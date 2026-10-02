ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 2 ต.ค. 69 เวลา 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 11:00 น.
ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026

เชียร์ “โฟกัส” ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง ดวล พัง ชอล มี แชมป์เก่าจากเกาหลีเหนือ รอบชิงเหรียญทองมวยสากลหญิง รุ่น 54 กก. เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ตุลาคม 2569 เวลา 15.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสด MONOMAX SPORTS TV และ AIS PLAY

ถ่ายทอดสด ณัฐนิชา พบ พัง ชอล มี ไทย พบ เกาหลีเหนือ

โปรแกรมมวยสากลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบชิงชนะเลิศ มีรายละเอียดดังนี้

  • คู่แข่งขัน: ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง (ไทย) พบ พัง ชอล มี (เกาหลีเหนือ)
  • รุ่น: หญิง 54 กิโลกรัม
  • รอบ: ชิงชนะเลิศ
  • วันแข่งขัน: วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569
  • เวลา: 15.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
  • สนาม: Nishio Gymnasium จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
  • ถ่ายทอดสด: MONOMAX SPORTS TV ช่อง 29 และ AIS PLAY
  • ดูออนไลน์: AIS PLAY Asian Games 2026
ถ่ายทอดสด ณัฐนิชา พบ พัง ชอล มี ไทย พบ เกาหลีเหนือ
กกท.

เส้นทาง โฟกัส ณัฐนิชา ก่อนเข้าชิงทอง

ณัฐนิชาลงแข่งขันรุ่น 54 กิโลกรัมหญิง เริ่มต้นรอบ 16 คนสุดท้ายด้วยการเอาชนะ ริซา ปาซูอิต (Riza Pasuit) จากฟิลิปปินส์แบบเอกฉันท์ 5-0 เสียง ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ

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รอบ 8 คนสุดท้าย นักชกสาวไทยเจองานหนักกับ นิกินา อุกตามอวา (Nigina Uktamova) จากอุซเบกิสถาน ก่อนเบียดชนะคะแนน 3-2 เสียง การันตีเหรียญรางวัลเอเชียนเกมส์ครั้งนี้

จากนั้นรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 29 กันยายน ณัฐนิชาพบ สึกิมิ นามิกิ (Tsukimi Namiki) นักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น เจ้าของประสบการณ์ระดับโอลิมปิก เกมเป็นไปอย่างสูสีตลอดสามยก ก่อนกรรมการตัดสินให้นักชกไทยชนะ 3-2 เสียง ผ่านเข้ารอบชิงเหรียญทองได้สำเร็จ

ณัฐนิชาจึงเป็นนักมวยสากลทีมชาติไทยเพียงคนเดียวในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ที่ผ่านมาถึงรอบชิงชนะเลิศ และมีเหรียญเงินการันตีแล้วก่อนขึ้นชกไฟต์สุดท้าย

พัง ชอล มี แชมป์เก่าเอเชียนเกมส์-เหรียญทองแดงโอลิมปิก

คู่ต่อสู้ในรอบชิงถือเป็นหนึ่งในนักชกหญิงแถวหน้าของเอเชีย พัง ชอล มี จากเกาหลีเหนือ เป็นแชมป์เอเชียนเกมส์ครั้งก่อนในรุ่น 54 กิโลกรัม หลังคว้าเหรียญทองที่หางโจว และยังมีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 ในรุ่นเดียวกัน

ฟอร์มของพังในเอเชียนเกมส์ 2026 แข็งแกร่งเช่นกัน รอบ 16 คนเอาชนะ พรีตี จากอินเดีย 5-0 เสียง ก่อนรอบก่อนรองชนะเลิศใช้เวลาเพียง 26 วินาทีของยกแรก เอาชนะ Enkhjargal Munguntsetseg จากมองโกเลียแบบ RSC

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รอบรองชนะเลิศ พัง ชอล มี เอาชนะ จ้าว ซวน (Zhao Xuan) จากจีนอย่างขาดลอย 5-0 เสียง ผ่านเข้าสู่รอบชิงมาพบกับณัฐนิชา

ศึกชิงเหรียญทองรุ่น 54 กิโลกรัมหญิงจึงเป็นการพบกันระหว่างดาวรุ่งทีมชาติไทยที่ผ่านสองไฟต์สูสีติดต่อกัน กับแชมป์เก่าจากเกาหลีเหนือซึ่งมีประสบการณ์ทั้งเอเชียนเกมส์และโอลิมปิก

แฟนมวยไทยติดตาม ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง พบ พัง ชอล มี รอบชิงชนะเลิศ วันนี้ 2 ตุลาคม 2569 เวลา 15.30 น. ทาง MONOMAX SPORTS TV ช่อง 29 และ AIS PLAY

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 11:00 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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