อนุทิน ซัด ณวัฒน์ แก่เกินแกง ปมดราม่าน้ำท่วมหมู่บ้าน เตือน อย่าพลาดมาให้ยกโทษอีก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 09:53 น.
อนุทิน ซัด ณวัฒน์ แก่เกินแกง ปมดราม่าน้ำท่วมหมู่บ้าน เตือน อย่าพลาดมาให้ยกโทษอีก

อนุทิน ซัดกลับ บอสณวัฒน์ “แก่เกินแกง” ปมดราม่าน้ำท่วมหมู่บ้านฝั่งเดียว เตือน อย่าทำพลาด แล้วมาขอให้ยกโทษอีก

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ออกมาโพสต์ภาพและคลิปขณะที่ตัวเองต้องตัดสินใจอพยพออกจากบ้านเนื่องจากเกิดน้ำท่วมขัง โดยจุดต่ำสุดน้ำสูงถึงระดับเอว โดยเจ้าตัวระบุข้อความตัดพ้อว่า

ทั้ง ๆ ที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับท่านนายกฯ ภาษีก็เสียให้ แต่กลับต้องมาเจอสภาพบ้านถูกน้ำท่วมสูง โดนตัดน้ำตัดไฟ ต้องอพยพออกไปอยู่ข้างนอก ขณะที่ทางฝั่งบ้านนายกฯ กลับไม่มีน้ำซึมถนนสักหยด คล้ายกับอยู่กันคนละโลก นอกจากนั้นยังเรียกร้องให้สื่อมวลชนเข้าไปสำรวจพื้นที่ในหมู่บ้านเพื่อช่วยหาคำตอบว่าทำไมโซนบ้านนายกฯ อนุทินถึงไม่มีน้ำท่วม

โฆษณา

ณวัฒน์ ทิ้งบ้านหนีน้ำท่วม โวยหมู่บ้านเดียวกับนายกฯ อีกฝั่งแห้งสนิท ต่างราวฟ้ากับเหว

ล่าสุดในรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ มีการนำเสนอประเด็นดราม่าดังกล่าว พร้อมให้นักข่าวไปสัมภาษณ์ นายกฯ อนุทิน ถึงเรื่องนี้ด้วย โดยท่านนายกฯ ได้พูดถึงเรื่องที่ ณวัฒน์ โพสต์ ระบุว่า

“ต้องไปถามนิติหมู่บ้าน ผมก็เป็นหนึ่งในลูกบ้าน ผมก็ไม่รู้ทำไม เพราะมีทัศนคติไม่ดีแบบนี้ คราวที่แล้วผมก็ยกโทษให้อภัยไปแล้ว รอบนี้ก็อย่าเผลอทำอะไรผิดพลาดอีก แล้วไม่ต้องมาขอให้ผมให้อภัย คนเรานี่เรียกว่า แก่เกินแกง”

อนุทิน ซัด ณวัฒน์ แก่เกินแกง ปมดราม่าน้ำท่วมหมู่บ้าน เตือน อย่าพลาดมาให้ยกโทษอีก-1
ภาพจาก : รายการ เรื่องเล่าเช้านี้
ณวัฒน์ โวยน้ำท่วมในหมู่บ้าน ชี้โซนบ้านนายกแห้งสนิท
ภาพจาก Facebook : ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil
ณวัฒน์ โวยน้ำท่วมในหมู่บ้าน ชี้โซนบ้านนายกหนูแห้งสนิท
ภาพจาก Facebook : ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : เรื่องเล่าเช้านี้, FB ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 09:53 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต

เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026

ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 2 ต.ค. 69 เวลา 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ออมสิน ศศิภาพร และ บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ถ่ายรูปร่วมกับกับเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

ออมสิน-บุ๋มบิ๋ม ฉายพระรูปคู่ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงพระอัธยาศัยอบอุ่น เป็นกันเอง

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
อนุทิน เคยเกือบถูกอุ้มฆ่า กร้าวล้างบางคอร์รัปชันภาครัฐ เนรเทศทุนเทา

อนุทิน เคยเกือบถูกอุ้มฆ่า กร้าวล้างบางคอร์รัปชันภาครัฐ เนรเทศทุนเทา

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต บันเทิง

เปิดชีวิตปัจจุบัน “ปุ๊กกี้ ปริศนา” อยู่ที่ไหน หลังรู้ข่าว “ต๋อง วงทู” อดีตสามีเสียชีวิต

6 นาที ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด ข่าว

มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ เร่งหาตัว หนุ่มบีบคอแมว ประชดแฟน ยันดำเนินคดีถึงที่สุด

11 นาที ที่แล้ว
ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก ข่าว

ดร.อานนท์ ชี้ เคหะคลองจั่นเกือบแห้ง ไม่ใช่เพราะ กทม. แซะไม่ต้องพึ่งวิศกรจบนอก

15 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดมวยสากลหญิง ไทย พบ เกาหลีเหนือ วันนี้ 2 ต.ค. 69 เวลา 15.30 น. โฟกัส ณัฐนิชา ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026

24 นาที ที่แล้ว
ออมสิน ศศิภาพร และ บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ถ่ายรูปร่วมกับกับเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ข่าวกีฬา

ออมสิน-บุ๋มบิ๋ม ฉายพระรูปคู่ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงพระอัธยาศัยอบอุ่น เป็นกันเอง

28 นาที ที่แล้ว
ร้านซูชิดังอ่วม น้ำท่วมสายพานซูชิ 8 ล้านพัง ปิดซ่อมเกือบเดือน ข่าว

ร้านซูชิดังอ่วม น้ำท่วมสายพานซูชิ 8 ล้านพัง ปิดซ่อมเกือบเดือน

28 นาที ที่แล้ว
อนุทิน เคยเกือบถูกอุ้มฆ่า กร้าวล้างบางคอร์รัปชันภาครัฐ เนรเทศทุนเทา ข่าวการเมือง

อนุทิน เคยเกือบถูกอุ้มฆ่า กร้าวล้างบางคอร์รัปชันภาครัฐ เนรเทศทุนเทา

35 นาที ที่แล้ว
ใจอำมหิต! หนุ่มสลิ้งแตก บีบคอแมว จนดิ้นทุรนทุราย ลั่น &quot;มึงตายซะ&quot; หลังทะเลาะแฟนสาว ข่าว

หนุ่มสลิ้งแตก บีบคอแมว จนดิ้นทุรนทุราย ลั่น “มึงตายซะ” หลังทะเลาะแฟนสาว

47 นาที ที่แล้ว
แพทย์เตือน โรคฉี่หนู-น้ำกัดเท้า ระบาดหนักช่วงหน้าฝน แนะหากมีอาการ ให้รีบรักษา สุขภาพและการแพทย์

แพทย์เตือน โรคฉี่หนู-น้ำกัดเท้า ระบาดหนักช่วงหน้าฝน แนะหากมีอาการ ให้รีบรักษา

51 นาที ที่แล้ว
สรุปทำงานอะไร? เปิดประวัติ ‘ไทหยาง ซาง’ สามี สส.ไอเดียร์ สุชาดา ข่าวการเมือง

สรุปทำงานอะไร? เปิดประวัติ ‘ไทหยาง ซาง’ สามี สส.ไอเดียร์ สุชาดา

55 นาที ที่แล้ว
ศาลฎีกายืนคุก ไผ่ดาวดิน-ครูใหญ่ ม.112 ครอบคลุมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ข่าวการเมือง

ศาลฎีกายืนคุก ไผ่ดาวดิน-ครูใหญ่ ม.112 ครอบคลุมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์

56 นาที ที่แล้ว
วิลเลี่ยม LYKN โพสต์ขอโทษดราม่าทำท่าล้อเลียนแฟนคลับมือสั่น บันเทิง

นักแสดงดัง ขอโทษทำท่ามือสั่น ยันไม่ได้ดูถูก-ล้อเลียนแฟนคลับ จำไว้เป็นบทเรียน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบพ่อเลี้ยงหื่น ล่วงละเมิดลูกเลี้ยงวัย 14 อ้างแค่หาแมว เจ้าตัวปฏิเสธเชื่อถูกกลั่นแกล้ง ข่าว

รวบพ่อเลี้ยงหื่น ล่วงละเมิดลูกเลี้ยงวัย 14 เจ้าตัวปฏิเสธ อ้างแค่หาแมว เชื่อถูกกลั่นแกล้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เสียใจ อนุทิน ว่า แก่เกินแกง ยันไม่ได้โทษนายกฯ แค่สงสัยการทำงานนิติฯ บันเทิง

ณวัฒน์ เสียใจ อนุทิน ว่า แก่เกินแกง ยันไม่ได้โทษนายกฯ แค่สงสัยการทำงานนิติฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่อ พรรณิการ์ ข่าวการเมือง

ช่อ พรรณิการ์ ลั่นฟ้องแน่ คนปล่อยเฟกนิวส์ ปมข้าวกล่อง-ทหารช่วยน้ำท่วมนนทบุรี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจแมน เผยภาพน้ำท่วมบ้านย่านบางกะปิ ข่าวดารา

ดีเจแมน เปิดภาพบ้านจมน้ำ น้ำผุดจากห้องน้ำ ไม่กี่ชม.ท่วมเร็วมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่มแล้ว! ลงทะเบียน เงินเยียวยาน้ำท่วม ปภ. ผ่านแอปฯ ทางรัฐ เช็กขั้นตอน-เงื่อนไข เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว! ลงทะเบียน เงินเยียวยาน้ำท่วม ปภ. ผ่านแอปฯ ทางรัฐ เช็กขั้นตอน-เงื่อนไข

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันศุกร์ งวดวันขึ้นปีใหม่ 2 ม.ค. 69 ในหมวดเลขท้าย 2-3 ตัว เลขเด็ดออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันศุกร์ งวด 16 ตุลาคม 2569 เลขท้าย 2-3 ตัว ออกซ้ำบ่อย ย้อนหลัง 20 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ไทย พบ จีน วันนี้ 11.00 น. ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ไทย พบ จีน วันนี้ 11.00 น. ชิงทองเอเชียนเกมส์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 2 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 200 บาท ทองแท่งขาย 66,200 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 2 ต.ค. 69 ไบรท์-เบส ชิงทองชายหาด โฟกัส ชิงทองมวย ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 2 ต.ค. 69 ไบรท์-เบส ชิงทองชายหาด โฟกัส ชิงทองมวย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งเทควันโด เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 ทีมชาติไทยลงสนาม ข่าวกีฬา

ตารางแข่งเทควันโด เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 2 ต.ค. 69 ทีมชาติไทยลงสนาม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19 บันเทิง

อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร บันเทิง

อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
สตาฟฟ์เตะตัดขานักท่องเที่ยวหญิงบังคับกระโดดหน้าผาสูง ข่าวต่างประเทศ

นาทีชีวิต! นทท. ถูกเตะตัดขาบังคับดิ่งผา 260 ฟุตทั้งน้ำตา จวกยับเจ้าหน้าที่ยืนขำไม่ช่วย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปราคาทองวันนี้ 2 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 200 บาท ทองแท่งขาย 66,200 บาท