ใบเตย ศศิกานต์ ชนะมองโกเลีย 2-0 ในศึก Virtual Taekwondo เอเชียนเกมส์ 2026
การแข่งขัน Virtual Taekwondo เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ตุลาคม 2569 ที่ Toyohashi Gymnasium จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น มีนักกีฬาไทยลงแข่งขันคือ “ใบเตย” ศศิกานต์ ทองจันทร์ จอมเตะสาวทีมชาติไทย
รอบ 16 คนสุดท้าย ประเภท Mixed Individual Virtual Taekwondo หรือเวอร์ชวล เทควันโด บุคคลผสม ศศิกานต์พบ LKHAGVA Badam จากมองโกเลีย ก่อนนักกีฬาไทยจะเอาชนะไป 2-0 ยก ผ่านเข้าสู่รอบ 8 คนสุดท้าย โดยโปรแกรมการแข่งขันเริ่มเวลา 09.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น หรือ 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ตารางการแข่งขันระบุสถานะของแมตช์ดังกล่าวเป็นผลอย่างเป็นทางการแล้ว
ใบเตย ศศิกานต์ หยุดรอบ 8 คน หลังเจอนักกีฬาเวียดนาม
หลังผ่านด่านแรก ศศิกานต์ลงสนามรอบก่อนรองชนะเลิศเวลา 10.20 น. ตามเวลาญี่ปุ่น หรือ 08.20 น. ตามเวลาประเทศไทย พบกับ Châu Ngọc Tuyết Sang นักกีฬาจากเวียดนาม ซึ่งรอบ 16 คนเอาชนะ An Hyang-sik จากเกาหลีใต้ 2-1 ยก
ผลล่าสุดจากตารางการแข่งขันระบุว่าคู่ของศศิกานต์กับ Châu Ngọc Tuyết Sang ในรอบ 8 คนมีสถานะ OFFICIAL และในรอบรองชนะเลิศมีชื่อของนักกีฬาเวียดนามผ่านเข้าไปแข่งขันต่อ ทำให้เส้นทางของศศิกานต์ในประเภท Virtual Taekwondo จบลงที่รอบก่อนรองชนะเลิศ
แม้พลาดโอกาสลุ้นเหรียญจากการแข่งขันเสมือนจริง แต่ภารกิจของศศิกานต์ในเอเชียนเกมส์วันนี้ยังไม่จบ เพราะเธอยังมีโปรแกรมแข่งขัน เทควันโดต่อสู้หญิง รุ่นไม่เกิน 67 กิโลกรัม รอบ 16 คนสุดท้าย พบ GANZORIG Enkhchimeg จากมองโกเลีย เวลา 12.42 น. ตามเวลาประเทศไทย
Virtual Taekwondo ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์
เอเชียนเกมส์ 2026 เป็นครั้งแรกที่ Virtual Taekwondo ถูกบรรจุเป็นการแข่งขันชิงเหรียญอย่างเป็นทางการ หลังสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย หรือ OCA อนุมัติให้เพิ่มรายการนี้ในโปรแกรมการแข่งขันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
รูปแบบการแข่งขันแตกต่างจากเทควันโดต่อสู้ทั่วไป นักกีฬาจะสวมอุปกรณ์ VR และระบบติดตามการเคลื่อนไหว ก่อนให้ระบบนำท่าเตะไปแสดงในการต่อสู้เสมือนจริง จึงไม่มีการเตะปะทะร่างกายกันโดยตรง
รายการนี้แข่งขันแบบ ชายและหญิงร่วมกัน ไม่มีการแบ่งรุ่นน้ำหนัก แต่ละยกใช้เวลา 60 วินาที เป้าหมายคือออกอาวุธเพื่อลดเกจพลังของคู่ต่อสู้ หากหมดเวลา ผู้ที่มีเกจพลังเหลือมากกว่าเป็นฝ่ายได้เปรียบในการตัดสินยก
ศศิกานต์เคยอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการแข่งขันจริงกับ Virtual Taekwondo ว่า การกะระยะในระบบ VR ไม่เหมือนกับการต่อสู้บนสนามจริง นักกีฬาต้องปรับทั้งระยะ จังหวะ และการเคลื่อนไหวให้เข้ากับระบบเสมือนจริง
แฟนกีฬาไทยยังสามารถติดตามผลงานของ “ใบเตย” ศศิกานต์ ทองจันทร์ ต่อได้ในเทควันโดหญิง รุ่น 67 กิโลกรัม ซึ่งเธอจะเริ่มเส้นทางรอบ 16 คนสุดท้ายในช่วงเที่ยงวันนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตารางแข่งเทควันโด เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 2 ต.ค. 69 ทีมชาติไทยลงสนาม
- รู้จัก 6 กีฬาใหม่ เอเชียนเกมส์ 2026 ไทยส่งใครแข่งบ้าง
- ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 2 ต.ค. 69 ไทยลุ้นทองชายหาด-มวย
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Sports League – Asian Games 2026 Live Schedule & Results
- Olympic Council of Asia – Virtual Taekwondo approved for Aichi-Nagoya 2026
- Olympic Council of Asia – รูปแบบการแข่งขัน Virtual Taekwondo
- Tuổi Trẻ – ผล Virtual Taekwondo เอเชียนเกมส์ 2 ตุลาคม 2026
- TUOI TRE ONLINE