แพทย์เตือน โรคฉี่หนู-น้ำกัดเท้า ระบาดหนักช่วงหน้าฝน แนะหากมีอาการ ให้รีบรักษา
แพทย์เตือน โรคฉี่หนู-น้ำกัดเท้า ระบาดหนักช่วงหน้าฝน น้ำท่วม แนะหากมีอาการ ให้รีบรักษา ปล่อยไว้เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
นพ.สมาธิ นิชานนท์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์โรคผิวหนัง และเจ้าของคลินิกเวชกรรม “นายแพทย์สมาธิ” จ.ศรีสะเกษ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบบุ๊ก นายแพทย์สมาธิ เกี่ยวกับโรคและอาการที่เกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมและฤดูฝน ว่า
โรคที่กำลังจะมากับน้ำท่วม โรคฉี่หนู (Leptospirosis) เพราะเชื้อจะเข้าทางรอยน้ำกัดเท้า (ติดเชื้อรา ฮ่องกงฟุต) เท้าที่แช่น้ำนาน ๆ จะเปื่อยแดง ลอก โดยเฉพาะที่ง่ามเท้า เป็นทางเข้าของเชื้อฉี่หนูได้ ซึ่งอันตรายถึงชีวิต Leptospirosis (เลปโตสไปโรซิส : โรคฉี่หนู) เป็นโรคอันตรายถึงชีวิตที่ระบาดมากหน้าฝน
สาเหตุ ติดเชื้อแบคทีเรียรูปเกลียว (Leptospira interrogans spp. เป็น spirochete bacteria) โดยเชื้อนี้จะอยู่อาศัยแพร่พันธุ์ในท่อหน่วยไต (renal tubules) ของหนู (รวมถึง อยู่ในวัว ควาย แพะ แกะ หมู แต่พบมากที่สุด คือ หนูนา ) โดยไม่ก่อโรคในหนู พอหนูปัสสาวะออกมา ปนเปื้อนในน้ำ ดิน ในนา ไร่ เแอ่งน้ำ ดิน โคลน และเชื้ออาศัยในสิ่งแวดล้อมได้ 16-24 วัน และเชื้อจะถูกทำลายด้วยความแห้ง แสงแดด อุณหภูมิสูง 45 องศา สบู่
เชื้อติดเข้าสู่คนทางบาดแผลเล็ก ๆ ซอกมือ ซอกเท้า ของชาวนา ชาวไร่ (ควรใส่รองเท้าบู๊ท ทำความสะอาดมือเท้าด้วยสบู่ หลังทำงานเสร็จทุกครั้ง) หรือทางปอดก็ได้
อาการ ระยะฟักตัว 2-3 วัน ถึง 2-3 สัปดาห์ หลังรับเชื้อ คนไข้จะมีอาการสำคัญ คือ ไข้ ปวดศีรษะ ตาแดง ปวดกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะ ปวดน่อง ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน อาจพบผื่นจุดเลือดออกที่ขา (petechiae) โดยอาการเหล่านี้จะเป็นประมาณ 1 สัปดาห์ คนไข้อาจจะรู้สึกดีขึ้น
แต่ถ้าไม่ได้รักษาอย่างถูกต้อง ต่อมาอาการจะกลับมารุนแรงอีกครั้ง โดยจะส่งผลต่ออวัยวะสำคัญ จะมีอาการ ไข้สูง ไตวาย ตับวาย ตัวเหลือง ตาเหลือง คอแข็ง เยื่อบุสมองอักเสบ เลือดออกในปอด ไอเป็นเลือด และเสียชีวิตได้
วินิจฉัยแยกโรค เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ไข้ไทฟอยด์ มาลาเรีย การตรวจวินิจฉัยโรค ส่งตรวจเลือด CBC การทำงานตับไต blood culture ,ส่ง PCR for Lepto DNA Lepto antibodies ต่างๆเช่น MAT IFA Lepto IgM แต่ความไวต่ำในการติดเชื้อแรก ๆ อาจต้องทำซ้ำใน 7-14 วัน ,ส่ง CXR ถ้าไข้เกิน 7 วัน ส่ง Urine/CSF culture/PCR ด้วย
การรักษา
- ระยะแรก ให้ Doxycycline 100 mg * 2 เวลา 7 วัน หรือ Azithromycin 500 mg *3 วัน แล้วนัดติดตามอาการมาเจาะเลือดยืนยันวินิจฉัย
- หากอาการรุนแรงให้ Admit เข้ารพ. พิจารณาให้ PGS 1.5 ล้านยูนิตทุก 6 ชั่วโมง หรือ Ceftriaxone 1 gm ทุก 12 ชั่วโมง ร่วมกับ doxycycline 100 mg *2 เวลา
- อาการหนักมาก ส่งต่อ เข้า ICU รักษาอาการช๊อคความดันต่ำ ให้สารน้ำและดูอาการทางปอด เลือดออกในปอด ใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือ ECMO พยุงการทำงานปอด
- ไตวาย ดูปัสสาวะ BUN/Cr Elextrolyte พิจารณาฟอกไต ถ้ามีอาการไตวายมาก
- ตับวาย เฝ้าระวังเลือดออกผิดปกติ ดู PT /INR
- ดูอาการเลือดออก UGIB, เลือดออกในปอด
ทางที่ดีควรตระหนักแต่เริ่มแรก เกษตรกร คนมีความเสี่ยงให้ป้องกัน ใส่รองเท้าบู๊ท โดยเฉพาะเวลามีบาดแผล หรือแม้แต่เชื้อรา ฮ่องกงฟุตที่ง่ามเท้า เชื้อก็เข้าได้ คนไข้ควรไปพบแพทย์ให้เร็วและได้ยาฆ่าเชื้อ (Doxycycline) ให้เร็วตั้งแต่ระยะแรก จะได้ไม่เข้าสู่ระยะรุนแรง เพราะมีอัตราตายสูง ตั้งแต่ 5-18% ครับ
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