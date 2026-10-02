ใบเตย ศศิกานต์ ชนะมองโกเลีย 2-0 ในศึก Virtual Taekwondo เอเชียนเกมส์ 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 09:41 น.
ใบเตย ศศิกานต์ ชนะมองโกเลีย 2-0 ในศึก Virtual Taekwondo เอเชียนเกมส์ 2026

การแข่งขัน Virtual Taekwondo เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ตุลาคม 2569 ที่ Toyohashi Gymnasium จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น มีนักกีฬาไทยลงแข่งขันคือ “ใบเตย” ศศิกานต์ ทองจันทร์ จอมเตะสาวทีมชาติไทย

รอบ 16 คนสุดท้าย ประเภท Mixed Individual Virtual Taekwondo หรือเวอร์ชวล เทควันโด บุคคลผสม ศศิกานต์พบ LKHAGVA Badam จากมองโกเลีย ก่อนนักกีฬาไทยจะเอาชนะไป 2-0 ยก ผ่านเข้าสู่รอบ 8 คนสุดท้าย โดยโปรแกรมการแข่งขันเริ่มเวลา 09.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น หรือ 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ตารางการแข่งขันระบุสถานะของแมตช์ดังกล่าวเป็นผลอย่างเป็นทางการแล้ว

ใบเตย ศศิกานต์ หยุดรอบ 8 คน หลังเจอนักกีฬาเวียดนาม

หลังผ่านด่านแรก ศศิกานต์ลงสนามรอบก่อนรองชนะเลิศเวลา 10.20 น. ตามเวลาญี่ปุ่น หรือ 08.20 น. ตามเวลาประเทศไทย พบกับ Châu Ngọc Tuyết Sang นักกีฬาจากเวียดนาม ซึ่งรอบ 16 คนเอาชนะ An Hyang-sik จากเกาหลีใต้ 2-1 ยก

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ผลล่าสุดจากตารางการแข่งขันระบุว่าคู่ของศศิกานต์กับ Châu Ngọc Tuyết Sang ในรอบ 8 คนมีสถานะ OFFICIAL และในรอบรองชนะเลิศมีชื่อของนักกีฬาเวียดนามผ่านเข้าไปแข่งขันต่อ ทำให้เส้นทางของศศิกานต์ในประเภท Virtual Taekwondo จบลงที่รอบก่อนรองชนะเลิศ

แม้พลาดโอกาสลุ้นเหรียญจากการแข่งขันเสมือนจริง แต่ภารกิจของศศิกานต์ในเอเชียนเกมส์วันนี้ยังไม่จบ เพราะเธอยังมีโปรแกรมแข่งขัน เทควันโดต่อสู้หญิง รุ่นไม่เกิน 67 กิโลกรัม รอบ 16 คนสุดท้าย พบ GANZORIG Enkhchimeg จากมองโกเลีย เวลา 12.42 น. ตามเวลาประเทศไทย

ใบเตย ศศิกานต์ หยุดรอบ 8 คน หลังเจอนักกีฬาเวียดนาม
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย Taekwondo Association of Thailand

Virtual Taekwondo ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์

เอเชียนเกมส์ 2026 เป็นครั้งแรกที่ Virtual Taekwondo ถูกบรรจุเป็นการแข่งขันชิงเหรียญอย่างเป็นทางการ หลังสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย หรือ OCA อนุมัติให้เพิ่มรายการนี้ในโปรแกรมการแข่งขันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

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รูปแบบการแข่งขันแตกต่างจากเทควันโดต่อสู้ทั่วไป นักกีฬาจะสวมอุปกรณ์ VR และระบบติดตามการเคลื่อนไหว ก่อนให้ระบบนำท่าเตะไปแสดงในการต่อสู้เสมือนจริง จึงไม่มีการเตะปะทะร่างกายกันโดยตรง

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รายการนี้แข่งขันแบบ ชายและหญิงร่วมกัน ไม่มีการแบ่งรุ่นน้ำหนัก แต่ละยกใช้เวลา 60 วินาที เป้าหมายคือออกอาวุธเพื่อลดเกจพลังของคู่ต่อสู้ หากหมดเวลา ผู้ที่มีเกจพลังเหลือมากกว่าเป็นฝ่ายได้เปรียบในการตัดสินยก

ศศิกานต์เคยอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการแข่งขันจริงกับ Virtual Taekwondo ว่า การกะระยะในระบบ VR ไม่เหมือนกับการต่อสู้บนสนามจริง นักกีฬาต้องปรับทั้งระยะ จังหวะ และการเคลื่อนไหวให้เข้ากับระบบเสมือนจริง

แฟนกีฬาไทยยังสามารถติดตามผลงานของ “ใบเตย” ศศิกานต์ ทองจันทร์ ต่อได้ในเทควันโดหญิง รุ่น 67 กิโลกรัม ซึ่งเธอจะเริ่มเส้นทางรอบ 16 คนสุดท้ายในช่วงเที่ยงวันนี้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 09:41 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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