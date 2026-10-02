ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ไทย พบ จีน วันนี้ 11.00 น. ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 09:05 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 09:42 น.
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ไทย พบ จีน วันนี้ 11.00 น. ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026

แฟนกีฬาชาวไทยห้ามพลาด วอลเลย์บอลชายหาดหญิง รอบชิงชนะเลิศ เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569 คู่ของ “ไบร์ท” ธาราวดี นาราพรลภัส และ “เบส” วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี ทีมชาติไทย พบกับ หยาน ซู (Xu Yan) และ เซียะ ซินยี่ (Xia Xinyi) จากจีน เริ่มแข่งขันเวลา 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนาม Hekinan Ryokuchi Beach Court จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ไทย พบ จีน วันนี้ 2 ต.ค. 69

  • รายการ: เอเชียนเกมส์ 2026 วอลเลย์บอลชายหาดหญิง รอบชิงชนะเลิศ
  • คู่แข่งขัน: ไทย พบ จีน
  • ไทย: ธาราวดี นาราพรลภัส / วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี
  • จีน: หยาน ซู / เซียะ ซินยี่
  • วันแข่งขัน: ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569
  • เวลา: 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
  • สนาม: Hekinan Ryokuchi Beach Court จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
  • ถ่ายทอดสดออนไลน์: AIS PLAY Asian Games 2026
  • ฟรีทีวี: ติดตามผังถ่ายทอดสดล่าสุดทาง PPTV HD 36
ไบร์ท-เบส ผ่านฟิลิปปินส์ ลิ่วชิงทอง
กกท.

ไบร์ท-เบส ผ่านฟิลิปปินส์ ลิ่วชิงทอง

เส้นทางของคู่สาวไทยในรอบน็อกเอาต์ไม่ง่าย โดยรอบก่อนรองชนะเลิศ ไบร์ท-เบส ต้องเล่นถึง 3 เซตก่อนเฉือน เบอร์นาเดธ พอนส์ และซิซี รอนดินา จากฟิลิปปินส์ 21-17, 12-21 และ 15-13 ผ่านเข้าสู่รอบ 4 คู่สุดท้าย

จากนั้นในรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม คู่ไทยพบ ไคเล็ม ฮาร์ล โปรเจลลา และโซเฟีย ชานิน ปาการา อีกหนึ่งคู่จากฟิลิปปินส์ ก่อนเอาชนะ 2-0 เซต ด้วยคะแนน 23-21 และ 21-18 การันตีเหรียญเงินและคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ

โฆษณา

ผลงานครั้งนี้ทำให้ไทยกลับมาเข้าชิงเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี นับจากเอเชียนเกมส์ 2014 ที่อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ครั้งนั้น ธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี และวรภัสสร รดารงค์ คว้าเหรียญเงิน หลังพ่ายคู่จากจีนในรอบชิงฯ

ลุ้นทองแรกในรอบ 28 ปี ดวลจีนเจ้าของแชมป์ 6 สมัยติด

วอลเลย์บอลชายหาดหญิงถูกบรรจุในเอเชียนเกมส์ครั้งแรกเมื่อปี 1998 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และครั้งนั้น มนัสนันท์ ปังฆะ กับรัตนาภรณ์ อาลัยสุข คว้าเหรียญทองให้ไทยได้สำเร็จ หลังจากนั้นจีนกวาดแชมป์รายการหญิงติดต่อกันทุกครั้งตั้งแต่ปี 2002 ถึง 2022 รวม 6 สมัยติดต่อกัน

ดังนั้น หากไบร์ท-เบสคว้าชัยในวันนี้ จะเป็นเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอเชียนเกมส์ของไทยครั้งแรกในรอบ 28 ปี และเป็นครั้งแรกนับจากแชมป์ปี 1998

คู่แข่งของไทยถือเป็นงานหนัก โดยเฉพาะ เซียะ ซินยี่ ซึ่งมีประสบการณ์ในเอเชียนเกมส์สูงมาก เธอคว้าเหรียญทองหญิงมาแล้ว 3 ครั้งติดต่อกัน ได้แก่ ปี 2014 คู่กับหม่า หยวนหยวน, ปี 2018 คู่กับหวัง ฟ่าน และเอเชียนเกมส์ 2022 ที่หางโจว คู่กับเซวีย เฉิน

อย่างไรก็ตาม ไบร์ท-เบสเองกำลังอยู่ในช่วงผลงานดี ปี 2569 ทั้งคู่เพิ่งคว้าเหรียญทอง Asian Beach Games 2026 ที่ซานย่า เมื่อเดือนเมษายน ก่อนคว้าแชมป์ Beach Pro Tour Futures ที่หางโจว ในเดือนมิถุนายน

โฆษณา

เกมชิงเหรียญทองจึงเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญของทัพไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ แฟนกีฬาเตรียมเชียร์พร้อมกัน วันนี้ 2 ตุลาคม เวลา 11.00 น.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 09:05 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 09:42 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต

เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด

มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก

ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ร้านซูชิดังอ่วม น้ำท่วมสายพานซูชิ 8 ล้านพัง ปิดซ่อมเกือบเดือน

ร้านซูชิดังอ่วม น้ำท่วมสายพานซูชิ 8 ล้านพัง ปิดซ่อมเกือบเดือน

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต บันเทิง

เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต

56 วินาที ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด ข่าว

มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด

6 นาที ที่แล้ว
ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก ข่าว

ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก

10 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 2 ต.ค. 69 เวลา 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026

19 นาที ที่แล้ว
ออมสิน ศศิภาพร และ บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ถ่ายรูปร่วมกับกับเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ข่าวกีฬา

ออมสิน-บุ๋มบิ๋ม ฉายพระรูปคู่ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงพระอัธยาศัยอบอุ่น เป็นกันเอง

23 นาที ที่แล้ว
ร้านซูชิดังอ่วม น้ำท่วมสายพานซูชิ 8 ล้านพัง ปิดซ่อมเกือบเดือน ข่าว

ร้านซูชิดังอ่วม น้ำท่วมสายพานซูชิ 8 ล้านพัง ปิดซ่อมเกือบเดือน

23 นาที ที่แล้ว
อนุทิน เคยเกือบถูกอุ้มฆ่า กร้าวล้างบางคอร์รัปชันภาครัฐ เนรเทศทุนเทา ข่าวการเมือง

อนุทิน เคยเกือบถูกอุ้มฆ่า กร้าวล้างบางคอร์รัปชันภาครัฐ เนรเทศทุนเทา

31 นาที ที่แล้ว
ใจอำมหิต! หนุ่มสลิ้งแตก บีบคอแมว จนดิ้นทุรนทุราย ลั่น &quot;มึงตายซะ&quot; หลังทะเลาะแฟนสาว ข่าว

หนุ่มสลิ้งแตก บีบคอแมว จนดิ้นทุรนทุราย ลั่น “มึงตายซะ” หลังทะเลาะแฟนสาว

42 นาที ที่แล้ว
แพทย์เตือน โรคฉี่หนู-น้ำกัดเท้า ระบาดหนักช่วงหน้าฝน แนะหากมีอาการ ให้รีบรักษา สุขภาพและการแพทย์

แพทย์เตือน โรคฉี่หนู-น้ำกัดเท้า ระบาดหนักช่วงหน้าฝน แนะหากมีอาการ ให้รีบรักษา

46 นาที ที่แล้ว
สรุปทำงานอะไร? เปิดประวัติ ‘ไทหยาง ซาง’ สามี สส.ไอเดียร์ สุชาดา ข่าวการเมือง

สรุปทำงานอะไร? เปิดประวัติ ‘ไทหยาง ซาง’ สามี สส.ไอเดียร์ สุชาดา

51 นาที ที่แล้ว
ศาลฎีกายืนคุก ไผ่ดาวดิน-ครูใหญ่ ม.112 ครอบคลุมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ข่าวการเมือง

ศาลฎีกายืนคุก ไผ่ดาวดิน-ครูใหญ่ ม.112 ครอบคลุมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์

51 นาที ที่แล้ว
วิลเลี่ยม LYKN โพสต์ขอโทษดราม่าทำท่าล้อเลียนแฟนคลับมือสั่น บันเทิง

นักแสดงดัง ขอโทษทำท่ามือสั่น ยันไม่ได้ดูถูก-ล้อเลียนแฟนคลับ จำไว้เป็นบทเรียน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบพ่อเลี้ยงหื่น ล่วงละเมิดลูกเลี้ยงวัย 14 อ้างแค่หาแมว เจ้าตัวปฏิเสธเชื่อถูกกลั่นแกล้ง ข่าว

รวบพ่อเลี้ยงหื่น ล่วงละเมิดลูกเลี้ยงวัย 14 เจ้าตัวปฏิเสธ อ้างแค่หาแมว เชื่อถูกกลั่นแกล้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เสียใจ อนุทิน ว่า แก่เกินแกง ยันไม่ได้โทษนายกฯ แค่สงสัยการทำงานนิติฯ บันเทิง

ณวัฒน์ เสียใจ อนุทิน ว่า แก่เกินแกง ยันไม่ได้โทษนายกฯ แค่สงสัยการทำงานนิติฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่อ พรรณิการ์ ข่าวการเมือง

ช่อ พรรณิการ์ ลั่นฟ้องแน่ คนปล่อยเฟกนิวส์ ปมข้าวกล่อง-ทหารช่วยน้ำท่วมนนทบุรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจแมน เผยภาพน้ำท่วมบ้านย่านบางกะปิ ข่าวดารา

ดีเจแมน เปิดภาพบ้านจมน้ำ น้ำผุดจากห้องน้ำ ไม่กี่ชม.ท่วมเร็วมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ ที ลมฟ้าอากาศ แจงเหตุแก้โพสต์เตือนลูกเห็บตก กทม. ข่าว

เพจ ที ลมฟ้าอากาศ แจงดราม่า คนจับผิดแก้โพสต์เตือนลูกเห็บ กทม. ชี้อากาศแปรปรวน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่มแล้ว! ลงทะเบียน เงินเยียวยาน้ำท่วม ปภ. ผ่านแอปฯ ทางรัฐ เช็กขั้นตอน-เงื่อนไข เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว! ลงทะเบียน เงินเยียวยาน้ำท่วม ปภ. ผ่านแอปฯ ทางรัฐ เช็กขั้นตอน-เงื่อนไข

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันศุกร์ งวดวันขึ้นปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ในหมวดเลขท้าย 2-3 ตัว เลขเด็ดออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันศุกร์ งวด 16 ตุลาคม 2569 เลขท้าย 2-3 ตัว ออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ซัด ณวัฒน์ แก่เกินแกง ปมดราม่าน้ำท่วมหมู่บ้าน เตือน อย่าพลาดมาให้ยกโทษอีก ข่าว

อนุทิน ซัด ณวัฒน์ แก่เกินแกง ปมดราม่าน้ำท่วมหมู่บ้าน เตือน อย่าพลาดมาให้ยกโทษอีก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน 4 ตุลาคม อีสานฝนตก เช็กจังหวัดรับมือน้ำ กรุงเทพจ่อโดนต่อ ข่าว

เตือน 4 ตุลาคม อีสานฝนตก เช็กจังหวัดรับมือน้ำ กรุงเทพจ่อโดนต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งเทควันโด เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 ทีมชาติไทยลงสนาม ข่าวกีฬา

ตารางแข่งเทควันโด เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 ทีมชาติไทยลงสนาม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19 บันเทิง

อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร บันเทิง

อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
สตาฟฟ์เตะตัดขานักท่องเที่ยวหญิงบังคับกระโดดหน้าผาสูง ข่าวต่างประเทศ

นาทีชีวิต! นทท. ถูกเตะตัดขาบังคับดิ่งผา 260 ฟุตทั้งน้ำตา จวกยับเจ้าหน้าที่ยืนขำไม่ช่วย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 2 ต.ค. 69 ไบรท์-เบส ชิงทองชายหาด โฟกัส ชิงทองมวย