หนุ่มสลิ้งแตก บีบคอแมว จนดิ้นทุรนทุราย ลั่น “มึงตายซะ” หลังทะเลาะแฟนสาว
อำมหิตเกินคน! หนุ่มสลิ้งแตก บีบคอแมว จนดิ้นทุรนทุราย ลั่น “มึงตายซะ” หลังทะเลาะแฟนสาว ทาสแมวใจแทบขาด
โลกออนไลน์ขณะนี้กำลังช่วยกันพารถทัวร์ไปลงหนุ่มรายหนึ่งที่มีจิตใจอำมหิตผิดมนุษย์ โดยเมื่อวานนี้ (1 ต.ค. 69) เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์ข้อความเชิญทัวร์ไปลงระบุว่า “ทะเลาะกับแฟนแล้วไประบายอารมณ์กับแมว” พร้อมแนบลิงก์คลิปมให้ในกล่องคอมเมนต์
เมื่อทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ กดลิงก์ตามที่ซ้อเปาแนบไว้ให้ก็แทบจะปิดหนีเลยทันที หลังจากที่เห็นภาพการทารุณแมว โดยผู้ชายในคลิปกำลังใช้มือข้างหนึ่งบีบคอแมวที่เลี้ยงเอาไว้อย่างเต็มแรง ทำให้แมวดิ้นทุรนทุรายเพื่อเอาชีวิตรอดจากเงื้อมมือผู้ชายคนนี้ สร้างความสะเทือนใจให้กับทาสแมว และคนรักสัตว์ที่ได้เข้ามาดูเป็นอย่างมาก
ทางเจ้าของคลิปที่นำมาโพสต์นั้นไม่ใช่ผู้กระทำทารุณแมวแต่อย่างใด แต่เขาเป็นพี่ชายของผู้หญิง ซึ่งเป็นแฟนกับหนุ่มบีบคอแมว โดยก่อนเกิดเหตุทั้งสองมีปากเสียงกัน แล้วฝ่ายหญิงหนีออกมา ฝั่งผู้ชายเกิดความโมโหจึงคว้าแมวที่เลี้ยงเอาไว้มาบีบคอ เพื่อขู่ฆ่า คาดว่าจะทำให้แฟนสาวกลับมาที่ห้องพักได้
เบื้องต้นทางเจ้าของคลิปที่นำมาโพสต์นั้นได้อัปเดตความคืบหน้าให้ชาวเน็ตได้ทราบแล้วว่า เดินทางไปรับน้องสาว พร้อมนำแมวที่ถูกทารุณออกมาจากเงื้อมมือผู้ชายคนนั้นได้สำเร็จแล้ว ปลอดภัยทั้งน้องสาวและแมว
ล่าสุด (2 ต.ค. 69) มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation WDT ได้เห็นคลิปดังกล่าวและเร่งตามตัวหนุ่มบีบคอแมว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
“คลิปบีบคอแมวประชดแฟนสะเทือนใจคนรักสัตว์ WDT เร่งตามหาพิกัด–ตรวจสอบตัวบุคคล เตรียมประสานตำรวจท้องที่ดำเนินการ
ภาพที่ปรากฏในคลิปกำลังสร้างความสะเทือนใจอย่างมาก เมื่อมีชายซึ่งมีข้อมูลจากผู้แจ้งว่า เป็นทหารสังกัดหน่วยทหารแห่งหนึ่ง ใช้มือจับบริเวณลำคอแมวและยกตัวขึ้น โดยข้อมูลที่มูลนิธิได้รับเบื้องต้นระบุว่าเป็นการกระทำในลักษณะ ประชดแฟน ขณะที่ขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมและสภาพร่างกายของน้องแมวตัวดังกล่าว
หลังคลิปถูกเผยแพร่ มีประชาชนจำนวนมากเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ จนบัญชีโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงได้ในเวลาต่อมา แต่สำหรับ WDT สิ่งสำคัญไม่ใช่การรุมประณามบุคคลใดบนโลกออนไลน์ หากคือ การตามหาแมว ตรวจสอบว่ายังปลอดภัยหรือไม่ และนำข้อเท็จจริงเข้าสู่กระบวนการกฎหมาย
ขณะนี้ มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ กำลังตรวจสอบตัวบุคคล หน่วยต้นสังกัด และพิกัดที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วน โดยข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับชี้ว่าเหตุอาจเกี่ยวข้องกับพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมูลนิธิจะตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนประสานพนักงานสอบสวนในพื้นที่เข้าตรวจสอบสวัสดิภาพของแมว รวบรวมคลิปต้นฉบับ สอบพยาน และพิจารณาดำเนินคดีตามพยานหลักฐาน
ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร และมาตรา 31 กำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนไว้ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ การจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง เจตนา ลักษณะการกระทำ ผลต่อสัตว์ และพยานหลักฐานทั้งหมด
และไม่ว่าผู้กระทำจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ สถานะหรือเครื่องแบบไม่ทำให้การกระทำต่อสัตว์อยู่เหนือการตรวจสอบตามกฎหมาย
WDT ขอความร่วมมือประชาชน อย่าคุกคามครอบครัวหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และอย่าเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดการรุมล่า หากผู้ใดทราบพิกัดที่เกิดเหตุ หน่วยต้นสังกัด หรือมีคลิปต้นฉบับและข้อมูลที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ ขอให้ส่งหลักฐานมายังมูลนิธิโดยตรง เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นถูกนำไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบอย่างถูกต้อง
สิ่งที่เราต้องการรู้มากที่สุดในเวลานี้คือ — “น้องแมวยังปลอดภัยอยู่หรือไม่?”
วอชด็อกจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และเมื่อยืนยันพิกัดได้ จะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโดยเร็วที่สุด
เพราะสัตว์ไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือประชด ทำร้าย หรือระบายอารมณ์ของใคร”
“#อัปเดตคดีทหารบีบคอแมว #แมวปลอดภัยแล้ว…แต่การกระทำที่เกิดขึ้นต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมาย
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ ได้รับข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดว่า หญิงสาวซึ่งเป็นแฟนของชายที่ปรากฏในคลิป ได้ไปรับตัวน้องแมวออกมาแล้ว และขณะนี้น้องแมวปลอดภัยดี นับเป็นข่าวที่ทำให้ทุกคนคลายความกังวลลงได้อย่างมาก หลังจากก่อนหน้านี้ยังไม่มีใครทราบชะตากรรมของน้อง
อย่างไรก็ตาม การที่แมวได้รับการช่วยเหลือออกมาและปลอดภัยแล้ว ไม่ได้ทำให้เหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปก่อนหน้านี้หายไป
ภาพการใช้มือบีบบริเวณลำคอและยกร่างของแมวขึ้น เป็นพฤติการณ์ที่มูลนิธิฯ เห็นว่าจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริง พฤติการณ์ เจตนา ผลกระทบต่อสัตว์ ตลอดจนพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดตาม พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่
แมวปลอดภัย เป็นเรื่องหนึ่ง แต่การกระทำที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
หากการสอบสวนและพยานหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้นเป็นการทารุณกรรมสัตว์ การนำแมวออกจากพื้นที่ภายหลังย่อมไม่ได้ทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นไม่ต้องถูกตรวจสอบตามกฎหมาย
ขณะนี้ วอชด็อกยังคงเดินหน้าติดตามตัวบุคคลที่ปรากฏในคลิป พร้อมรวบรวมข้อมูลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
มูลนิธิขอขอบคุณหญิงสาวที่ไปรับน้องแมวออกมา และขอบคุณประชาชนทุกคนที่ช่วยกันส่งข้อมูล ติดตาม และเป็นห่วงความปลอดภัยของน้อง
ขณะเดียวกัน ขอความร่วมมือประชาชน อย่าคุกคาม เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือดำเนินการใด ๆ นอกเหนือกฎหมาย ขอให้ส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังมูลนิธิ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการผ่านกระบวนการยุติธรรม
วันนี้เราสบายใจได้ว่า “แมวยังปลอดภัย” แต่คดี…ยังไม่จบ วอชด็อกจะติดตามเรื่องนี้ต่อ จนกว่าข้อเท็จจริงและความรับผิดตามกฎหมายจะได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วน”
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อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ, มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation WDT