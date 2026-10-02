แม่หัวร้อน ชักปืนขู่พนง.ร้านเด็ก ฉุนถูกเตือนห้ามลูกขี่ของเล่น เสี่ยงคุก 8 ปีครึ่ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 23:31 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 23:32 น.
แม่หัวร้อน ชักปืนขู่พนง.ร้านเด็ก ฉุนถูกเตือนห้ามลูกขี่ของเล่น เสี่ยงคุก 8 ปีครึ่ง

กล้องวงจรปิดจับภาพชัด แม่มะกันวัย 21 ชักปืนขู่พนักงานร้านเด็ก โมโหถูกเตือนห้ามลูกขี่ของเล่น ตำรวจตามรวบตัวจากทะเบียนรถ แจ้งข้อหาหนักส่งฟ้องศาล เสี่ยงคุก 8 ปีครึ่ง

ทาเมีย สเตเทน หญิงวัย 21 ปี เผชิญข้อหาอุกฉกรรจ์ในเมืองอินเดียแนโพลิส รัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา หลังก่อเหตุชักอาวุธปืนข่มขู่พนักงานร้านขายสินค้าเด็ก เพียงเพราะไม่พอใจที่ลูกถูกเตือนห้ามเล่นของเล่นภายในร้าน หากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงอาจต้องรับโทษจำคุกสูงสุดถึง 8 ปี 6 เดือน

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ร้าน Once Upon a Child สเตเทนพาลูกวัยเตาะแตะเดินทางมาเพื่อนำเสื้อผ้าเด็กมาขาย ระหว่างนั้นลูกขึ้นไปนั่งขับรถของเล่น พนักงานจึงเข้าไปแจ้งว่าการเล่นของเล่นในร้านขัดต่อนโยบาย คำตักเตือนดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้เธออย่างรุนแรง นำไปสู่การควักปืนพกสีดำขนาดใหญ่ออกมาจากกางเกงเลกกิ้ง

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ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพสเตเทนถือตัวปืนเล็งใส่กลุ่มพนักงาน พร้อมตะโกนท้าทายว่าพร้อมจะมีเรื่อง ทั้งสั่งให้ลูกเล่นของเล่นต่อไป นอกจากนี้ยังข่มขู่ว่าตนเองใช้ปืนเป็น พร้อมชี้นิ้วจิ้มหน้าพนักงาน ก่อนจะพาลูกหลบหนีออกจากร้าน

ตำรวจแกะรอยติดตามตัวผู้ก่อเหตุจากภาพกล้องวงจรปิด หมายเลขทะเบียนรถ ตลอดจนบัตรประจำตัวประชาชนที่เธอยื่นให้พนักงานก่อนเกิดเรื่อง ล่าสุดศาลเทศมณฑลแมเรียนสั่งฟ้องสเตเทนในข้อหาข่มขู่ผู้อื่นด้วยอาวุธร้ายแรง ข้อหาเล็งอาวุธปืนใส่บุคคลอื่น เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 23:31 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 23:32 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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