ณวัฒน์ เสียใจ อนุทิน ว่า แก่เกินแกง ยันไม่ได้โทษนายกฯ แค่สงสัยการทำงานนิติฯ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 09:55 น.
ณวัฒน์ เสียใจ อนุทิน ว่า แก่เกินแกง ยันไม่ได้โทษนายกฯ แค่สงสัยการทำงานนิติฯ

ณวัฒน์ ยอมรับเสียใจถูก นายกฯ อนุทิน ว่า ‘แก่เกินแกง’ ยันเจตนาไม่ได้โทษท่าน หรือทำให้อารมณ์เสีย แค่สงสัยการทำงานนิติฯ เท่านั้น

ภายหลังจากที่ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล โพสต์ภาพและคลิปบ้านของตัวเองน้ำท่วมสูงถึงระดับเอว ถูกตัดน้ำตัดไฟ ต้องอพยพออกไปอยู่ที่อื่น พร้อมตั้งคำถามว่า อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับนายกฯ อนุทิน แท้ ๆ แต่ทำไมเหมือนอยู่คนละโลก อยากให้สื่อมวลชนเข้ามาช่วยหาคำตอบให้ที

กระทั่งทาง นายกฯ อนุทิน ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงประเด็นนี้ โดยซัดกลับ บอสณวัฒน์ ว่า แก่เกินแกง เรื่องนี้ต้องไปถามนิติหมู่บ้าน เพราะก็เป็นลูกบ้านเหมือนกัน มีทัศนคติแบบนี้ หากทำอะไรผิดพลาดอีกก็อย่ามาขอให้ให้อภัย ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการตอบกลับที่แรงพอสมควร จนกลายเป็นที่ถูกพูดถึงอยุ่ขณะนี้

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อนุทิน ซัด ณวัฒน์ แก่เกินแกง ปมดราม่าน้ำท่วมหมู่บ้าน เตือน อย่าพลาดมาให้ยกโทษอีก

ล่าสุดหลัง นายกฯ อนุทิน ให้สัมภาษณ์จบ ทางด้าน ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านหน้าเฟซบุ๊กทันที โดยยอมรับว่าเสียใจในสิ่งที่นายกฯ ต่อว่าตน พร้อมชี้แจงเจตนาที่โพสต์ไม่ได้ต้องการโทษท่าน เพียงแค่สงสัยการทำงานของนิติหมู่บ้านเท่านั้น ยืนยันเป็นแฟนคลับท่านนายกฯ อนุทิน อยู่แล้ว ไม่ได้ตั้งใจให้อารมณ์เสีย

“น้ำท่วมบ้านยังไม่เสียใจเท่าถูกว่าแก่เกินแกง นิติหมู่บ้านแจ้งไปตั้งแต่แรกแล้วแต่มันไม่เวิร์ก ที่พูดไม่เคยโทษว่าเป็นเพราะท่านนายก แต่เราอยู่ในละแวกเดียวกัน หมู่บ้านเดียวกัน เลยสงสัยว่านิติทำงานแบบไหน ย้ำอีกทีไม่เคยโทษว่าเป็นเพราะท่านนายกเลย ท่านทำงานยุ่งจะตาย ท่านจะมารับรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไร และท่านก็น่ารักกับประชาชนคนไทยมาก ผมก็เป็นแฟนคลับท่าน ไม่อยากให้ท่านอารมณ์เสีย เป็นกำลังใจให้ท่านนะครับ”

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ณวัฒน์ เสียใจ อนุทิน ว่า แก่เกินแกง ยันไม่ได้โทษนายกฯ แค่สงสัยการทำงานนิติฯ

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อ้างอิงจาก : FB ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 09:55 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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