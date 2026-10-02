แพทย์เตือน โรคฉี่หนู-น้ำกัดเท้า ระบาดหนักช่วงหน้าฝน แนะหากมีอาการ ให้รีบรักษา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 10:33 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 10:33 น.
แพทย์เตือน โรคฉี่หนู-น้ำกัดเท้า ระบาดหนักช่วงหน้าฝน แนะหากมีอาการ ให้รีบรักษา

แพทย์เตือน โรคฉี่หนู-น้ำกัดเท้า ระบาดหนักช่วงหน้าฝน น้ำท่วม แนะหากมีอาการ ให้รีบรักษา ปล่อยไว้เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

นพ.สมาธิ นิชานนท์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์โรคผิวหนัง และเจ้าของคลินิกเวชกรรม “นายแพทย์สมาธิ” จ.ศรีสะเกษ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบบุ๊ก นายแพทย์สมาธิ เกี่ยวกับโรคและอาการที่เกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมและฤดูฝน ว่า

โรคที่กำลังจะมากับน้ำท่วม โรคฉี่หนู (Leptospirosis) เพราะเชื้อจะเข้าทางรอยน้ำกัดเท้า (ติดเชื้อรา ฮ่องกงฟุต) เท้าที่แช่น้ำนาน ๆ จะเปื่อยแดง ลอก โดยเฉพาะที่ง่ามเท้า เป็นทางเข้าของเชื้อฉี่หนูได้ ซึ่งอันตรายถึงชีวิต Leptospirosis (เลปโตสไปโรซิส : โรคฉี่หนู) เป็นโรคอันตรายถึงชีวิตที่ระบาดมากหน้าฝน

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อาการของคนที่ป่วยด้วยโรคฉี่หนู
FB/ นายแพทย์สมาธิ

สาเหตุ ติดเชื้อแบคทีเรียรูปเกลียว (Leptospira interrogans spp. เป็น spirochete bacteria) โดยเชื้อนี้จะอยู่อาศัยแพร่พันธุ์ในท่อหน่วยไต (renal tubules) ของหนู (รวมถึง อยู่ในวัว ควาย แพะ แกะ หมู แต่พบมากที่สุด คือ หนูนา ) โดยไม่ก่อโรคในหนู พอหนูปัสสาวะออกมา ปนเปื้อนในน้ำ ดิน ในนา ไร่ เแอ่งน้ำ ดิน โคลน และเชื้ออาศัยในสิ่งแวดล้อมได้ 16-24 วัน และเชื้อจะถูกทำลายด้วยความแห้ง แสงแดด อุณหภูมิสูง 45 องศา สบู่

เชื้อติดเข้าสู่คนทางบาดแผลเล็ก ๆ ซอกมือ ซอกเท้า ของชาวนา ชาวไร่ (ควรใส่รองเท้าบู๊ท ทำความสะอาดมือเท้าด้วยสบู่ หลังทำงานเสร็จทุกครั้ง) หรือทางปอดก็ได้

อาการ ระยะฟักตัว 2-3 วัน ถึง 2-3 สัปดาห์ หลังรับเชื้อ คนไข้จะมีอาการสำคัญ คือ ไข้ ปวดศีรษะ ตาแดง ปวดกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะ ปวดน่อง ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน อาจพบผื่นจุดเลือดออกที่ขา (petechiae) โดยอาการเหล่านี้จะเป็นประมาณ 1 สัปดาห์ คนไข้อาจจะรู้สึกดีขึ้น

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FB/ นายแพทย์สมาธิ

แต่ถ้าไม่ได้รักษาอย่างถูกต้อง ต่อมาอาการจะกลับมารุนแรงอีกครั้ง โดยจะส่งผลต่ออวัยวะสำคัญ จะมีอาการ ไข้สูง ไตวาย ตับวาย ตัวเหลือง ตาเหลือง คอแข็ง เยื่อบุสมองอักเสบ เลือดออกในปอด ไอเป็นเลือด และเสียชีวิตได้

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วินิจฉัยแยกโรค เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ไข้ไทฟอยด์ มาลาเรีย การตรวจวินิจฉัยโรค ส่งตรวจเลือด CBC การทำงานตับไต blood culture ,ส่ง PCR for Lepto DNA Lepto antibodies ต่างๆเช่น MAT IFA Lepto IgM แต่ความไวต่ำในการติดเชื้อแรก ๆ อาจต้องทำซ้ำใน 7-14 วัน ,ส่ง CXR ถ้าไข้เกิน 7 วัน ส่ง Urine/CSF culture/PCR ด้วย

การรักษา

  1. ระยะแรก ให้ Doxycycline 100 mg * 2 เวลา 7 วัน หรือ Azithromycin 500 mg *3 วัน แล้วนัดติดตามอาการมาเจาะเลือดยืนยันวินิจฉัย
  2. หากอาการรุนแรงให้ Admit เข้ารพ. พิจารณาให้ PGS 1.5 ล้านยูนิตทุก 6 ชั่วโมง หรือ Ceftriaxone 1 gm ทุก 12 ชั่วโมง ร่วมกับ doxycycline 100 mg *2 เวลา
  3. อาการหนักมาก ส่งต่อ เข้า ICU รักษาอาการช๊อคความดันต่ำ ให้สารน้ำและดูอาการทางปอด เลือดออกในปอด ใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือ ECMO พยุงการทำงานปอด
  4. ไตวาย ดูปัสสาวะ BUN/Cr Elextrolyte พิจารณาฟอกไต ถ้ามีอาการไตวายมาก
  5. ตับวาย เฝ้าระวังเลือดออกผิดปกติ ดู PT /INR
  6. ดูอาการเลือดออก UGIB, เลือดออกในปอด

ทางที่ดีควรตระหนักแต่เริ่มแรก เกษตรกร คนมีความเสี่ยงให้ป้องกัน ใส่รองเท้าบู๊ท โดยเฉพาะเวลามีบาดแผล หรือแม้แต่เชื้อรา ฮ่องกงฟุตที่ง่ามเท้า เชื้อก็เข้าได้ คนไข้ควรไปพบแพทย์ให้เร็วและได้ยาฆ่าเชื้อ (Doxycycline) ให้เร็วตั้งแต่ระยะแรก จะได้ไม่เข้าสู่ระยะรุนแรง เพราะมีอัตราตายสูง ตั้งแต่ 5-18% ครับ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 10:33 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 10:33 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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