ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 2 ต.ค. 69 เวลา 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026
เชียร์ “โฟกัส” ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง ดวล พัง ชอล มี แชมป์เก่าจากเกาหลีเหนือ รอบชิงเหรียญทองมวยสากลหญิง รุ่น 54 กก. เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ตุลาคม 2569 เวลา 15.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสด MONOMAX SPORTS TV และ AIS PLAY
ถ่ายทอดสด ณัฐนิชา พบ พัง ชอล มี ไทย พบ เกาหลีเหนือ
โปรแกรมมวยสากลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบชิงชนะเลิศ มีรายละเอียดดังนี้
- คู่แข่งขัน: ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง (ไทย) พบ พัง ชอล มี (เกาหลีเหนือ)
- รุ่น: หญิง 54 กิโลกรัม
- รอบ: ชิงชนะเลิศ
- วันแข่งขัน: วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569
- เวลา: 15.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
- สนาม: Nishio Gymnasium จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
- ถ่ายทอดสด: MONOMAX SPORTS TV ช่อง 29 และ AIS PLAY
- ดูออนไลน์: AIS PLAY Asian Games 2026
เส้นทาง โฟกัส ณัฐนิชา ก่อนเข้าชิงทอง
ณัฐนิชาลงแข่งขันรุ่น 54 กิโลกรัมหญิง เริ่มต้นรอบ 16 คนสุดท้ายด้วยการเอาชนะ ริซา ปาซูอิต (Riza Pasuit) จากฟิลิปปินส์แบบเอกฉันท์ 5-0 เสียง ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ
รอบ 8 คนสุดท้าย นักชกสาวไทยเจองานหนักกับ นิกินา อุกตามอวา (Nigina Uktamova) จากอุซเบกิสถาน ก่อนเบียดชนะคะแนน 3-2 เสียง การันตีเหรียญรางวัลเอเชียนเกมส์ครั้งนี้
จากนั้นรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 29 กันยายน ณัฐนิชาพบ สึกิมิ นามิกิ (Tsukimi Namiki) นักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น เจ้าของประสบการณ์ระดับโอลิมปิก เกมเป็นไปอย่างสูสีตลอดสามยก ก่อนกรรมการตัดสินให้นักชกไทยชนะ 3-2 เสียง ผ่านเข้ารอบชิงเหรียญทองได้สำเร็จ
ณัฐนิชาจึงเป็นนักมวยสากลทีมชาติไทยเพียงคนเดียวในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ที่ผ่านมาถึงรอบชิงชนะเลิศ และมีเหรียญเงินการันตีแล้วก่อนขึ้นชกไฟต์สุดท้าย
พัง ชอล มี แชมป์เก่าเอเชียนเกมส์-เหรียญทองแดงโอลิมปิก
คู่ต่อสู้ในรอบชิงถือเป็นหนึ่งในนักชกหญิงแถวหน้าของเอเชีย พัง ชอล มี จากเกาหลีเหนือ เป็นแชมป์เอเชียนเกมส์ครั้งก่อนในรุ่น 54 กิโลกรัม หลังคว้าเหรียญทองที่หางโจว และยังมีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 ในรุ่นเดียวกัน
ฟอร์มของพังในเอเชียนเกมส์ 2026 แข็งแกร่งเช่นกัน รอบ 16 คนเอาชนะ พรีตี จากอินเดีย 5-0 เสียง ก่อนรอบก่อนรองชนะเลิศใช้เวลาเพียง 26 วินาทีของยกแรก เอาชนะ Enkhjargal Munguntsetseg จากมองโกเลียแบบ RSC
รอบรองชนะเลิศ พัง ชอล มี เอาชนะ จ้าว ซวน (Zhao Xuan) จากจีนอย่างขาดลอย 5-0 เสียง ผ่านเข้าสู่รอบชิงมาพบกับณัฐนิชา
ศึกชิงเหรียญทองรุ่น 54 กิโลกรัมหญิงจึงเป็นการพบกันระหว่างดาวรุ่งทีมชาติไทยที่ผ่านสองไฟต์สูสีติดต่อกัน กับแชมป์เก่าจากเกาหลีเหนือซึ่งมีประสบการณ์ทั้งเอเชียนเกมส์และโอลิมปิก
แฟนมวยไทยติดตาม ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง พบ พัง ชอล มี รอบชิงชนะเลิศ วันนี้ 2 ตุลาคม 2569 เวลา 15.30 น. ทาง MONOMAX SPORTS TV ช่อง 29 และ AIS PLAY
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- World Boxing – Finalists confirmed at Aichi-Nagoya 2026
- Asian Boxing – Asian Games Boxing Quarterfinals
- AIS PLAY – Asian Games 2026
- โปรแกรมเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 2 ตุลาคม