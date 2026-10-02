ออมสิน-บุ๋มบิ๋ม ฉายพระรูปคู่ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงพระอัธยาศัยอบอุ่น เป็นกันเอง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 10:56 น.
ออมสิน ศศิภาพร และ บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ถ่ายรูปร่วมกับกับเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

ออมสิน-บุ๋มบิ๋ม โพสต์ภาพคู่เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ในศึกเอเชียนเกมส์ 2026 เผยทรงมีพระอัธยาศัยเป็นกันเอง นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดในชีวิต

ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าเอเชียนเกมส์ 2026 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงนำทัพนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้า (เดรสซาจ) ทีมรอบชิงชนะเลิศ โดยทีมชาติไทยทำคะแนนรวมไปได้ 194.765 คะแนน จบอันดับที่ 8 จากทั้งหมด 9 ทีมที่เข้าร่วม

ขณะที่ผลงานของทัพนักตบลูกยาวหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 หลังจากพ่ายให้กับทีมชาติจีนไปแบบสูสี 2-3 เซต ปัจจุบันทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยครองอันดับ 13 ของโลก

โฆษณา

ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน 2 นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย อย่าง ออมสิน ศศิภาพร จันทรวิสูตร และ บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร โมกศรี ได้โพสต์ภาพคู่กับเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พร้อมข้อความแสดงความปลาบปลื้มใจ

ออมสิน ศศิภาพร ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว aom_sin_11 ระบุข้อความว่า

“เอเชี่ยนเกมส์ที่ 2 ของ ศศิ

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ร่วมฉายพระรูปกับ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
และนับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดแก่ชีวิตและครอบครัวของข้าพเจ้าอย่างหาที่เปรียบมิได้
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ออมสินถ่ายรูปคู่เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
ภาพจาก Instagram : aom_sin_11

ด้าน บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ได้แชร์ภาพผ่านอินสตาแกรม bbbumbimbim บรรยายความในใจว่า

“Reliving the atmosphere of the Asian Games 2026 opening ceremony.

เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาแห่งความประทับใจและความทรงจำที่ทรงคุณค่า รู้สึกปลาบปลื้มและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสฉายพระรูปกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

โฆษณา

ทรงมีพระอัธยาศัยที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจและความสุข

ขอทรงพระเจริญ”

บุ๋มบิ๋มถ่ายรูปคู่เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
ภาพจาก Instagram : bbbumbimbim

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 10:56 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดยอดเสียหาย สวนสยาม น้ำท่วมกว่า 500 ล้าน ปิดฟื้นฟูอย่างน้อย 6 เดือน 46 ปีไม่เคยเจอหนักเท่านี้

เปิดยอดเสียหายน้ำท่วม “สวนสยาม” ต้องใช้เงินฟื้นกว่า 500 ล้าน 46 ปีไม่เคยเจอหนักเท่านี้

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต

เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด

มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก

ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เปิดยอดเสียหาย สวนสยาม น้ำท่วมกว่า 500 ล้าน ปิดฟื้นฟูอย่างน้อย 6 เดือน 46 ปีไม่เคยเจอหนักเท่านี้ ข่าว

เปิดยอดเสียหายน้ำท่วม “สวนสยาม” ต้องใช้เงินฟื้นกว่า 500 ล้าน 46 ปีไม่เคยเจอหนักเท่านี้

24 วินาที ที่แล้ว
เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต บันเทิง

เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต

9 นาที ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด ข่าว

มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด

14 นาที ที่แล้ว
ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก ข่าว

ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก

18 นาที ที่แล้ว
อนุทิน เคยเกือบถูกอุ้มฆ่า กร้าวล้างบางคอร์รัปชันภาครัฐ เนรเทศทุนเทา ข่าวการเมือง

อนุทิน เคยเกือบถูกอุ้มฆ่า กร้าวล้างบางคอร์รัปชันภาครัฐ เนรเทศทุนเทา

39 นาที ที่แล้ว
ใจอำมหิต! หนุ่มสลิ้งแตก บีบคอแมว จนดิ้นทุรนทุราย ลั่น &quot;มึงตายซะ&quot; หลังทะเลาะแฟนสาว ข่าว

หนุ่มสลิ้งแตก บีบคอแมว จนดิ้นทุรนทุราย ลั่น “มึงตายซะ” หลังทะเลาะแฟนสาว

50 นาที ที่แล้ว
แพทย์เตือน โรคฉี่หนู-น้ำกัดเท้า ระบาดหนักช่วงหน้าฝน แนะหากมีอาการ ให้รีบรักษา สุขภาพและการแพทย์

แพทย์เตือน โรคฉี่หนู-น้ำกัดเท้า ระบาดหนักช่วงหน้าฝน แนะหากมีอาการ ให้รีบรักษา

54 นาที ที่แล้ว
สรุปทำงานอะไร? เปิดประวัติ ‘ไทหยาง ซาง’ สามี สส.ไอเดียร์ สุชาดา ข่าวการเมือง

สรุปทำงานอะไร? เปิดประวัติ ‘ไทหยาง ซาง’ สามี สส.ไอเดียร์ สุชาดา

59 นาที ที่แล้ว
ศาลฎีกายืนคุก ไผ่ดาวดิน-ครูใหญ่ ม.112 ครอบคลุมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ข่าวการเมือง

ศาลฎีกายืนคุก ไผ่ดาวดิน-ครูใหญ่ ม.112 ครอบคลุมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์

59 นาที ที่แล้ว
วิลเลี่ยม LYKN โพสต์ขอโทษดราม่าทำท่าล้อเลียนแฟนคลับมือสั่น บันเทิง

นักแสดงดัง ขอโทษทำท่ามือสั่น ยันไม่ได้ดูถูก-ล้อเลียนแฟนคลับ จำไว้เป็นบทเรียน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบพ่อเลี้ยงหื่น ล่วงละเมิดลูกเลี้ยงวัย 14 อ้างแค่หาแมว เจ้าตัวปฏิเสธเชื่อถูกกลั่นแกล้ง ข่าว

รวบพ่อเลี้ยงหื่น ล่วงละเมิดลูกเลี้ยงวัย 14 เจ้าตัวปฏิเสธ อ้างแค่หาแมว เชื่อถูกกลั่นแกล้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เสียใจ อนุทิน ว่า แก่เกินแกง ยันไม่ได้โทษนายกฯ แค่สงสัยการทำงานนิติฯ บันเทิง

ณวัฒน์ เสียใจ อนุทิน ว่า แก่เกินแกง ยันไม่ได้โทษนายกฯ แค่สงสัยการทำงานนิติฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่อ พรรณิการ์ ข่าวการเมือง

ช่อ พรรณิการ์ ลั่นฟ้องแน่ คนปล่อยเฟกนิวส์ ปมข้าวกล่อง-ทหารช่วยน้ำท่วมนนทบุรี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจแมน เผยภาพน้ำท่วมบ้านย่านบางกะปิ ข่าวดารา

ดีเจแมน เปิดภาพบ้านจมน้ำ น้ำผุดจากห้องน้ำ ไม่กี่ชม.ท่วมเร็วมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ ที ลมฟ้าอากาศ แจงเหตุแก้โพสต์เตือนลูกเห็บตก กทม. ข่าว

เพจ ที ลมฟ้าอากาศ แจงดราม่า คนจับผิดแก้โพสต์เตือนลูกเห็บ กทม. ชี้อากาศแปรปรวน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่มแล้ว! ลงทะเบียน เงินเยียวยาน้ำท่วม ปภ. ผ่านแอปฯ ทางรัฐ เช็กขั้นตอน-เงื่อนไข เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว! ลงทะเบียน เงินเยียวยาน้ำท่วม ปภ. ผ่านแอปฯ ทางรัฐ เช็กขั้นตอน-เงื่อนไข

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันศุกร์ งวดวันขึ้นปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ในหมวดเลขท้าย 2-3 ตัว เลขเด็ดออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันศุกร์ งวด 16 ตุลาคม 2569 เลขท้าย 2-3 ตัว ออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ซัด ณวัฒน์ แก่เกินแกง ปมดราม่าน้ำท่วมหมู่บ้าน เตือน อย่าพลาดมาให้ยกโทษอีก ข่าว

อนุทิน ซัด ณวัฒน์ แก่เกินแกง ปมดราม่าน้ำท่วมหมู่บ้าน เตือน อย่าพลาดมาให้ยกโทษอีก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิมรี่พาย เปิดใจแบกภาระหนัก ขาดทุนร้อยล้าน ซ้ำโกดังน้ำท่วม ข่าวดารา

พิมรี่พาย เปิดสภาพโกดังจมน้ำ ลั่นไม่มีเงินสด ขาดทุนหลักร้อยล้าน แบกลูกน้อง 2,000 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ไทย พบ จีน วันนี้ 11.00 น. ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ไทย พบ จีน วันนี้ 11.00 น. ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 2 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 200 บาท ทองแท่งขาย 66,200 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน 4 ตุลาคม อีสานฝนตก เช็กจังหวัดรับมือน้ำ กรุงเทพจ่อโดนต่อ ข่าว

เตือน 4 ตุลาคม อีสานฝนตก เช็กจังหวัดรับมือน้ำ กรุงเทพจ่อโดนต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 2 ต.ค. 69 ไบรท์-เบส ชิงทองชายหาด โฟกัส ชิงทองมวย ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 2 ต.ค. 69 ไบรท์-เบส ชิงทองชายหาด โฟกัส ชิงทองมวย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งเทควันโด เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 ทีมชาติไทยลงสนาม ข่าวกีฬา

ตารางแข่งเทควันโด เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 ทีมชาติไทยลงสนาม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19 บันเทิง

อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปใบเตย ศศิกานต์ ชนะมองโกเลีย 2-0 ในศึก Virtual Taekwondo เอเชียนเกมส์ 2026