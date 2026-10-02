ช่อ พรรณิการ์ ลั่นฟ้องแน่ คนปล่อยเฟกนิวส์ ปมข้าวกล่อง-ทหารช่วยน้ำท่วมนนทบุรี
“ช่อ พรรณิการ์” เดือด ลั่นฟ้องพร้อม “สส.เดฟ” เอาผิดคนปล่อยเฟกนิวส์ปมช่วยน้ำท่วมนนทบุรี ยันข้าวกล่องทีมงานทำเอง ทหาร ปตอ.1 พัน.5 มาช่วยเพราะประสานไป
ศึกเฟกนิวส์กลางวิกฤตน้ำท่วมปะทุ พรรณิการ์ วานิช หรือ ช่อ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กประกาศเตรียมดำเนินคดีผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ “สส.เดฟ” วุฒากร นุตยกุล สส.นนทบุรี เขต 1 พรรคประชาชน โดยระบุสั้นๆ แต่ชัดเจนว่า ยุ่งงานน้ำท่วมมาก ขอแจ้งเพียงว่าเคสนี้ตนและ สส.เดฟ ฟ้องแน่นอน “เจอกันที่ศาลค่ะ”
ชนวนของเรื่องนี้ มาจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์กล่าวอ้างทำนองว่า พรรคประชาชนนำอาหารของหน่วยงาน 904 ไปแจกจ่ายแล้วเคลมเป็นผลงานของพรรคตัวเอง ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่พรรณิการ์ปฏิเสธโดยสิ้นเชิง
พรรณิการ์ชี้แจงข้อเท็จจริง 2 ประเด็น ประเด็นแรกเรื่องข้าวกล่อง ยืนยันว่าทีมงานลงมือทำเองทุกกล่อง พร้อมตอบโต้ด้วยถ้อยคำเผ็ดร้อนว่า “ถ้าเป็นข้าว 904 คงสวยงามกว่านี้มาก นี่ข้าวกล่องโฟมพรรคกระยาจกค่ะ”
ประเด็นที่สองเรื่องภาพทหารที่ปรากฏในการลงพื้นที่ อธิบายว่าคือกำลังพลจากหน่วย ปตอ.1 พัน.5 ซึ่งมาช่วยเหลือประชาชนตามที่ สส.เดฟ ประสานขอไป เนื่องจากหลายจุดน้ำลึกจำเป็นต้องใช้รถทหารเข้าพื้นที่ โดยชื่นชมว่ากำลังพลทุกนายน่ารักมาก ช่วยงานร่วมกันมาหลายวันโดยไม่มีปัญหาใดๆ ก่อนทิ้งท้ายแสบๆ ว่า “ถ้าเห็นพรรคประชาชนร่วมมือกับทหารช่วยพี่น้องประชาชนแล้วทนไม่ไหวก็กรี๊ดออกมาค่ะ แต่อย่าแพร่ข้อมูลเท็จ”
สำหรับพื้นที่นนทบุรีโดยเฉพาะริมเจ้าพระยา เป็นหนึ่งในจุดที่กำลังเผชิญน้ำท่วมหนักจากน้ำเหนือหลากและฝนสะสมในรอบนี้ ซึ่ง สส. และนักการเมืองหลายพรรคต่างลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่อง ขณะที่สงครามข้อมูลบนโซเชียลก็ร้อนแรงตามไปด้วย
ทั้งนี้ ไม่ใช่ครั้งแรกที่พรรณิการ์ใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ปล่อยข่าวปลอม ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคม 2568 เธอเคยเข้าแจ้งความที่ สน.ทองหล่อ ดำเนินคดีเจ้าของบัญชีโซเชียล 4 ราย ฐานหมิ่นประมาทและผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จากการแพร่ข้อความปลอมอ้างว่าเธอเรียกร้องให้ทหารเปิดเผยแผนการรบ ในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา โดยยืนยันว่าไม่เคยพูดข้อความดังกล่าว
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