เพจ ที ลมฟ้าอากาศ แจงดราม่า คนจับผิดแก้โพสต์เตือนลูกเห็บ กทม. ชี้อากาศแปรปรวน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 09:48 น.
เพจ ที ลมฟ้าอากาศ แจงเหตุแก้โพสต์เตือนลูกเห็บตก กทม.

เพจ ที ลมฟ้าอากาศ เคลื่อนไหวหลังแก้ไขโพสต์เตือนลูกเห็บตกใน กทม. ชี้สภาพอากาศแปรปรวนใน 10 นาที พร้อมปรับวิธีแจ้งเตือนใหม่

จากกรณีที่มีชาวเน็ตสังเกตเห็นว่าเพจเฟซบุ๊ก ที ลมฟ้าอากาศ แก้ไขโพสต์เตือนภัยสภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี โดยช่วงบ่ายมีกลุ่มฝนก่อตัวและตกหนักหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจตุจักรและลาดพร้าว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ก่อนจะแก้ไขข้อความเพิ่มประโยค “อาจมีลูกเห็บตกได้”

ในเวลาต่อมา เพจ ที ลมฟ้าอากาศ ฝากข้อความถึงชาวโซเชียลที่ชอบจับผิดปมแก้ไขโพสต์เตือนภัย ยืนยันว่าตนไม่ใช่หมอดู แต่อาศัยการวิเคราะห์จากเรดาร์เพื่อเตือนประชาชนรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

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“สำหรับคนที่ชอบจับผิด นู้น นั่น นี่

“ผมแก้ไขโพสต์ ตอนที่เรดาร์วิเคราะห์กลุ่มฝนถล่มแบบเรนบอมบ์ เพื่อให้ระมัดระวังอันตรายจาก กระแสลมแรง และลูกเห็บ เพราะกลุ่มฝนเคลื่อนตัวตลอด ไม่ได้ตกแช่ ก็ต้องแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์จริง”

เพื่อให้ผู้ที่เดินทางหลีกเลี่ยง เส้นทางดังกล่าว ที่กลุ่มฝนพายุลมแรงปกคลุมอยู่ เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามที่ธรรมชาติกำหนด

ใครที่ติดตามผมตั้งแต่แรก จะรู้ว่าผมเตือนแบบนี้มาตลอด ตั้งแต่ต้น “ผมไม่ใช่หมอดู ที่จะทำนายทายทักได้””

เพจ ที ลมฟ้าอากาศ แจงดราม่าแก้ไขโพสต์เตือนภัย
ภาพจาก Facebook : ที’ ลมฟ้าอากาศ

ล่าสุด แอดมินเพจออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง อธิบายว่า “สวัสดีครับ ผมในฐานะผู้สร้างเพจ “ที ลมฟ้าอากาศ”

ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ ในการชี้แจงประเด็น “การแก้ไขโพสต์” ในการแจ้งเตือนภัยสภาพอากาศ จากกรณีโพสต์ก่อนหน้านี้

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“ด้วยช่วงเวลาที่ทำการโพสต์เป็นช่วงเวลาที่เกิดฝนตกในพื้นที่แล้ว ประกอบกับอากาศในพื้นที่ยกตัวค่อนข้างรุนแรง อย่างรวดเร็ว จากตอนแรกที่ผมโพสต์ว่ามีเพียงแค่ ฝนตกหนัก เพียงอย่างเดียว เนื่องจาก เรดาร์ตรวจพบเจอกลุ่มฝนหนัก ต่อมาหลังจากนั้นผ่านไป 10 นาที ความแปรปรวนของอากาศในพื้นที่เริ่มรุนแรงมากขึ้น ทำให้ เรดาร์ตรวจพบเจอกลุ่มฝน ระดับรุนแรง ซึ่งเป็นระดับที่ประเมินว่าจะมีความเสี่ยงที่จะเกิด ‘ลูกเห็บตก’ ผมจึงแก้ไขโพสต์ว่า อาจจะมีลูกเห็บตก”

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ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสื่อสารต่อสถานการณ์จริง เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทัน ถึงการเปลี่ยนแปลงกับสภาพอากาศ ณ เวลา นั้นๆ และเพื่อให้วางแผนในการเดินทาง หลีกเลี่ยง กับพื้นที่เสี่ยงภัย ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่า อากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การรู้เท่าทันอากาศที่เปลี่ยนแปลงจะทำให้คุณมีเวลารับมือ ปรับตัว ลดความเสี่ยงต่อชีวิต และทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยหลังจากนี้ ผมจะปรับวิธีการสื่อสารการแจ้งเตือนสภาพอากาศ หากมีการแจ้งเตือนภัยแล้วพบว่าจะต้องมีการแก้ไขข้อความเพิ่มเติม

ผมจะเขียนในโพสต์ว่า “อัพเดท ข้อมูลภาพเรดาร์ …ดาวเทียม ณ เวลา นั้นๆ” เพื่อให้รู้ว่า โพสต์นั้น ๆ ที่ผมโพสต์ มีการอัพเดทข้อมูล ณ เวลา นั้นแล้ว และสร้างโพสต์ใหม่ หากพบว่าต้องแจ้งข้อมูลหลายพื้นที่เพิ่มเติม

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“เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ของ สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา”

#สำหรับสื่อที่ติดตาม ผมอยากให้ลงข้อความที่ผมโพสต์ทุกประโยค เพื่อให้เป็นการสื่อสารในรูปแบบที่ผมต้องการจะสื่อสาร และไม่คลาดเคลื่อน เนื่องจากหากลงข้อความที่ผมโพสต์ไม่ครบ… จะทำให้ความตั้งใจที่ผมต้องการสื่อสารนั้นคลาดเคลื่อน”

ที' ลมฟ้าอากาศ ก็โพสต์ชี้แจงเพิ่มเติม
ภาพจาก Facebook : ที’ ลมฟ้าอากาศ

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 09:48 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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