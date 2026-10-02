เพจ ที ลมฟ้าอากาศ แจงดราม่า คนจับผิดแก้โพสต์เตือนลูกเห็บ กทม. ชี้อากาศแปรปรวน
เพจ ที ลมฟ้าอากาศ เคลื่อนไหวหลังแก้ไขโพสต์เตือนลูกเห็บตกใน กทม. ชี้สภาพอากาศแปรปรวนใน 10 นาที พร้อมปรับวิธีแจ้งเตือนใหม่
จากกรณีที่มีชาวเน็ตสังเกตเห็นว่าเพจเฟซบุ๊ก ที ลมฟ้าอากาศ แก้ไขโพสต์เตือนภัยสภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี โดยช่วงบ่ายมีกลุ่มฝนก่อตัวและตกหนักหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจตุจักรและลาดพร้าว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ก่อนจะแก้ไขข้อความเพิ่มประโยค “อาจมีลูกเห็บตกได้”
ในเวลาต่อมา เพจ ที ลมฟ้าอากาศ ฝากข้อความถึงชาวโซเชียลที่ชอบจับผิดปมแก้ไขโพสต์เตือนภัย ยืนยันว่าตนไม่ใช่หมอดู แต่อาศัยการวิเคราะห์จากเรดาร์เพื่อเตือนประชาชนรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
“สำหรับคนที่ชอบจับผิด นู้น นั่น นี่
“ผมแก้ไขโพสต์ ตอนที่เรดาร์วิเคราะห์กลุ่มฝนถล่มแบบเรนบอมบ์ เพื่อให้ระมัดระวังอันตรายจาก กระแสลมแรง และลูกเห็บ เพราะกลุ่มฝนเคลื่อนตัวตลอด ไม่ได้ตกแช่ ก็ต้องแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์จริง”
เพื่อให้ผู้ที่เดินทางหลีกเลี่ยง เส้นทางดังกล่าว ที่กลุ่มฝนพายุลมแรงปกคลุมอยู่ เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามที่ธรรมชาติกำหนด
ใครที่ติดตามผมตั้งแต่แรก จะรู้ว่าผมเตือนแบบนี้มาตลอด ตั้งแต่ต้น “ผมไม่ใช่หมอดู ที่จะทำนายทายทักได้””
ล่าสุด แอดมินเพจออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง อธิบายว่า “สวัสดีครับ ผมในฐานะผู้สร้างเพจ “ที ลมฟ้าอากาศ”
ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ ในการชี้แจงประเด็น “การแก้ไขโพสต์” ในการแจ้งเตือนภัยสภาพอากาศ จากกรณีโพสต์ก่อนหน้านี้
“ด้วยช่วงเวลาที่ทำการโพสต์เป็นช่วงเวลาที่เกิดฝนตกในพื้นที่แล้ว ประกอบกับอากาศในพื้นที่ยกตัวค่อนข้างรุนแรง อย่างรวดเร็ว จากตอนแรกที่ผมโพสต์ว่ามีเพียงแค่ ฝนตกหนัก เพียงอย่างเดียว เนื่องจาก เรดาร์ตรวจพบเจอกลุ่มฝนหนัก ต่อมาหลังจากนั้นผ่านไป 10 นาที ความแปรปรวนของอากาศในพื้นที่เริ่มรุนแรงมากขึ้น ทำให้ เรดาร์ตรวจพบเจอกลุ่มฝน ระดับรุนแรง ซึ่งเป็นระดับที่ประเมินว่าจะมีความเสี่ยงที่จะเกิด ‘ลูกเห็บตก’ ผมจึงแก้ไขโพสต์ว่า อาจจะมีลูกเห็บตก”
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสื่อสารต่อสถานการณ์จริง เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทัน ถึงการเปลี่ยนแปลงกับสภาพอากาศ ณ เวลา นั้นๆ และเพื่อให้วางแผนในการเดินทาง หลีกเลี่ยง กับพื้นที่เสี่ยงภัย ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่า อากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การรู้เท่าทันอากาศที่เปลี่ยนแปลงจะทำให้คุณมีเวลารับมือ ปรับตัว ลดความเสี่ยงต่อชีวิต และทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยหลังจากนี้ ผมจะปรับวิธีการสื่อสารการแจ้งเตือนสภาพอากาศ หากมีการแจ้งเตือนภัยแล้วพบว่าจะต้องมีการแก้ไขข้อความเพิ่มเติม
ผมจะเขียนในโพสต์ว่า “อัพเดท ข้อมูลภาพเรดาร์ …ดาวเทียม ณ เวลา นั้นๆ” เพื่อให้รู้ว่า โพสต์นั้น ๆ ที่ผมโพสต์ มีการอัพเดทข้อมูล ณ เวลา นั้นแล้ว และสร้างโพสต์ใหม่ หากพบว่าต้องแจ้งข้อมูลหลายพื้นที่เพิ่มเติม
“เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ของ สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา”
#สำหรับสื่อที่ติดตาม ผมอยากให้ลงข้อความที่ผมโพสต์ทุกประโยค เพื่อให้เป็นการสื่อสารในรูปแบบที่ผมต้องการจะสื่อสาร และไม่คลาดเคลื่อน เนื่องจากหากลงข้อความที่ผมโพสต์ไม่ครบ… จะทำให้ความตั้งใจที่ผมต้องการสื่อสารนั้นคลาดเคลื่อน”
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