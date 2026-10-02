ดีเจแมน เปิดภาพบ้านจมน้ำ น้ำผุดจากห้องน้ำ ไม่กี่ชม.ท่วมเร็วมาก
ดีเจแมน พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา เปิดภาพและคลิปน้ำท่วมภายในบ้านย่านบางกะปิ ที่เพิ่งผ่านการรีโนเวต พร้อมยอมรับว่าความผิดพลาดอยู่ที่ตัวเองไม่ได้ปรับระดับพื้นตอนปรับปรุงบ้าน
เจ้าตัวเล่าว่าน้ำไม่ได้ไหลเข้าทางประตูอย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่ผุดขึ้นมาจากห้องน้ำและตามร่องกระเบื้องพื้น ก่อนระดับน้ำจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเกือบมิดแข้งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง
ดีเจแมนระบุถึงสาเหตุไว้ตรง ๆ ว่า “ความโง่ของผมคือไม่ได้ปรับพื้นที่ น้ำล้นจากห้องน้ำ” พร้อมโพสต์ภาพความเสียหายของข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านและรถที่จอดอยู่
กรณีของดีเจแมนสะท้อนปัญหาเดียวกับที่หลายครัวเรือนในกรุงเทพมหานครเจอในรอบนี้ คือน้ำเข้าบ้านจากระบบระบายน้ำย้อนกลับ ไม่ใช่น้ำที่ไหลบ่ามาตามถนน ทำให้แนวกระสอบทรายหน้าบ้านช่วยอะไรไม่ได้
สำหรับผู้ที่บ้านเสียหาย เกณฑ์การช่วยเหลือแบ่งเป็นสองช่วงเวลา กรณีน้ำท่วมก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ใช้เกณฑ์เดิมคือช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือน และมีวงเงินชดเชยค่าซ่อมบ้านตามความเสียหายจริงสูงสุด 49,500 บาท
ส่วนกรณีที่น้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป จะเข้าโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชน ซึ่งจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาท และคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้ง
สิ่งที่เจ้าของบ้านควรทำทันทีคือถ่ายภาพและคลิปความเสียหายไว้เป็นหลักฐานตั้งแต่น้ำยังไม่ลด ทั้งระดับน้ำในบ้าน ทรัพย์สินที่เสียหาย และสภาพรอบบ้าน เพื่อใช้ประกอบการยื่นเรื่อง
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