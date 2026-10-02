ถ่ายทอดสด ไทย พบ ฟิลิปปินส์ อาเซียน คัพ 2026 วันนี้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 12:25 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 12:26 น.
ถ่ายทอดสด ไทย พบ ฟิลิปปินส์ อาเซียน คัพ 2026 วันนี้

ดูบอลสด ไทย พบ ฟิลิปปินส์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 วันนี้ เปิดสถิติ Head to head แม้การันตีเข้ารอบแล้ว

ทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 พบกับฟิลิปปินส์ วันที่ 2 ตุลาคม 2569 เวลา 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามศรีจาลัก ฮารุปัต เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน DAZN โดยสวมชุดแข่งขันสีน้ำเงิน และ ชุดผู้รักษาประตูสีเขียว

ช้างศึกการันตีการเข้าชิงชนะเลิศไว้แล้ว หลังชนะสองนัดรวดในกลุ่มบี ทั้งเกมที่พบปากีสถานและเกมที่พบเวียดนาม ทำให้เกมนี้ไม่มีผลต่อการเข้ารอบของทีม

โฆษณา

ด้วยสถานการณ์ดังนี้ แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทย มีโอกาสหมุนเวียนผู้เล่น เพื่อให้โอกาสนักเตะที่ยังไม่ได้ลงสนามในทัวร์นาเมนต์นี้ เช่น ธีรภัทร ปรือทอง และ อิคลาส สันหรน

สถิติการพบกัน 5 นัดหลังสุดระหว่างสองทีม ไทยชนะ 4 นัดและแพ้ 1 นัด เริ่มจากศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026 ที่ไทยบุกชนะ 1-0 ตามด้วยชิงแชมป์อาเซียน 2024 ที่ไทยชนะในบ้าน 3-1 แต่แพ้เกมเยือน 2-1

ย้อนไปก่อนหน้านั้น ไทยชนะฟิลิปปินส์ 3-1 ในศึกคิงส์คัพ 2024 และชนะ 4-0 ในศึกชิงแชมป์อาเซียน 2022

ด้านฟิลิปปินส์มาถึงนัดนี้โดยยังไม่แน่นอนเรื่องอันดับ หลังเกมก่อนหน้าออกนำปากีสถานไปก่อน 2-0 แต่ถูกไล่ตีเสมอ 2-2 ในช่วงท้าย

รอบแบ่งกลุ่มของรายการนี้แข่งแบบพบกันหมด ทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มจะเข้าชิงชนะเลิศ ส่วนทีมอันดับ 2 ของกลุ่มจะไปชิงอันดับ 3 กับทีมอันดับ 2 ของอีกกลุ่ม โดยทั้งสองนัดแข่งวันที่ 5 ตุลาคม 2569 ที่สนามเกโลรา บุง การ์โน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ดิวิชัน 1 แข่งระหว่างวันที่ 24 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2569 กลุ่มบีประกอบด้วยไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และปากีสถาน ทีมชนะเลิศรับเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเงินรางวัลรวมราว 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 12:25 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 12:26 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บุ๋ม ปนัดดา ฝากถึงรัฐบาลร้องงบประมาณสนับสนุนทีมกู้ภัยช่วยน้ำท่วม

บุ๋ม ปนัดดา วอนรัฐเหลียวแลกู้ภัย คนทำดีเสี่ยงชีวิตช่วยน้ำท่วม แต่ต้องมาเป็นหนี้

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
เปิดใจ กัปตันสมิต ฮีโร่ เครื่องบินฟลายดูไบ เผยสวดมนต์สู้จนรอด

เปิดใจ กัปตันสมิต ฮีโร่ เครื่องบินฟลายดูไบ เผยสวดมนต์สู้จนรอด

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ด่วน บอร์ดการบินไทยสั่ง &#8220;ชาย เอี่ยมศิริ&#8221; พ้นจากตำแหน่งดีดีการบินไทย ตั้ง “สัมฤทธิ์ สำเนียง” รักษาการซีอีโอ

ด่วน บอร์ดการบินไทยสั่ง “ชาย เอี่ยมศิริ” พ้นจากตำแหน่งดีดีการบินไทย ตั้ง “สัมฤทธิ์ สำเนียง” รักษาการซีอีโอ

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ไอ้ป๋อง ปากแข็ง ปฏิเสธข่มขืน-ฆ่าไตร่ตรอง 2 พี่น้องรัสเซีย ศาลพัทยาสั่งขังไร้ประกัน

ไอ้ป๋อง ปากแข็ง ปฏิเสธข่มขืน-ฆ่าไตร่ตรอง 2 พี่น้องรัสเซีย ศาลพัทยาสั่งขังไร้ประกัน

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
บุ๋ม ปนัดดา ฝากถึงรัฐบาลร้องงบประมาณสนับสนุนทีมกู้ภัยช่วยน้ำท่วม ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา วอนรัฐเหลียวแลกู้ภัย คนทำดีเสี่ยงชีวิตช่วยน้ำท่วม แต่ต้องมาเป็นหนี้

11 นาที ที่แล้ว
เปิดใจ กัปตันสมิต ฮีโร่ เครื่องบินฟลายดูไบ เผยสวดมนต์สู้จนรอด ข่าวต่างประเทศ

เปิดใจ กัปตันสมิต ฮีโร่ เครื่องบินฟลายดูไบ เผยสวดมนต์สู้จนรอด

13 นาที ที่แล้ว
ด่วน บอร์ดการบินไทยสั่ง &#8220;ชาย เอี่ยมศิริ&#8221; พ้นจากตำแหน่งดีดีการบินไทย ตั้ง “สัมฤทธิ์ สำเนียง” รักษาการซีอีโอ ข่าว

ด่วน บอร์ดการบินไทยสั่ง “ชาย เอี่ยมศิริ” พ้นจากตำแหน่งดีดีการบินไทย ตั้ง “สัมฤทธิ์ สำเนียง” รักษาการซีอีโอ

17 นาที ที่แล้ว
ไอ้ป๋อง ปากแข็ง ปฏิเสธข่มขืน-ฆ่าไตร่ตรอง 2 พี่น้องรัสเซีย ศาลพัทยาสั่งขังไร้ประกัน ข่าวอาชญากรรม

ไอ้ป๋อง ปากแข็ง ปฏิเสธข่มขืน-ฆ่าไตร่ตรอง 2 พี่น้องรัสเซีย ศาลพัทยาสั่งขังไร้ประกัน

27 นาที ที่แล้ว
พายุแตดบิด ไม่มีจริง ข่าวปลอมว่อนโซเชียล วอนอย่าแชร์ กรมอุตุฯ ยันไม่มีพายุชื่อนี้เข้าไทย ข่าว

พายุแตดบิด ไม่มีจริง ข่าวปลอมว่อนโซเชียล วอนอย่าแชร์ กรมอุตุฯ ยันไม่มีพายุชื่อนี้เข้าไทย

31 นาที ที่แล้ว
ผู้ใหญ่ทองพิมพ์ ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตขณะลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ข่าว

สลด ผู้ใหญ่บ้านปราจีนบุรี ไฟดูดดับขณะลุยน้ำช่วยลูกบ้าน ทำดีจนนาทีสุดท้าย

34 นาที ที่แล้ว
อ.เจษฏ์ เตือนอีกครั้ง หลังคนแห่ใช้ถุงพลาสติกห่อรถ หนีน้ำท่วม ระวังเชื้อราลามทั้งคัน ข่าว

อ.เจษฏ์ เตือน คนแห่ใช้ถุงพลาสติกห่อรถ หนีน้ำท่วม ระวังเชื้อราเติบโตลุกลามทั้งคัน

56 นาที ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ ปรับโอน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ถวายงานเป็น ข้าราชการในพระองค์ ข่าว

โปรดเกล้าฯ ปรับโอน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ถวายงานเป็น ข้าราชการในพระองค์

59 นาที ที่แล้ว
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง ข่าวกีฬา

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ อภิษฎา หลุด รูปเห็นหน้าสามี แจงฝ่ายชายไม่โกรธแต่ขอให้ระวัง ข่าวดารา

ไอซ์ อภิษฎา หลุดรูปหน้าสามี ขอโทษฝ่ายชาย ไม่ได้อยากปิด แต่ไม่ขออยู่ในโซเชียล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปภ. เตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ปชช. ในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูง-เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง ข่าว

ปภ. เตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ปชช. ในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูง-เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าโวย ค่าอาหารไม่ตรงปก ร้านแอบบวกเพิ่มเอง อ้างทำให้เยอะ ต้องคิดอีกราคา ข่าว

ลูกค้าโวย ค่าอาหารไม่ตรงปก ร้านแอบบวกเพิ่มเอง อ้างทำให้เยอะ ต้องคิดอีกราคา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทองที่ 13 ของไทย! “โซเฟีย เกล มอนโกเมอรี่” ซิวแชมป์เรือใบ ILCA 6 เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ทองที่ 13 ของไทย! “โซเฟีย เกล มอนโกเมอรี่” ซิวแชมป์เรือใบ ILCA 6 เอเชียนเกมส์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย อ้วน ประจัญบาน เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง สิ้นเจ้าของเสียงร้องเพลง &quot;คิดถึงบ้าน&quot; บันเทิง

อาลัย อ้วน ประจัญบาน เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง สิ้นเจ้าของเสียงร้องเพลง “คิดถึงบ้าน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทองที่ 13 มาแล้ว “ไบร์ท-เบส” คว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายหาดหญิง เอเชียนเกมส์ รอบ 28 ปี ข่าวกีฬา

ทองที่ 13 มาแล้ว “ไบร์ท-เบส” คว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายหาดหญิง เอเชียนเกมส์ รอบ 28 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อร อรอนงค์ เคลื่อนไหวล่าสุดหลังเปิดใจป่วยมะเร็งซ้ำ ข่าวดารา

อร อรอนงค์ ยอมรับไม่ง่าย ป่วยมะเร็งซ้ำสอง เผยจบคีโมแล้ว ขอบคุณตัวเองที่เข้มแข็ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเตือน! สายคอนเทนต์ ลองกิน &quot;ลูกเห็บ&quot; แหล่งรวมความสกปรก เสี่ยงท้องร่วง ข่าว

เพจดังเตือน! สายคอนเทนต์ ลองกิน “ลูกเห็บ” แหล่งรวมความสกปรก เสี่ยงท้องร่วง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
iPhone 18 Pro ข่าว

แอปเปิลเตือน คนใช้ไอโฟน เร่งอัปเดตด่วน เจอบั๊ก เปิดช่องแฮกเกอร์เจาะระบบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ ชาย 78 ขับรถไฟฟ้า พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม บาดเจ็บ 3 ราย ตร.แจ้งข้อหา &#039;ประมาท&#039; ข่าว

สาเหตุ ชาย 78 ขับรถไฟฟ้า พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม บาดเจ็บ 3 ราย ตร.แจ้งข้อหา ‘ประมาท’

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมชลประทาน แจงสาเหตุ เขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มการระบาย แม้น้ำเหนือเริ่มลดลง ข่าว

กรมชลประทาน แจงสาเหตุ เขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มการระบาย แม้น้ำเหนือเริ่มลดลง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดเสียหาย สวนสยาม น้ำท่วมกว่า 500 ล้าน ปิดฟื้นฟูอย่างน้อย 6 เดือน 46 ปีไม่เคยเจอหนักเท่านี้ ข่าว

เปิดยอดเสียหาย “สวนสยาม” น้ำท่วม ต้องใช้เงินฟื้นกว่า 500 ล้าน 46 ปีไม่เคยเจอหนักเท่านี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต บันเทิง

เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด ข่าว

มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก ข่าว

ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 2 ต.ค. 69 เวลา 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปดราม่าล็อกผล? อินโดฯ ถล่มบังกลาเทศ 9-2 ทดเจ็บ 2 นาที ก่อนเปลี่ยนเป็น 7