นักแสดงดัง ขอโทษทำท่ามือสั่น ยันไม่ได้ดูถูก-ล้อเลียนแฟนคลับ จำไว้เป็นบทเรียน
วิลเลี่ยม LYKN ขอโทษหลังทำท่ามือสั่นตามแฟนคลับ ยืนยันไม่มีเจตนาดูถูก-ล้อเลียน ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญ ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
จากกรณีมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของ วิลเลี่ยม จักรภัทร แก้วพันธุ์พงษ์ หรือ วิลเลี่ยม LYKN ศิลปินและนักแสดงหนุ่มสังกัด GMMTV ช่วงเบเนฟิตในงานคอนเสิร์ต LYKN DUSK & DAWN WORLD TOUR 2026 IN OSAKA ช่วงเบเนฟิตที่แฟน ๆ ขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกับศิลปินบนเวที มีแฟนคลับคนหนึ่งเกิดอาการตื่นเต้นจนมือสั่น หลังจากแชะภาพเเรียบร้อยแล้วเขาหันไปทำท่าทางคล้ายอาการมือสั่นกับเพื่อนในวง ชาวโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์การกระทำ พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าเขากำลังล้อเลียนแฟนคลับหรือไม่
ล่าสุด วิลเลี่ยมออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านบัญชี X @Williamjkp1 น้อมรับผิดและขอโทษแฟนคลับคนดังกล่าวจากใจจริง ยอมรับว่าได้หันไปทำท่าทางมือสั่นกับเพื่อนจริง แต่ยืนยันว่าไม่ได้ทำไปด้วยเจตนาดูถูกหรือล้อเลียนแต่อย่างใด
“สวัสดีครับ จากคลิปที่เผยแพร่ในโลกโซเชียล ผมขอน้อมรับทุกคำติติง และขอโทษแฟนคลับท่านนั้นจากใจครับ
ในคลิปมาจากงานคอนเสิร์ต LYKN DUSK & DAWN WORLD TOUR 2026 IN OSAKA ช่วง BENEFIT ที่แฟนคลับขึ้นมาถ่ายภาพกับพวกเราบนเวที และด้วยความตื่นเต้นจึงทำให้แฟนคลับท่านหนึ่งเกิดอาการมือสั่น ผมยอมรับว่าได้หันไปทำท่าดังกล่าวกับเพื่อน แต่ผมขอยืนยันว่าไม่ได้ทำไปด้วยเจตนาดูถูกหรือล้อเลียนแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม เมื่อผมได้กลับมาดูตัวเองในคลิปก็พบว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะเมื่อย้อนกลับไปมองตัวเองตอนขึ้นเวทีครั้งแรก ผมก็มีอาการมือสั่นไม่ต่างกัน ดังนั้น การได้เห็นคลิปนี้จึงทำให้ผมรู้สึกเสียใจกับการกระทำของตัวเองมาก เพราะสิ่งที่ทำให้ผมหายตื่นเต้นในวันนั้นก็คือกำลังใจจากแฟน ๆ ไม่มีพวกคุณก็ไม่มีพวกเรา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนให้ตัวผมว่า ทุกครั้งที่แฟนคลับตื่นเต้น สิ่งที่ผมควรทำคือให้กำลังใจพวกคุณ เหมือนที่ผมเคยได้รับความรักและกำลังใจจากทุกคนครับ
ผมขอโทษในการกระทำของผมอีกครั้งและผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวไม่เกี่ยวกับเพื่อน ๆ ในวงนะครับ
สุดท้าย ผมขอโทษแฟนคลับท่านนั้นจากใจจริง รวมถึงแฟน ๆ ทุกคนที่ไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยครับ”
สวัสดีครับ จากคลิปที่เผยแพร่ในโลกโซเชียล ผมขอน้อมรับทุกคำติติง และขอโทษแฟนคลับท่านนั้นจากใจครับ
ในคลิปมาจากงานคอนเสิร์ต LYKN DUSK & DAWN WORLD TOUR 2026 IN OSAKA ช่วง BENEFIT ที่แฟนคลับขึ้นมาถ่ายภาพกับพวกเราบนเวที และด้วยความตื่นเต้น จึงทำให้แฟนคลับท่านหนึ่ง เกิดอาการมือสั่น…
— วิลเลี่ยม จักกะปรั๊ดดดดด (@Williamjkp1) October 1, 2026
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