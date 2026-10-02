รวบพ่อเลี้ยงหื่น ล่วงละเมิดลูกเลี้ยงวัย 14 เจ้าตัวปฏิเสธ อ้างแค่หาแมว เชื่อถูกกลั่นแกล้ง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 10:01 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 10:01 น.
รวบพ่อเลี้ยงหื่น ล่วงละเมิดลูกเลี้ยงวัย 14 อ้างแค่หาแมว เจ้าตัวปฏิเสธเชื่อถูกกลั่นแกล้ง

ตำรวจบุกรวบพ่อเลี้ยงหื่น วัย 32 ปี บุกห้องพยายามล่วงละเมิดลูกเลี้ยงวัย 14 ปี เจ้าตัวปฏิเสธ อ้างแค่หาแมว เชื่อถูกกลั่นแกล้ง

พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. , พล.ต.ต.อรุณ วชิรศรีสุกัญยา ผบก.ปพ. ได้รับรายงานจาก พ.ต.อ.อภิชน ขันกา ผกก.4 บก.ปพ. ว่า ตำรวจ กก.4 บก.ปพ. ร่วมกันจับนายหนุ่ม (นามสมมติ) อายุ 32 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดชลบุรี ที่ จ.551/2569 ลงวันที่ 30 ก.ย.2569 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน

“กระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และกระทำต่อเด็กผู้อยู่ในปกครองหรือผู้อยู่ภายใต้อำนาจด้วยประการอื่นใด” โดยจับบริเวณหน้าบ้านพักหลังหนึ่ง ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

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การจับตามหมายจับครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อช่วงปี 2568 เด็กหญิงเอ (นามสมมติ) อายุ 14 ปี ผู้เสียหาย ได้ย้ายมาพักอาศัยอยู่กับมารดาและนายหนุ่ม ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยง ที่บ้านพักในพื้นที่ จ.ชลบุรี แม้ที่ผ่านมาภายในบ้านมักจะมีปากเสียงและข้อขัดแย้งระหว่างพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงอยู่เป็นระยะ แต่ก็ยังคงพักอาศัยอยู่ร่วมกันเรื่อยมา

จนกระทั่งเมื่อช่วงเดือน ส.ค.2569 ขณะที่เด็กหญิงเอ นอนพักผ่อนอยู่ในห้องพักเพียงลำพัง นายหนุ่ม ได้เปิดประตูห้องเข้าไปใช้กำลังบังคับขู่เข็ญ พยายามจะล่วงละเมิดทางเพศและกระทำอนาจาร แต่ผู้เสียหายดิ้นรนสุดชีวิตจนรอดพ้นมาได้ ด้วยความหวาดผวาเกรงว่าจะโดนก่อเหตุซ้ำ จึงไม่กล้ากลับบ้านและหนีไปขออาศัยอยู่กับเพื่อน ก่อนตัดสินใจเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน

ต่อมาตำรวจ กก.4 บก.ปพ.ได้รับแจ้งจากสายลับว่า นายหนุ่ม ได้อยู่ในพื้นที่ ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี จึงนำกำลังลงพื้นที่เฝ้าสังเกตการณ์ จนกระทั่งพบนายหนุ่มยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านพัก จึงควบคุมตัวตามหมายจับ

จากการสอบถามเบื้องต้น นายหนุ่ม ได้ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่า ในวันเกิดเหตุเพียงแค่เปิดประตูเข้าไปในห้องของลูกเลี้ยงเพื่อเดินตามหาแมวที่เลี้ยงไว้ เท่านั้น เมื่อพบแมวอยู่ภายในห้องจึงเกิดการพูดคุยและมีปากเสียงกันตามปกติ ยืนยันว่าไม่ได้มีการล่วงละเมิดหรืออนาจารลูกเลี้ยงแต่อย่างใด ส่วนสาเหตุที่ถูกแจ้งความ เชื่อว่าเกิดจากความไม่พอใจที่ตนและลูกเลี้ยงมักมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยครั้ง จึงถูกกลั่นแกล้งแจ้งความ

อย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากพยานหลักฐานและพฤติการณ์ในคดีค่อนข้างชัดเจน จึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.พานทอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 10:01 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 10:01 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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