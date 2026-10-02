ถ่ายทอดสด ไทย พบ ฟิลิปปินส์ อาเซียน คัพ 2026 วันนี้
ดูบอลสด ไทย พบ ฟิลิปปินส์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 วันนี้ เปิดสถิติ Head to head แม้การันตีเข้ารอบแล้ว
ทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 พบกับฟิลิปปินส์ วันที่ 2 ตุลาคม 2569 เวลา 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามศรีจาลัก ฮารุปัต เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน DAZN โดยสวมชุดแข่งขันสีน้ำเงิน และ ชุดผู้รักษาประตูสีเขียว
ช้างศึกการันตีการเข้าชิงชนะเลิศไว้แล้ว หลังชนะสองนัดรวดในกลุ่มบี ทั้งเกมที่พบปากีสถานและเกมที่พบเวียดนาม ทำให้เกมนี้ไม่มีผลต่อการเข้ารอบของทีม
ด้วยสถานการณ์ดังนี้ แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทย มีโอกาสหมุนเวียนผู้เล่น เพื่อให้โอกาสนักเตะที่ยังไม่ได้ลงสนามในทัวร์นาเมนต์นี้ เช่น ธีรภัทร ปรือทอง และ อิคลาส สันหรน
สถิติการพบกัน 5 นัดหลังสุดระหว่างสองทีม ไทยชนะ 4 นัดและแพ้ 1 นัด เริ่มจากศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026 ที่ไทยบุกชนะ 1-0 ตามด้วยชิงแชมป์อาเซียน 2024 ที่ไทยชนะในบ้าน 3-1 แต่แพ้เกมเยือน 2-1
ย้อนไปก่อนหน้านั้น ไทยชนะฟิลิปปินส์ 3-1 ในศึกคิงส์คัพ 2024 และชนะ 4-0 ในศึกชิงแชมป์อาเซียน 2022
ด้านฟิลิปปินส์มาถึงนัดนี้โดยยังไม่แน่นอนเรื่องอันดับ หลังเกมก่อนหน้าออกนำปากีสถานไปก่อน 2-0 แต่ถูกไล่ตีเสมอ 2-2 ในช่วงท้าย
รอบแบ่งกลุ่มของรายการนี้แข่งแบบพบกันหมด ทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มจะเข้าชิงชนะเลิศ ส่วนทีมอันดับ 2 ของกลุ่มจะไปชิงอันดับ 3 กับทีมอันดับ 2 ของอีกกลุ่ม โดยทั้งสองนัดแข่งวันที่ 5 ตุลาคม 2569 ที่สนามเกโลรา บุง การ์โน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ดิวิชัน 1 แข่งระหว่างวันที่ 24 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2569 กลุ่มบีประกอบด้วยไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และปากีสถาน ทีมชนะเลิศรับเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเงินรางวัลรวมราว 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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