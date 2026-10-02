เริ่มแล้ว! ลงทะเบียน เงินเยียวยาน้ำท่วม ปภ. ผ่านแอปฯ ทางรัฐ เช็กขั้นตอน-เงื่อนไข
ปภ. แจ้งเปิดลงทะเบียน รับเงินเยียวยาน้ำท่วม 2 ต.ค. เป็นต้นไป ครอบคลุมผู้ประสบภัยทั้ง 65 จังหวัด ผ่านแอปฯ “ทางรัฐ” เช็กขั้นตอน-เงื่อนไข
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งเกิดในช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2569 ครอบคลุมพื้นที่ 65 จังหวัดและ กรุงเทพมหานคร ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”
โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2569 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป หรือยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ /สำนักเขตใน กทม. พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี 4 กรณี ดังนี้
- กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินเสียหาย
- กรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า 7 วันขึ้นไป
- กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบ จนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า 7 วันขึ้นไป
- กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัย แต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า 7 วันขึ้นไป
โดยครอบคลุมพื้นที่ 65 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดังนี้
กระบี่ กาญจนบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก ตรัง ตราด นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ นนทบุรี น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน
ยโสธร ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ สุโขทัย หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี รวมถึงกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย หรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยจะได้รับความช่วยเหลือ 1 ครั้ง ต่อ 1 หลังคาเรือน ครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้าน บ้านเช่า โดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงิน และที่อยู่อาศัยประจำอื่น ๆ แม้ไม่มีทะเบียนบ้าน
สำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
1. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันที และประชาชนสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2569 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
2. ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ /สำนักงานเขตในพื้นที่ กทม. โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ขั้นตอนการลงทะเบียน ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”
- เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ให้เรียบร้อย จากนั้นกดที่ “บริการทั้งหมด” ที่แถบด้านล่าง
- เลือกหมวดหมู่ “ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ”
- เลือกที่บริการ “ยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติ ครม.”
- กดปุ่ม “อนุญาต” เพื่อเข้าใช้บริการ
- ศึกษาข้อกำหนดการใช้งาน และความเป็นส่วนตัว จากนั้นทำเครื่องหมายถูกในช่องเครื่องหมายถูก แล้วกดปุ่ม “ยอมรับ”
- กดปุ่ม “ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ”
- กดปุ่ม “ยืนยันและลงทะเบียน”
- กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่ระบบต้องการให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง จากนั้นกดทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง “ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง” แล้วกดปุ่ม “ส่งใบแบบคำร้อง”
- ส่งใบแบบคำร้อง สำเร็จ
- ภายหลังจากลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเสร็จสิ้น สามารถตรวจสอบรายการส่งใบแบบคำร้อง และติดตามสถานะ ได้บนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”
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