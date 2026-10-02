ดีเจแมน เปิดภาพบ้านจมน้ำ น้ำผุดจากห้องน้ำ ไม่กี่ชม.ท่วมเร็วมาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 09:50 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 09:50 น.
ดีเจแมน เผยภาพน้ำท่วมบ้านย่านบางกะปิ

ดีเจแมน พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา เปิดภาพและคลิปน้ำท่วมภายในบ้านย่านบางกะปิ ที่เพิ่งผ่านการรีโนเวต พร้อมยอมรับว่าความผิดพลาดอยู่ที่ตัวเองไม่ได้ปรับระดับพื้นตอนปรับปรุงบ้าน

เจ้าตัวเล่าว่าน้ำไม่ได้ไหลเข้าทางประตูอย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่ผุดขึ้นมาจากห้องน้ำและตามร่องกระเบื้องพื้น ก่อนระดับน้ำจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเกือบมิดแข้งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

ดีเจแมนระบุถึงสาเหตุไว้ตรง ๆ ว่า “ความโง่ของผมคือไม่ได้ปรับพื้นที่ น้ำล้นจากห้องน้ำ” พร้อมโพสต์ภาพความเสียหายของข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านและรถที่จอดอยู่

โฆษณา
ดีเจแมน
ภาพจาก Facebook : พัฒนพล กุญชร

กรณีของดีเจแมนสะท้อนปัญหาเดียวกับที่หลายครัวเรือนในกรุงเทพมหานครเจอในรอบนี้ คือน้ำเข้าบ้านจากระบบระบายน้ำย้อนกลับ ไม่ใช่น้ำที่ไหลบ่ามาตามถนน ทำให้แนวกระสอบทรายหน้าบ้านช่วยอะไรไม่ได้

สำหรับผู้ที่บ้านเสียหาย เกณฑ์การช่วยเหลือแบ่งเป็นสองช่วงเวลา กรณีน้ำท่วมก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ใช้เกณฑ์เดิมคือช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือน และมีวงเงินชดเชยค่าซ่อมบ้านตามความเสียหายจริงสูงสุด 49,500 บาท

ส่วนกรณีที่น้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป จะเข้าโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชน ซึ่งจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาท และคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้ง

สิ่งที่เจ้าของบ้านควรทำทันทีคือถ่ายภาพและคลิปความเสียหายไว้เป็นหลักฐานตั้งแต่น้ำยังไม่ลด ทั้งระดับน้ำในบ้าน ทรัพย์สินที่เสียหาย และสภาพรอบบ้าน เพื่อใช้ประกอบการยื่นเรื่อง

โฆษณา
ดีเจแมน เปิดภาพบ้านจมน้ำ-2
ภาพจาก Facebook : พัฒนพล กุญชร
ดีเจแมน เปิดภาพบ้านน้ำท่วม-1
ภาพจาก Facebook : พัฒนพล กุญชร
ดีเจแมน เปิดภาพบ้านจมน้ำ-3
ภาพจาก Facebook : พัฒนพล กุญชร
น้ำท่วมบ้านดีเจแมน
ภาพจาก Facebook : พัฒนพล กุญชร
ดีเจแมน เปิดภาพบ้านจมน้ำ-4
ภาพจาก Facebook : พัฒนพล กุญชร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 09:50 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 09:50 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดยอดเสียหาย สวนสยาม น้ำท่วมกว่า 500 ล้าน ปิดฟื้นฟูอย่างน้อย 6 เดือน 46 ปีไม่เคยเจอหนักเท่านี้

เปิดยอดเสียหายน้ำท่วม “สวนสยาม” ต้องใช้เงินฟื้นกว่า 500 ล้าน 46 ปีไม่เคยเจอหนักเท่านี้

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด

มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก

ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026

ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 2 ต.ค. 69 เวลา 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เปิดยอดเสียหาย สวนสยาม น้ำท่วมกว่า 500 ล้าน ปิดฟื้นฟูอย่างน้อย 6 เดือน 46 ปีไม่เคยเจอหนักเท่านี้ ข่าว

เปิดยอดเสียหายน้ำท่วม “สวนสยาม” ต้องใช้เงินฟื้นกว่า 500 ล้าน 46 ปีไม่เคยเจอหนักเท่านี้

32 วินาที ที่แล้ว
เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต บันเทิง

เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต

9 นาที ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด ข่าว

มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด

14 นาที ที่แล้ว
ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก ข่าว

ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก

18 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 2 ต.ค. 69 เวลา 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026

28 นาที ที่แล้ว
ออมสิน ศศิภาพร และ บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ถ่ายรูปร่วมกับกับเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ข่าวกีฬา

ออมสิน-บุ๋มบิ๋ม ฉายพระรูปคู่ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงพระอัธยาศัยอบอุ่น เป็นกันเอง

31 นาที ที่แล้ว
ร้านซูชิดังอ่วม น้ำท่วมสายพานซูชิ 8 ล้านพัง ปิดซ่อมเกือบเดือน ข่าว

ร้านซูชิดังอ่วม น้ำท่วมสายพานซูชิ 8 ล้านพัง ปิดซ่อมเกือบเดือน

31 นาที ที่แล้ว
อนุทิน เคยเกือบถูกอุ้มฆ่า กร้าวล้างบางคอร์รัปชันภาครัฐ เนรเทศทุนเทา ข่าวการเมือง

อนุทิน เคยเกือบถูกอุ้มฆ่า กร้าวล้างบางคอร์รัปชันภาครัฐ เนรเทศทุนเทา

39 นาที ที่แล้ว
ใจอำมหิต! หนุ่มสลิ้งแตก บีบคอแมว จนดิ้นทุรนทุราย ลั่น &quot;มึงตายซะ&quot; หลังทะเลาะแฟนสาว ข่าว

หนุ่มสลิ้งแตก บีบคอแมว จนดิ้นทุรนทุราย ลั่น “มึงตายซะ” หลังทะเลาะแฟนสาว

51 นาที ที่แล้ว
แพทย์เตือน โรคฉี่หนู-น้ำกัดเท้า ระบาดหนักช่วงหน้าฝน แนะหากมีอาการ ให้รีบรักษา สุขภาพและการแพทย์

แพทย์เตือน โรคฉี่หนู-น้ำกัดเท้า ระบาดหนักช่วงหน้าฝน แนะหากมีอาการ ให้รีบรักษา

54 นาที ที่แล้ว
สรุปทำงานอะไร? เปิดประวัติ ‘ไทหยาง ซาง’ สามี สส.ไอเดียร์ สุชาดา ข่าวการเมือง

สรุปทำงานอะไร? เปิดประวัติ ‘ไทหยาง ซาง’ สามี สส.ไอเดียร์ สุชาดา

59 นาที ที่แล้ว
ศาลฎีกายืนคุก ไผ่ดาวดิน-ครูใหญ่ ม.112 ครอบคลุมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ข่าวการเมือง

ศาลฎีกายืนคุก ไผ่ดาวดิน-ครูใหญ่ ม.112 ครอบคลุมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์

59 นาที ที่แล้ว
วิลเลี่ยม LYKN โพสต์ขอโทษดราม่าทำท่าล้อเลียนแฟนคลับมือสั่น บันเทิง

นักแสดงดัง ขอโทษทำท่ามือสั่น ยันไม่ได้ดูถูก-ล้อเลียนแฟนคลับ จำไว้เป็นบทเรียน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบพ่อเลี้ยงหื่น ล่วงละเมิดลูกเลี้ยงวัย 14 อ้างแค่หาแมว เจ้าตัวปฏิเสธเชื่อถูกกลั่นแกล้ง ข่าว

รวบพ่อเลี้ยงหื่น ล่วงละเมิดลูกเลี้ยงวัย 14 เจ้าตัวปฏิเสธ อ้างแค่หาแมว เชื่อถูกกลั่นแกล้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่มแล้ว! ลงทะเบียน เงินเยียวยาน้ำท่วม ปภ. ผ่านแอปฯ ทางรัฐ เช็กขั้นตอน-เงื่อนไข เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว! ลงทะเบียน เงินเยียวยาน้ำท่วม ปภ. ผ่านแอปฯ ทางรัฐ เช็กขั้นตอน-เงื่อนไข

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันศุกร์ งวดวันขึ้นปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ในหมวดเลขท้าย 2-3 ตัว เลขเด็ดออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันศุกร์ งวด 16 ตุลาคม 2569 เลขท้าย 2-3 ตัว ออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเตย ศศิกานต์ ชนะมองโกเลีย 2-0 ในศึก Virtual Taekwondo เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ใบเตย ศศิกานต์ ชนะมองโกเลีย 2-0 ในศึก Virtual Taekwondo เอเชียนเกมส์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ซัด ณวัฒน์ แก่เกินแกง ปมดราม่าน้ำท่วมหมู่บ้าน เตือน อย่าพลาดมาให้ยกโทษอีก ข่าว

อนุทิน ซัด ณวัฒน์ แก่เกินแกง ปมดราม่าน้ำท่วมหมู่บ้าน เตือน อย่าพลาดมาให้ยกโทษอีก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ไทย พบ จีน วันนี้ 11.00 น. ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ไทย พบ จีน วันนี้ 11.00 น. ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 2 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 200 บาท ทองแท่งขาย 66,200 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน 4 ตุลาคม อีสานฝนตก เช็กจังหวัดรับมือน้ำ กรุงเทพจ่อโดนต่อ ข่าว

เตือน 4 ตุลาคม อีสานฝนตก เช็กจังหวัดรับมือน้ำ กรุงเทพจ่อโดนต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 2 ต.ค. 69 ไบรท์-เบส ชิงทองชายหาด โฟกัส ชิงทองมวย ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 2 ต.ค. 69 ไบรท์-เบส ชิงทองชายหาด โฟกัส ชิงทองมวย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งเทควันโด เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 ทีมชาติไทยลงสนาม ข่าวกีฬา

ตารางแข่งเทควันโด เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 ทีมชาติไทยลงสนาม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19 บันเทิง

อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร บันเทิง

อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปพิมรี่พาย เปิดสภาพโกดังจมน้ำ ลั่นไม่มีเงินสด ขาดทุนหลักร้อยล้าน แบกลูกน้อง 2,000 คน