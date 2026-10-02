จำได้ไหม กั๊ก วงเล้าโลม เปิดภาพปัจจุบัน อึ้งอายุ หน้าเด็กมาก ปีนี้วงครบ 20 ปี
กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งสำหรับ กั๊ก นักร้องนำวงเล้าโลม หลังเจ้าตัวอัปเดตภาพตัวเองลงโซเชียลต่อเนื่อง ทั้งลุคผมสีแดงจัด ภาพขึ้นเวทีคอนเสิร์ต และภาพทริปต่างประเทศ ซึ่งหลายคนที่โตมากับเพลงของวงบอกตรงกันว่าหน้าแทบไม่เปลี่ยนจากเมื่อสิบกว่าปีก่อน
กั๊ก ชื่อจริงเดิมคือ ศุภวัฒน์ ชูสุวรรณ เกิดปี 2531 ปีนี้จึงมีอายุ 38 ปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่หลายคนทายไม่ถูกเมื่อเห็นภาพล่าสุด เพราะหน้าเด็กมาก
ภาพชุดที่เจ้าตัวโพสต์มีทั้งลุคผมแดง ภาพยืนร้องเพลงบนเวทีกลางไฟสีเขียว ภาพเดินอยู่กลางย่านร้านค้าในไต้หวัน ภาพในศาสนสถาน และภาพหมู่กับแฟนเพลงหลังจบงานแสดง ปะปนกับภาพโปรโมตสินค้าของวงที่เปิดให้สั่งจองช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา
สำหรับคนที่ไม่ทันยุคนั้น เล้าโลมเป็นวงป็อปร็อกที่สมาชิกรู้จักกันตั้งแต่เรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ก่อนรวมตัวกันจริงจังและออกอัลบั้มแรกเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 เท่ากับว่าปีนี้วงเดินทางมาครบ 20 ปีพอดี
เพลงที่ทำให้คนทั้งประเทศจำวงนี้ได้คือ หยุดได้ไหม และ เพื่อนกับแฟนแทนกันไม่ได้ สองเพลงที่ยังถูกเปิดซ้ำในรายการเพลงยุค 2000 มาจนถึงทุกวันนี้
สมาชิกชุดปัจจุบันประกอบด้วย กั๊ก ร้องนำ กัน กันตภณ ศรีชัยธวัช กีตาร์ หมู ณัฐวุฒิ เล้าเจริญ เบส และ จ๋าย สิรพัฒน์ พรบังเกิด กลอง โดยวงออกอัลบั้มมาแล้ว 7 ชุด
หลังห่างหายจากการปล่อยเพลงใหม่ไปราว 5 ปี วงกลับมาอีกครั้งในปี 2564 ด้วยซิงเกิล ถ้าเธอไม่เคยมีใจ ซึ่งทำกันเองทุกขั้นตอนตั้งแต่แต่งเพลง อัดเสียง ไปจนถึงมิกซ์และมาสเตอร์ ในช่วงที่ยังมีมาตรการล็อกดาวน์ ปัจจุบันวงทำงานในฐานะศิลปินอิสระ ไม่ได้สังกัดค่ายใด
ส่วนคำถามยอดฮิตเรื่องหน้าเด็ก เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าไม่มีเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษ เพียงแต่ชอบปั่นจักรยานและออกกำลังกายเป็นประจำ
อีกความเคลื่อนไหวที่แฟนเพลงพูดถึงคือการเปลี่ยนชื่อ โดยข่าวสดรายงานว่าเจ้าตัวเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ภูชภาคิณ พร้อมยืนยันว่ายังทำวงต่อเหมือนเดิม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ภาพล่าสุด เบิร์ด ธงไชย ใบหน้าสดใส แฟน ๆ แห่ชม ออร่าความหล่อไม่เปลี่ยน
- โซเชียลอึ้ง! เปิดอายุจริง “หมวย อริสรา” พิธีกรข่าวสาวชื่อดัง ชาวเน็ตแห่เมนต์
- แฟน ๆ ช็อก! อดีตนักร้องนำวง Zweed n’ Roll ประกาศวงแตก หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่