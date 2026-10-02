ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ไทย พบ จีน วันนี้ 11.00 น. ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026
แฟนกีฬาชาวไทยห้ามพลาด วอลเลย์บอลชายหาดหญิง รอบชิงชนะเลิศ เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569 คู่ของ “ไบร์ท” ธาราวดี นาราพรลภัส และ “เบส” วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี ทีมชาติไทย พบกับ หยาน ซู (Xu Yan) และ เซียะ ซินยี่ (Xia Xinyi) จากจีน เริ่มแข่งขันเวลา 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนาม Hekinan Ryokuchi Beach Court จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ไทย พบ จีน วันนี้ 2 ต.ค. 69
- รายการ: เอเชียนเกมส์ 2026 วอลเลย์บอลชายหาดหญิง รอบชิงชนะเลิศ
- คู่แข่งขัน: ไทย พบ จีน
- ไทย: ธาราวดี นาราพรลภัส / วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี
- จีน: หยาน ซู / เซียะ ซินยี่
- วันแข่งขัน: ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569
- เวลา: 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
- สนาม: Hekinan Ryokuchi Beach Court จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
- ถ่ายทอดสดออนไลน์: AIS PLAY Asian Games 2026
- ฟรีทีวี: ติดตามผังถ่ายทอดสดล่าสุดทาง PPTV HD 36
ไบร์ท-เบส ผ่านฟิลิปปินส์ ลิ่วชิงทอง
เส้นทางของคู่สาวไทยในรอบน็อกเอาต์ไม่ง่าย โดยรอบก่อนรองชนะเลิศ ไบร์ท-เบส ต้องเล่นถึง 3 เซตก่อนเฉือน เบอร์นาเดธ พอนส์ และซิซี รอนดินา จากฟิลิปปินส์ 21-17, 12-21 และ 15-13 ผ่านเข้าสู่รอบ 4 คู่สุดท้าย
จากนั้นในรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม คู่ไทยพบ ไคเล็ม ฮาร์ล โปรเจลลา และโซเฟีย ชานิน ปาการา อีกหนึ่งคู่จากฟิลิปปินส์ ก่อนเอาชนะ 2-0 เซต ด้วยคะแนน 23-21 และ 21-18 การันตีเหรียญเงินและคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ
ผลงานครั้งนี้ทำให้ไทยกลับมาเข้าชิงเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี นับจากเอเชียนเกมส์ 2014 ที่อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ครั้งนั้น ธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี และวรภัสสร รดารงค์ คว้าเหรียญเงิน หลังพ่ายคู่จากจีนในรอบชิงฯ
ลุ้นทองแรกในรอบ 28 ปี ดวลจีนเจ้าของแชมป์ 6 สมัยติด
วอลเลย์บอลชายหาดหญิงถูกบรรจุในเอเชียนเกมส์ครั้งแรกเมื่อปี 1998 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และครั้งนั้น มนัสนันท์ ปังฆะ กับรัตนาภรณ์ อาลัยสุข คว้าเหรียญทองให้ไทยได้สำเร็จ หลังจากนั้นจีนกวาดแชมป์รายการหญิงติดต่อกันทุกครั้งตั้งแต่ปี 2002 ถึง 2022 รวม 6 สมัยติดต่อกัน
ดังนั้น หากไบร์ท-เบสคว้าชัยในวันนี้ จะเป็นเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอเชียนเกมส์ของไทยครั้งแรกในรอบ 28 ปี และเป็นครั้งแรกนับจากแชมป์ปี 1998
คู่แข่งของไทยถือเป็นงานหนัก โดยเฉพาะ เซียะ ซินยี่ ซึ่งมีประสบการณ์ในเอเชียนเกมส์สูงมาก เธอคว้าเหรียญทองหญิงมาแล้ว 3 ครั้งติดต่อกัน ได้แก่ ปี 2014 คู่กับหม่า หยวนหยวน, ปี 2018 คู่กับหวัง ฟ่าน และเอเชียนเกมส์ 2022 ที่หางโจว คู่กับเซวีย เฉิน
อย่างไรก็ตาม ไบร์ท-เบสเองกำลังอยู่ในช่วงผลงานดี ปี 2569 ทั้งคู่เพิ่งคว้าเหรียญทอง Asian Beach Games 2026 ที่ซานย่า เมื่อเดือนเมษายน ก่อนคว้าแชมป์ Beach Pro Tour Futures ที่หางโจว ในเดือนมิถุนายน
เกมชิงเหรียญทองจึงเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญของทัพไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ แฟนกีฬาเตรียมเชียร์พร้อมกัน วันนี้ 2 ตุลาคม เวลา 11.00 น.
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Asian Volleyball Confederation – Asian Games Women’s Beach Volleyball
- FIVB – China and Qatar claim Asian Games beach volleyball titles
- PPTV HD 36 – ไบร์ท-เบส ทะลุชิงทอง