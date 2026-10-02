นักแสดงดัง ขอโทษทำท่ามือสั่น ยันไม่ได้ดูถูก-ล้อเลียนแฟนคลับ จำไว้เป็นบทเรียน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 10:18 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 10:23 น.
วิลเลี่ยม LYKN โพสต์ขอโทษดราม่าทำท่าล้อเลียนแฟนคลับมือสั่น

วิลเลี่ยม LYKN ขอโทษหลังทำท่ามือสั่นตามแฟนคลับ ยืนยันไม่มีเจตนาดูถูก-ล้อเลียน ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญ ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว

จากกรณีมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของ วิลเลี่ยม จักรภัทร แก้วพันธุ์พงษ์ หรือ วิลเลี่ยม LYKN ศิลปินและนักแสดงหนุ่มสังกัด GMMTV ช่วงเบเนฟิตในงานคอนเสิร์ต LYKN DUSK & DAWN WORLD TOUR 2026 IN OSAKA ช่วงเบเนฟิตที่แฟน ๆ ขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกับศิลปินบนเวที มีแฟนคลับคนหนึ่งเกิดอาการตื่นเต้นจนมือสั่น หลังจากแชะภาพเเรียบร้อยแล้วเขาหันไปทำท่าทางคล้ายอาการมือสั่นกับเพื่อนในวง ชาวโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์การกระทำ พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าเขากำลังล้อเลียนแฟนคลับหรือไม่

ล่าสุด วิลเลี่ยมออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านบัญชี X @Williamjkp1 น้อมรับผิดและขอโทษแฟนคลับคนดังกล่าวจากใจจริง ยอมรับว่าได้หันไปทำท่าทางมือสั่นกับเพื่อนจริง แต่ยืนยันว่าไม่ได้ทำไปด้วยเจตนาดูถูกหรือล้อเลียนแต่อย่างใด

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“สวัสดีครับ จากคลิปที่เผยแพร่ในโลกโซเชียล ผมขอน้อมรับทุกคำติติง และขอโทษแฟนคลับท่านนั้นจากใจครับ

ในคลิปมาจากงานคอนเสิร์ต LYKN DUSK & DAWN WORLD TOUR 2026 IN OSAKA ช่วง BENEFIT ที่แฟนคลับขึ้นมาถ่ายภาพกับพวกเราบนเวที และด้วยความตื่นเต้นจึงทำให้แฟนคลับท่านหนึ่งเกิดอาการมือสั่น ผมยอมรับว่าได้หันไปทำท่าดังกล่าวกับเพื่อน แต่ผมขอยืนยันว่าไม่ได้ทำไปด้วยเจตนาดูถูกหรือล้อเลียนแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เมื่อผมได้กลับมาดูตัวเองในคลิปก็พบว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะเมื่อย้อนกลับไปมองตัวเองตอนขึ้นเวทีครั้งแรก ผมก็มีอาการมือสั่นไม่ต่างกัน ดังนั้น การได้เห็นคลิปนี้จึงทำให้ผมรู้สึกเสียใจกับการกระทำของตัวเองมาก เพราะสิ่งที่ทำให้ผมหายตื่นเต้นในวันนั้นก็คือกำลังใจจากแฟน ๆ ไม่มีพวกคุณก็ไม่มีพวกเรา

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนให้ตัวผมว่า ทุกครั้งที่แฟนคลับตื่นเต้น สิ่งที่ผมควรทำคือให้กำลังใจพวกคุณ เหมือนที่ผมเคยได้รับความรักและกำลังใจจากทุกคนครับ

ผมขอโทษในการกระทำของผมอีกครั้งและผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวไม่เกี่ยวกับเพื่อน ๆ ในวงนะครับ

สุดท้าย ผมขอโทษแฟนคลับท่านนั้นจากใจจริง รวมถึงแฟน ๆ ทุกคนที่ไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยครับ”

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วิลเลี่ยม LYKN ขอโทษคลิปล้อเลียนแฟนคลับ
ภาพจาก : @Williamjkp1
วิลเลี่ยม LYKN
ภาพจาก Instagram : williamjkp
วิลเลี่ยม LYKN-2
ภาพจาก Instagram : williamjkp

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 10:18 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 10:23 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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