และเดอะพรอมานาดประกาศปิดให้บริการชั่วคราวเมื่อวันที่ 26 กันยายน เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเส้นทางเข้าออกศูนย์การค้า ขณะที่ภาพจากภายในพบว่าร้านค้าหลายแห่งบริเวณชั้น B ถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหาย

Shinkanzen Sushi สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ตั้งอยู่บริเวณชั้น B และเป็นสาขาที่ใช้ระบบสายพานเสิร์ฟอาหาร ซึ่งศูนย์การค้าเคยประชาสัมพันธ์จุดเด่นของสาขานี้ไว้โดยเฉพาะ

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สายพาน 8 ล้าน เฟอร์นิเจอร์-เซิร์ฟเวอร์เสียหาย

วันที่ 30 กันยายน ชาร์ปเข้าไปสำรวจความเสียหายภายในร้าน โดยพบว่าระบบสายพานซูชิซึ่งมีมูลค่าประมาณ 8 ล้านบาท ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม เช่นเดียวกับเฟอร์นิเจอร์ภายในร้านและตู้เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ควบคุมระบบการทำงาน

ตู้แช่ภายในร้านจำนวน 8 ตู้ ซึ่งแต่ละตู้มีราคามากกว่า 40,000 บาท ก็อยู่ในรายการที่ได้รับความเสียหาย ขณะที่วัตถุดิบและอาหารสด ทั้งข้าวปั้นและปลาแซลมอนที่เตรียมไว้ ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้และต้องทิ้งทั้งหมด

ส่วนห้องเย็นของร้านยังไม่เสียหายทั้งหมด แต่สินค้าที่เก็บอยู่ภายในมูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท ไม่สามารถใช้งานต่อได้ ทำให้ร้านต้องทิ้งวัตถุดิบทั้งหมดเช่นกัน

ตัวเลขดังกล่าวยังไม่ใช่มูลค่าความเสียหายรวมของร้าน เพราะยังมีเฟอร์นิเจอร์ ระบบไอที อุปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมและรีโนเวตพื้นที่ที่ต้องประเมินเพิ่มเติม

สายพาน 8 ล้าน พังยับ
ภาพจาก : IG/sharpchanawee

Shinkanzen Fashion Island ปิดซ่อมอย่างน้อย 20 กว่าวัน

หลังสำรวจสภาพร้าน ผู้บริหารประเมินว่า Shinkanzen Sushi สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์อาจต้องใช้เวลาซ่อมแซมและรีโนเวตประมาณ 1 เดือน หากดำเนินงานได้เร็วกว่าที่คาด อาจใช้เวลาประมาณ 20 กว่าวัน ก่อนกลับมาเปิดบริการอีกครั้ง โดยทางร้านจะประกาศกำหนดเปิดที่แน่นอนให้ลูกค้าทราบภายหลัง

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น้ำท่วมครั้งนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะ Shinkanzen Sushi ร้านเดียว ร้านค้าหลายแห่งในชั้น B ของแฟชั่นไอส์แลนด์ต้องเผชิญน้ำเข้าพื้นที่และสินค้าเสียหาย ขณะที่ศูนย์การค้าต้องปิดให้บริการชั่วคราวหลายวันเพื่อจัดการสถานการณ์และตรวจสอบความปลอดภัย

สำหรับ Shinkanzen Sushi ความเสียหายครั้งนี้เกิดขึ้นกับหนึ่งในสาขาที่มีการลงทุนระบบสายพานโดยเฉพาะ ทำให้การกลับมาเปิดร้านไม่ใช่เพียงการทำความสะอาด แต่ต้องซ่อมระบบและเปลี่ยนอุปกรณ์หลายส่วนก่อนจึงจะสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติ

ร้านซูชิดังอ่วมน้ำท่วมเสียหายหลายล้าน
ภาพจาก : IG/sharpchanawee

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 10:56 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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