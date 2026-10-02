พิมรี่พาย เปิดสภาพโกดังจมน้ำ ลั่นไม่มีเงินสด ขาดทุนหลักร้อยล้าน แบกลูกน้อง 2,000 คน
พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง เปิดภาพโกดังสินค้าที่ถูกน้ำท่วม พร้อมระบุว่าตอนนี้ไม่มีเงินสดเหลือและมีหนี้สินรุมเร้า หลังเจอปัญหาธุรกิจต่อเนื่องหลายทางในเวลาไล่เลี่ยกัน
แม่ค้าออนไลน์อันดับ 1 ออกมาชี้แจง หลังถูกตั้งคำถามบนโซเชียลว่าทำไมรอบนี้ไม่ออกไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเหมือนครั้งก่อน โดยตอบกลับว่า “ถ้าเรารวยเราจะทำตัวอย่างนี้เหรอ เราก็ไม่มีเงิน”
อีกตอนหนึ่งเธอระบุว่า “มันท่วมคนเดียวเหรอ มีแต่ให้ กูขอเงินบริจาคมึงเหรอ” พร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาช่วยอยู่เบื้องหลัง ไม่ได้หายไปไหน
สำหรับความเสียหายทางธุรกิจ พิมรี่พายระบุว่าขาดทุนจากธุรกิจทุเรียนหลักร้อยล้านบาท ส่วนสินค้าสกุชชี่ที่สั่งมาขายได้รับความนิยมอยู่ราว 7 วันเท่านั้น และยังเจอปัญหากับซัพพลายเออร์ในจีน
ล่าสุดโกดังสินค้าถูกน้ำท่วม ทำให้สินค้าที่เตรียมไว้ขายเสียหาย เธอบอกว่าต้องเร่งระบายของที่เหลือในโกดังให้กลายเป็นเงินสด เพราะยังมีภาระเงินเดือนลูกน้องกว่า 2,000 คนที่ต้องจ่ายทุกเดือน
พิมรี่พายยืนยันด้วยว่าการไลฟ์ขายของช่วงนี้ไม่ใช่การทำคอนเทนต์เรียกความสงสาร แต่เป็นการประคองธุรกิจให้เดินต่อได้ และขอให้แฟนคลับเข้าใจเหตุผลที่ยังขายของอยู่ในช่วงที่หลายพื้นที่กำลังเดือดร้อน
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569 พิมรี่พาย เคยเปิดใจเรื่องความเครียดจากธุรกิจทุเรียนและสกุชชี่มาแล้วครั้งหนึ่ง ก่อนที่โกดังจะถูกน้ำท่วมซ้ำในเวลาต่อมา
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