ออมสิน-บุ๋มบิ๋ม ฉายพระรูปคู่ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงพระอัธยาศัยอบอุ่น เป็นกันเอง
ออมสิน-บุ๋มบิ๋ม โพสต์ภาพคู่เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ในศึกเอเชียนเกมส์ 2026 เผยทรงมีพระอัธยาศัยเป็นกันเอง นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดในชีวิต
ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าเอเชียนเกมส์ 2026 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงนำทัพนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้า (เดรสซาจ) ทีมรอบชิงชนะเลิศ โดยทีมชาติไทยทำคะแนนรวมไปได้ 194.765 คะแนน จบอันดับที่ 8 จากทั้งหมด 9 ทีมที่เข้าร่วม
ขณะที่ผลงานของทัพนักตบลูกยาวหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 หลังจากพ่ายให้กับทีมชาติจีนไปแบบสูสี 2-3 เซต ปัจจุบันทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยครองอันดับ 13 ของโลก
ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน 2 นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย อย่าง ออมสิน ศศิภาพร จันทรวิสูตร และ บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร โมกศรี ได้โพสต์ภาพคู่กับเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พร้อมข้อความแสดงความปลาบปลื้มใจ
ออมสิน ศศิภาพร ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว aom_sin_11 ระบุข้อความว่า
“เอเชี่ยนเกมส์ที่ 2 ของ ศศิ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ร่วมฉายพระรูปกับ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
และนับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดแก่ชีวิตและครอบครัวของข้าพเจ้าอย่างหาที่เปรียบมิได้
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
ด้าน บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ได้แชร์ภาพผ่านอินสตาแกรม bbbumbimbim บรรยายความในใจว่า
“Reliving the atmosphere of the Asian Games 2026 opening ceremony.
เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาแห่งความประทับใจและความทรงจำที่ทรงคุณค่า รู้สึกปลาบปลื้มและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสฉายพระรูปกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
ทรงมีพระอัธยาศัยที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจและความสุข
ขอทรงพระเจริญ”
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