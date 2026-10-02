จำได้ไหม กั๊ก วงเล้าโลม เปิดภาพปัจจุบัน อึ้งอายุ หน้าเด็กมาก ปีนี้วงครบ 20 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 18:00 น.
ภาพล่าสุด กั๊ก นักร้องนำวงเล้าโลม วัย 38 ปี

กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งสำหรับ กั๊ก นักร้องนำวงเล้าโลม หลังเจ้าตัวอัปเดตภาพตัวเองลงโซเชียลต่อเนื่อง ทั้งลุคผมสีแดงจัด ภาพขึ้นเวทีคอนเสิร์ต และภาพทริปต่างประเทศ ซึ่งหลายคนที่โตมากับเพลงของวงบอกตรงกันว่าหน้าแทบไม่เปลี่ยนจากเมื่อสิบกว่าปีก่อน

กั๊ก ชื่อจริงเดิมคือ ศุภวัฒน์ ชูสุวรรณ เกิดปี 2531 ปีนี้จึงมีอายุ 38 ปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่หลายคนทายไม่ถูกเมื่อเห็นภาพล่าสุด เพราะหน้าเด็กมาก

ภาพชุดที่เจ้าตัวโพสต์มีทั้งลุคผมแดง ภาพยืนร้องเพลงบนเวทีกลางไฟสีเขียว ภาพเดินอยู่กลางย่านร้านค้าในไต้หวัน ภาพในศาสนสถาน และภาพหมู่กับแฟนเพลงหลังจบงานแสดง ปะปนกับภาพโปรโมตสินค้าของวงที่เปิดให้สั่งจองช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา

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กั๊ก วงเล้าโลม-3
ภาพจาก Instagram : gug_laolom

สำหรับคนที่ไม่ทันยุคนั้น เล้าโลมเป็นวงป็อปร็อกที่สมาชิกรู้จักกันตั้งแต่เรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ก่อนรวมตัวกันจริงจังและออกอัลบั้มแรกเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 เท่ากับว่าปีนี้วงเดินทางมาครบ 20 ปีพอดี

เพลงที่ทำให้คนทั้งประเทศจำวงนี้ได้คือ หยุดได้ไหม และ เพื่อนกับแฟนแทนกันไม่ได้ สองเพลงที่ยังถูกเปิดซ้ำในรายการเพลงยุค 2000 มาจนถึงทุกวันนี้

สมาชิกชุดปัจจุบันประกอบด้วย กั๊ก ร้องนำ กัน กันตภณ ศรีชัยธวัช กีตาร์ หมู ณัฐวุฒิ เล้าเจริญ เบส และ จ๋าย สิรพัฒน์ พรบังเกิด กลอง โดยวงออกอัลบั้มมาแล้ว 7 ชุด

หลังห่างหายจากการปล่อยเพลงใหม่ไปราว 5 ปี วงกลับมาอีกครั้งในปี 2564 ด้วยซิงเกิล ถ้าเธอไม่เคยมีใจ ซึ่งทำกันเองทุกขั้นตอนตั้งแต่แต่งเพลง อัดเสียง ไปจนถึงมิกซ์และมาสเตอร์ ในช่วงที่ยังมีมาตรการล็อกดาวน์ ปัจจุบันวงทำงานในฐานะศิลปินอิสระ ไม่ได้สังกัดค่ายใด

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ส่วนคำถามยอดฮิตเรื่องหน้าเด็ก เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าไม่มีเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษ เพียงแต่ชอบปั่นจักรยานและออกกำลังกายเป็นประจำ

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อีกความเคลื่อนไหวที่แฟนเพลงพูดถึงคือการเปลี่ยนชื่อ โดยข่าวสดรายงานว่าเจ้าตัวเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ภูชภาคิณ พร้อมยืนยันว่ายังทำวงต่อเหมือนเดิม

กั๊ก วงเล้าโลม
ภาพจาก Instagram : gug_laolom
กั๊ก วงเล้าโลม วัย 38 ปี
ภาพจาก Instagram : gug_laolom
กั๊ก วงเล้าโลม-2
ภาพจาก Instagram : gug_laolom
กั๊ก วงเล้าโลม-4
ภาพจาก Instagram : gug_laolom
กั๊ก วงเล้าโลม-6
ภาพจาก Instagram : gug_laolom

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 18:00 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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