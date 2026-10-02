สรุปทำงานอะไร? เปิดประวัติ ‘ไทหยาง ซาง’ สามี สส.ไอเดียร์ สุชาดา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 10:28 น.
สรุปทำงานอะไร? เปิดประวัติ ‘ไทหยาง ซาง’ สามี สส.ไอเดียร์ สุชาดา
ภาพจาก : IG/ideasuchada23

แกะรอยประวัติ ไทหยาง ซาง หลังไอซ์ รักชนก ตั้งคำถามสามี สส.ไอเดียร์ ทำอาชีพอะไร ข้อมูลชี้ชัดเป็นนักลงทุนสายบล็อกเชนและยาชีวภาพ ส่วนข้อกล่าวหาในสภายังไม่มีเอกสารตัดสินว่ากระทำผิด

ชื่อของ ไทหยาง ซาง สามีของ “ไอเดียร์” สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ เขต 4 พรรคภูมิใจไทย กลายเป็นที่สนใจ หลังเกิดเหตุปะทะคารมกลางสภาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569

วันดังกล่าว รังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ตั้งกระทู้ถามสดถึงความคืบหน้ากรณีมีผู้เสนอสินบนเดือนละ 40 ล้านบาทแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก่อนกล่าวช่วงหนึ่งว่า หากรัฐบาลต้องการปราบปรามทุนสีเทา ก็ควรตรวจสอบ สส.หญิงจังหวัดชัยภูมิ ซึ่ง “อาจจะมีสามีที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศ” ด้วย

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สุชาดาลุกขึ้นประท้วงทันที เพราะเธอเป็น สส.หญิงชัยภูมิของพรรคภูมิใจไทยเพียงคนเดียว พร้อมเรียกร้องให้รังสิมันต์เปิดหลักฐานและถอนคำพูด ขณะที่รังสิมันต์ยืนยันว่าไม่ถอนและกล่าวว่าจะมีหลักฐานตามมา รองประธานสภาฯ จึงสั่งให้รังสิมันต์ออกจากห้องประชุมในวันนั้น หลังเหตุการณ์สุชาดายังแถลงยืนยันว่าได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินตามกฎหมาย และเตรียมปรึกษาทนายเกี่ยวกับการดำเนินคดี

ท่ามกลางข้อกล่าวหาที่ยังไม่มีข้อยุติ อีกคำถามที่ตามมาคือ ไทหยาง ซาง ทำธุรกิจหรือประกอบอาชีพอะไร จึงมีทรัพย์สินมากกว่า 1.8 พันล้านบาท

ป.ป.ช. ไม่ได้ระบุอาชีพของสามี สส.ไอเดียร์

ข้อมูลบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่สุชาดายื่นต่อสำนักงาน ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2569 ระบุว่า คู่สมรสคือ นายไทหยาง ซาง สัญชาติออสเตรเลีย

ครอบครัวแจ้งทรัพย์สินรวม 1,974,908,877.24 บาท โดยในจำนวนนี้เป็นทรัพย์สินของไทหยางประมาณ 1,843.94 ล้านบาท ขณะที่บัญชีส่วนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ไม่ได้ระบุว่าเขาประกอบอาชีพอะไร และไม่ได้แจ้งรายได้ต่อปี แต่แจ้งรายจ่ายปีละประมาณ 6.5 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าเดินทางไปติดต่อธุรกิจต่างประเทศประมาณ 5 ล้านบาท

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จึงยังไม่สามารถตอบจากเอกสาร ป.ป.ช. เพียงอย่างเดียวได้ว่า ไทหยางมีตำแหน่งงานหรือทำธุรกิจอะไรเป็นอาชีพหลัก

แต่เมื่อไล่ข้อมูลธุรกิจในต่างประเทศ ภาพเริ่มชัดขึ้น

เส้นทางของ Taiyang Zhang เริ่มจากซอฟต์แวร์และคริปโต

ข้อมูลของ Binance Research ระบุชื่อ Taiyang Zhang ในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์และผู้ทำ algorithmic trading ก่อนเข้าสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เขาเคยร่วมก่อตั้ง Virgil Capital ซึ่งเป็นกองทุนซื้อขายคริปโตเชิงปริมาณ

ปี 2017 Zhang ร่วมกับ Loong Wang ก่อตั้ง Republic Protocol โดย Zhang รับตำแหน่ง CEO โครงการนี้พัฒนาโครงสร้างสำหรับซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ก่อนพัฒนาต่อและเปลี่ยนชื่อเป็น Ren Protocol ซึ่งมุ่งสร้างระบบเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ระหว่างบล็อกเชนต่าง ๆ

กล่าวแบบเข้าใจง่าย ช่วงแรกของเส้นทางอาชีพ Zhang คือ ผู้ประกอบการเทคโนโลยีที่สร้างระบบสำหรับตลาดคริปโตและบล็อกเชน ไม่ใช่เพียงนักลงทุนที่ซื้อขายเหรียญดิจิทัลส่วนตัว

แกะรอยประวัติ ไทหยาง ซาง หลังไอซ์ รักชนก ตั้งคำถามสามี สส.ไอเดียร์ ทำอาชีพอะไร
ภาพจาก : IG/ideasuchada23

จากผู้ก่อตั้ง Ren สู่สายงานลงทุนกับ Alameda

เดือนกุมภาพันธ์ 2021 Zhang ประกาศว่า ทีมพัฒนาของ Ren จะเข้าไปร่วมทำงานกับ Alameda เพื่อพัฒนา RenVM และขยายการเชื่อมต่อกับเครือข่ายบล็อกเชนอื่น โดยในประกาศระบุถึงการทำงานร่วมกับ Sam Bankman-Fried และทีม Alameda Research โดยตรง

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ต่อมาในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน Zhang เข้าทำงานในตำแหน่ง Venture Partner ของ Alameda Research Ventures หน่วยลงทุนของ Alameda Research โดยมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัทและโครงการเทคโนโลยีด้านคริปโตและบล็อกเชน

เส้นทางการทำงานของเขาในช่วงนี้จึงขยับจากการสร้างเทคโนโลยีโดยตรง ไปสู่บทบาทด้านการลงทุนในสตาร์ตอัปด้วย

เปลี่ยนจากคริปโต มาทำธุรกิจไบโอเทค

หลังปี 2021 Zhang เริ่มขยับออกจากธุรกิจคริปโตและหันเข้าสู่ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ Biotechnology

ข้อมูลจาก Automera ระบุว่า Zhang กับ Loong Wang ร่วมกันก่อตั้ง Talo Labs เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเน้นงานที่สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยเร่งการวิจัย จากนั้นเครือข่ายธุรกิจนี้พัฒนาไปสู่บริษัทด้านการค้นคว้ายาอย่าง QDX และ Automera

Automera ระบุชื่อ Zhang เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ร่วมกับ Michael Lazarou และ Loong Wang ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับ QDX ก็ระบุ Zhang เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทด้าน computational drug discovery ซึ่งใช้การคำนวณระดับโมเลกุลมาช่วยออกแบบและค้นคว้ายา

ข้อมูลของ ARC Community ยังแนะนำ Zhang ในฐานะ Co-Founder ของ Talo และมีบทสัมภาษณ์ที่เขาเล่าว่า หลังทำงานด้านคริปโตมาหลายปี เขาตัดสินใจเปลี่ยนมาทำไบโอเทค

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ดังนั้น หากสรุปสายงานล่าสุดที่ปรากฏในข้อมูลธุรกิจสาธารณะ Zhang อยู่ในกลุ่ม ผู้ประกอบการและนักลงทุนด้านเทคโนโลยี โดยช่วงหลังเน้นธุรกิจไบโอเทคและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้ายา

เงินกู้ 1.44 พันล้านบาท ทำไมถูกจับตา?

อีกข้อมูลที่ทำให้ประวัติของไทหยางได้รับความสนใจ คือทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่สุดที่แจ้งต่อ ป.ป.ช.

บัญชีทรัพย์สินระบุรายการ เงินให้กู้ยืมแก่ Three Arrows Capital หรือ 3AC ประมาณ 1,440.47 ล้านบาท ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 และมียอดหนี้คงเหลือประมาณ 1,343.13 ล้านบาท รายการนี้มีมูลค่าเกือบ 80% ของทรัพย์สินทั้งหมดที่ไทหยางแจ้งไว้

3AC เป็นกองทุนคริปโตรายใหญ่ที่ภายหลังประสบปัญหาสภาพคล่องและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีในปี 2022

อย่างไรก็ตาม การมีสถานะเป็นผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้ของ 3AC ไม่ได้หมายความว่าผู้ให้กู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของบริษัท และรายการเงินกู้ดังกล่าวก็ไม่ได้ใช้ยืนยันว่าอาชีพของไทหยางคือการปล่อยเงินกู้

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ข้อมูลนี้บอกได้เพียงว่า เขามีธุรกรรมทางการเงินขนาดใหญ่กับบริษัทในอุตสาหกรรมคริปโต ก่อนที่ 3AC จะล้มในเวลาต่อมา

ไทหยาง ซาง คือ Taiyang Zhang ผู้ก่อตั้ง Ren จริงหรือไม่?

จุดนี้เป็นข้อจำกัดสำคัญของข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้

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บัญชี ป.ป.ช. ระบุเพียงชื่อ ไทหยาง ซาง สัญชาติออสเตรเลีย และรายละเอียดทรัพย์สิน แต่ไม่ได้เขียนประวัติการทำงานว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Ren Protocol

ขณะเดียวกัน เมื่อเทียบข้อมูลหลายส่วน มีจุดสอดคล้องกันทั้งชื่อภาษาอังกฤษ สัญชาติ ประวัติในวงการคริปโต และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบเอกสารราชการที่เผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งระบุโดยตรงว่า “ไทหยาง ซาง คู่สมรสของสุชาดา” และ “Taiyang Zhang ผู้ร่วมก่อตั้ง Ren” เป็นบุคคลเดียวกัน สำนักข่าวที่ตรวจสอบเรื่องนี้บางแห่งจึงยังสงวนข้อสรุปดังกล่าวไว้เช่นกัน

อีกหลักฐานหนึ่งที่พบในต่างประเทศคือเอกสารของศาลหมู่เกาะบริติชเวอร์จินเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2024 ซึ่งระบุผู้ยื่นคำร้องชื่อ “Zhang Taiyang, of Bangkok, Thailand” ในคดีขอคืนสถานะบริษัท Dappbase Ventures Limited แต่เอกสารส่วนที่เปิดให้สาธารณะเข้าถึงยังไม่เพียงพอสำหรับใช้ยืนยันตัวตนหรือสถานะทางธุรกิจทั้งหมดของผู้ยื่นคำร้อง

สรุป สามี สส.ไอเดียร์ ทำอาชีพอะไร?

หากตอบเฉพาะข้อมูลที่ตรวจสอบได้ในเวลานี้ บัญชีทรัพย์สิน ป.ป.ช. ไม่ได้ระบุอาชีพของไทหยาง ซาง

ส่วนประวัติของ Taiyang Zhang ที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลธุรกิจต่างประเทศ ระบุเส้นทางชัดเจนว่าเป็น ผู้ประกอบการและนักลงทุนด้านเทคโนโลยี เริ่มจากงานซอฟต์แวร์และการเงินดิจิทัล ก่อนร่วมก่อตั้ง Republic Protocol หรือ Ren Protocol ทำงานด้านการลงทุนกับ Alameda Research Ventures และต่อมาหันเข้าสู่ธุรกิจไบโอเทค ผ่าน Talo Labs, Automera และ QDX

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ส่วนข้อกล่าวหาที่รังสิมันต์พาดพิงถึงความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2569 ยังเป็นข้อกล่าวหาทางการเมืองที่อยู่ระหว่างการรอหลักฐานเพิ่มเติม จากแหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบสำหรับข่าวนี้ ยังไม่พบคำพิพากษาหรือข้อมูลจากหน่วยงานรัฐที่ระบุว่า Taiyang Zhang ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงหรือเป็นสแกมเมอร์

สรุป สามี สส.ไอเดียร์ ทำอาชีพอะไร
FB/ไอเดียร์ สุชาดา แทนทรัพย์

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 10:28 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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