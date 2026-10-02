พิมรี่พาย เปิดสภาพโกดังจมน้ำ ลั่นไม่มีเงินสด ขาดทุนหลักร้อยล้าน แบกลูกน้อง 2,000 คน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 09:25 น.
พิมรี่พาย เปิดใจแบกภาระหนัก ขาดทุนร้อยล้าน ซ้ำโกดังน้ำท่วม

พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง เปิดภาพโกดังสินค้าที่ถูกน้ำท่วม พร้อมระบุว่าตอนนี้ไม่มีเงินสดเหลือและมีหนี้สินรุมเร้า หลังเจอปัญหาธุรกิจต่อเนื่องหลายทางในเวลาไล่เลี่ยกัน

แม่ค้าออนไลน์อันดับ 1 ออกมาชี้แจง หลังถูกตั้งคำถามบนโซเชียลว่าทำไมรอบนี้ไม่ออกไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเหมือนครั้งก่อน โดยตอบกลับว่า “ถ้าเรารวยเราจะทำตัวอย่างนี้เหรอ เราก็ไม่มีเงิน”

อีกตอนหนึ่งเธอระบุว่า “มันท่วมคนเดียวเหรอ มีแต่ให้ กูขอเงินบริจาคมึงเหรอ” พร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาช่วยอยู่เบื้องหลัง ไม่ได้หายไปไหน

โฆษณา

สำหรับความเสียหายทางธุรกิจ พิมรี่พายระบุว่าขาดทุนจากธุรกิจทุเรียนหลักร้อยล้านบาท ส่วนสินค้าสกุชชี่ที่สั่งมาขายได้รับความนิยมอยู่ราว 7 วันเท่านั้น และยังเจอปัญหากับซัพพลายเออร์ในจีน

พิมรี่พายร้องไห้

ล่าสุดโกดังสินค้าถูกน้ำท่วม ทำให้สินค้าที่เตรียมไว้ขายเสียหาย เธอบอกว่าต้องเร่งระบายของที่เหลือในโกดังให้กลายเป็นเงินสด เพราะยังมีภาระเงินเดือนลูกน้องกว่า 2,000 คนที่ต้องจ่ายทุกเดือน

พิมรี่พายยืนยันด้วยว่าการไลฟ์ขายของช่วงนี้ไม่ใช่การทำคอนเทนต์เรียกความสงสาร แต่เป็นการประคองธุรกิจให้เดินต่อได้ และขอให้แฟนคลับเข้าใจเหตุผลที่ยังขายของอยู่ในช่วงที่หลายพื้นที่กำลังเดือดร้อน

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569 พิมรี่พาย เคยเปิดใจเรื่องความเครียดจากธุรกิจทุเรียนและสกุชชี่มาแล้วครั้งหนึ่ง ก่อนที่โกดังจะถูกน้ำท่วมซ้ำในเวลาต่อมา

โฆษณา
โกดังสินค้าพิมรี่พาย
ภาพจาก Youtube : พิมรี่พาย

พิมรี่พาย ขาดทุนทุเรียนร้อยล้าน-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 09:25 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดยอดเสียหาย สวนสยาม น้ำท่วมกว่า 500 ล้าน ปิดฟื้นฟูอย่างน้อย 6 เดือน 46 ปีไม่เคยเจอหนักเท่านี้

เปิดยอดเสียหายน้ำท่วม “สวนสยาม” ต้องใช้เงินฟื้นกว่า 500 ล้าน 46 ปีไม่เคยเจอหนักเท่านี้

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด

มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก

ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026

ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 2 ต.ค. 69 เวลา 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เปิดยอดเสียหาย สวนสยาม น้ำท่วมกว่า 500 ล้าน ปิดฟื้นฟูอย่างน้อย 6 เดือน 46 ปีไม่เคยเจอหนักเท่านี้ ข่าว

เปิดยอดเสียหายน้ำท่วม “สวนสยาม” ต้องใช้เงินฟื้นกว่า 500 ล้าน 46 ปีไม่เคยเจอหนักเท่านี้

21 วินาที ที่แล้ว
เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต บันเทิง

เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต

9 นาที ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด ข่าว

มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด

14 นาที ที่แล้ว
ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก ข่าว

ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก

18 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 2 ต.ค. 69 เวลา 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026

27 นาที ที่แล้ว
ออมสิน ศศิภาพร และ บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ถ่ายรูปร่วมกับกับเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ข่าวกีฬา

ออมสิน-บุ๋มบิ๋ม ฉายพระรูปคู่ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงพระอัธยาศัยอบอุ่น เป็นกันเอง

31 นาที ที่แล้ว
ร้านซูชิดังอ่วม น้ำท่วมสายพานซูชิ 8 ล้านพัง ปิดซ่อมเกือบเดือน ข่าว

ร้านซูชิดังอ่วม น้ำท่วมสายพานซูชิ 8 ล้านพัง ปิดซ่อมเกือบเดือน

31 นาที ที่แล้ว
อนุทิน เคยเกือบถูกอุ้มฆ่า กร้าวล้างบางคอร์รัปชันภาครัฐ เนรเทศทุนเทา ข่าวการเมือง

อนุทิน เคยเกือบถูกอุ้มฆ่า กร้าวล้างบางคอร์รัปชันภาครัฐ เนรเทศทุนเทา

39 นาที ที่แล้ว
ใจอำมหิต! หนุ่มสลิ้งแตก บีบคอแมว จนดิ้นทุรนทุราย ลั่น &quot;มึงตายซะ&quot; หลังทะเลาะแฟนสาว ข่าว

หนุ่มสลิ้งแตก บีบคอแมว จนดิ้นทุรนทุราย ลั่น “มึงตายซะ” หลังทะเลาะแฟนสาว

50 นาที ที่แล้ว
แพทย์เตือน โรคฉี่หนู-น้ำกัดเท้า ระบาดหนักช่วงหน้าฝน แนะหากมีอาการ ให้รีบรักษา สุขภาพและการแพทย์

แพทย์เตือน โรคฉี่หนู-น้ำกัดเท้า ระบาดหนักช่วงหน้าฝน แนะหากมีอาการ ให้รีบรักษา

54 นาที ที่แล้ว
สรุปทำงานอะไร? เปิดประวัติ ‘ไทหยาง ซาง’ สามี สส.ไอเดียร์ สุชาดา ข่าวการเมือง

สรุปทำงานอะไร? เปิดประวัติ ‘ไทหยาง ซาง’ สามี สส.ไอเดียร์ สุชาดา

59 นาที ที่แล้ว
ศาลฎีกายืนคุก ไผ่ดาวดิน-ครูใหญ่ ม.112 ครอบคลุมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ข่าวการเมือง

ศาลฎีกายืนคุก ไผ่ดาวดิน-ครูใหญ่ ม.112 ครอบคลุมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์

59 นาที ที่แล้ว
วิลเลี่ยม LYKN โพสต์ขอโทษดราม่าทำท่าล้อเลียนแฟนคลับมือสั่น บันเทิง

นักแสดงดัง ขอโทษทำท่ามือสั่น ยันไม่ได้ดูถูก-ล้อเลียนแฟนคลับ จำไว้เป็นบทเรียน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบพ่อเลี้ยงหื่น ล่วงละเมิดลูกเลี้ยงวัย 14 อ้างแค่หาแมว เจ้าตัวปฏิเสธเชื่อถูกกลั่นแกล้ง ข่าว

รวบพ่อเลี้ยงหื่น ล่วงละเมิดลูกเลี้ยงวัย 14 เจ้าตัวปฏิเสธ อ้างแค่หาแมว เชื่อถูกกลั่นแกล้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เสียใจ อนุทิน ว่า แก่เกินแกง ยันไม่ได้โทษนายกฯ แค่สงสัยการทำงานนิติฯ บันเทิง

ณวัฒน์ เสียใจ อนุทิน ว่า แก่เกินแกง ยันไม่ได้โทษนายกฯ แค่สงสัยการทำงานนิติฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่อ พรรณิการ์ ข่าวการเมือง

ช่อ พรรณิการ์ ลั่นฟ้องแน่ คนปล่อยเฟกนิวส์ ปมข้าวกล่อง-ทหารช่วยน้ำท่วมนนทบุรี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ ที ลมฟ้าอากาศ แจงเหตุแก้โพสต์เตือนลูกเห็บตก กทม. ข่าว

เพจ ที ลมฟ้าอากาศ แจงดราม่า คนจับผิดแก้โพสต์เตือนลูกเห็บ กทม. ชี้อากาศแปรปรวน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่มแล้ว! ลงทะเบียน เงินเยียวยาน้ำท่วม ปภ. ผ่านแอปฯ ทางรัฐ เช็กขั้นตอน-เงื่อนไข เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว! ลงทะเบียน เงินเยียวยาน้ำท่วม ปภ. ผ่านแอปฯ ทางรัฐ เช็กขั้นตอน-เงื่อนไข

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันศุกร์ งวดวันขึ้นปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ในหมวดเลขท้าย 2-3 ตัว เลขเด็ดออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันศุกร์ งวด 16 ตุลาคม 2569 เลขท้าย 2-3 ตัว ออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเตย ศศิกานต์ ชนะมองโกเลีย 2-0 ในศึก Virtual Taekwondo เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ใบเตย ศศิกานต์ ชนะมองโกเลีย 2-0 ในศึก Virtual Taekwondo เอเชียนเกมส์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 2 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 200 บาท ทองแท่งขาย 66,200 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน 4 ตุลาคม อีสานฝนตก เช็กจังหวัดรับมือน้ำ กรุงเทพจ่อโดนต่อ ข่าว

เตือน 4 ตุลาคม อีสานฝนตก เช็กจังหวัดรับมือน้ำ กรุงเทพจ่อโดนต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 2 ต.ค. 69 ไบรท์-เบส ชิงทองชายหาด โฟกัส ชิงทองมวย ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 2 ต.ค. 69 ไบรท์-เบส ชิงทองชายหาด โฟกัส ชิงทองมวย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งเทควันโด เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 ทีมชาติไทยลงสนาม ข่าวกีฬา

ตารางแข่งเทควันโด เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 ทีมชาติไทยลงสนาม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร บันเทิง

อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปตั๊ก มยุรา ฟาดนิ่ม “พี่ไม่ใช่เทวดานางฟ้า” หลังโดนแซะ “กินข้าวแจกฟรีได้เหรอ”