ศาลฎีกายืนคุก ไผ่ดาวดิน-ครูใหญ่ ม.112 ครอบคลุมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 10:28 น.
ศาลฎีกายืนคุก ไผ่ดาวดิน-ครูใหญ่ ม.112 ครอบคลุมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์

ศาลจังหวัดภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีของ “ไผ่” จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา นักกิจกรรมกลุ่มดาวดิน และ “ครูใหญ่” อรรถพล บัวพัฒน์ นักกิจกรรมทางการเมือง คดีมาตรา 112

ศาลพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้จำคุกจตุภัทร์ 2 ปี 12 เดือน และอรรถพล 2 ปี ไม่รอการลงโทษ ปิดฉากคดีที่ต่อสู้ยาวนานกว่า 5 ปีผ่านครบสามชั้นศาล

คดีนี้สืบเนื่องจากการปราศรัยในประเด็นการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ระหว่างการชุมนุมหน้าโรงเรียนภูเขียวและ สภ.ภูเขียว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเรียกร้องให้ตำรวจขอโทษกรณีถูกกล่าวหาว่าไปคุกคามนักเรียนถึงที่บ้าน โดยการอ่านคำพิพากษาเลื่อนมาแล้วสองครั้งจากนัดเดิมวันที่ 23 และ 29 กันยายน เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของเรือนจำขัดข้อง จำเลยทั้งสองฟังคำพิพากษาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้งคู่ถูกคุมขังมาแล้วกว่า 1 ปี

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ในชั้นฎีกา จตุภัทร์ต่อสู้ว่ามาตรา 112 ต้องตีความโดยเคร่งครัด คุ้มครองเฉพาะพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์อยู่ และคำปราศรัยของตนหมายถึง “สถาบัน” ไม่ใช่ตัวบุคคล

ส่วนอรรถพลต่อสู้ว่าคำว่ากษัตริย์เป็นชื่อตำแหน่งเช่นเดียวกับตำแหน่งข้าราชการหรือผู้ใหญ่บ้าน และถ้อยคำที่ถูกฟ้องหมายถึงบริษัทเอกชนรายหนึ่ง พร้อมขอให้รอการลงโทษ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้มาตรา 112 จะไม่ได้บัญญัติถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ครอบคลุมทั้งพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันและพระมหากษัตริย์ในอดีตทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี เพราะมีความหมายเชิงประวัติศาสตร์ ความผูกพันทางวัฒนธรรม และโครงสร้างทางกฎหมายที่สืบทอดกันมาไม่ขาดสาย

โดยความเคารพที่ประชาชนมีต่อสถาบันในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งสะท้อนจากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกยุคสมัย สถาบันพระมหากษัตริย์กับพระมหากษัตริย์จึงยึดโยงกันและเป็นเรื่องความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ศาลเห็นว่าถ้อยคำปราศรัยของจำเลยเข้าข่ายทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติยศ จึงเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์

ส่วนข้อต่อสู้ที่เปรียบเทียบตำแหน่งพระมหากษัตริย์กับตำแหน่งข้าราชการหรือผู้ใหญ่บ้าน ศาลฎีกาเห็นว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ เพราะแตกต่างกันทุกด้าน ทั้งด้านที่มาซึ่งการสืบราชสันตติวงศ์เป็นไปตามสายพระโลหิตในราชวงศ์จักรี ตามรัฐธรรมนูญและกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 ด้านพระราชอำนาจที่ทรงอยู่เหนือการเมืองและทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และศาล ด้านวาระที่ทรงดำรงตำแหน่งตลอดรัชกาล และด้านความรับผิดซึ่งผู้ใดจะฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ทางอาญาหรือทางแพ่งมิได้

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ขณะที่ข้าราชการและผู้ใหญ่บ้านเข้าสู่ตำแหน่งโดยการสอบ แต่งตั้ง หรือเลือกตั้ง มีวาระ และต้องรับผิดตามกฎหมาย ฎีกาของจำเลยทั้งสองจึงฟังไม่ขึ้น และกรณีที่อรรถพลขอรอการลงโทษ ศาลเห็นว่าเป็นการกระทำต่อหน้าสาธารณชนโดยเจตนาให้บุคคลทั่วไปรับรู้ จึงไม่มีเหตุให้รอการลงโทษ

สำหรับข้อหาอื่นในคดีเดียวกัน ได้แก่ มาตรา 116 ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต ยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ยกฟ้องแล้ว

ทั้งนี้ ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อ 13 กันยายน 2567 และศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนเมื่อ 3 กันยายน 2568 ก่อนศาลฎีกามีคำพิพากษายืนเป็นที่สุดในครั้งนี้ ทำให้ทั้งสองมีสถานะเป็นผู้ต้องขังคดีถึงที่สุด โดยผู้พิพากษาแจ้งว่าหมายแจ้งโทษเด็ดขาดออกได้ทันที และศาลรับจะนับโทษตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ตามคำร้องขอถอนประกันและส่งตัวที่มารดาของจตุภัทร์ยื่นไว้ ขณะที่จตุภัทร์ยังเหลือคดีมาตรา 116 จากการชุมนุมที่จังหวัดขอนแก่นอีกหนึ่งคดี ซึ่งอยู่ระหว่างรอฟังคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 10:28 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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