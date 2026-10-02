อนุทิน ซัด ณวัฒน์ แก่เกินแกง ปมดราม่าน้ำท่วมหมู่บ้าน เตือน อย่าพลาดมาให้ยกโทษอีก
อนุทิน ซัดกลับ บอสณวัฒน์ “แก่เกินแกง” ปมดราม่าน้ำท่วมหมู่บ้านฝั่งเดียว เตือน อย่าทำพลาด แล้วมาขอให้ยกโทษอีก
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ออกมาโพสต์ภาพและคลิปขณะที่ตัวเองต้องตัดสินใจอพยพออกจากบ้านเนื่องจากเกิดน้ำท่วมขัง โดยจุดต่ำสุดน้ำสูงถึงระดับเอว โดยเจ้าตัวระบุข้อความตัดพ้อว่า
ทั้ง ๆ ที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับท่านนายกฯ ภาษีก็เสียให้ แต่กลับต้องมาเจอสภาพบ้านถูกน้ำท่วมสูง โดนตัดน้ำตัดไฟ ต้องอพยพออกไปอยู่ข้างนอก ขณะที่ทางฝั่งบ้านนายกฯ กลับไม่มีน้ำซึมถนนสักหยด คล้ายกับอยู่กันคนละโลก นอกจากนั้นยังเรียกร้องให้สื่อมวลชนเข้าไปสำรวจพื้นที่ในหมู่บ้านเพื่อช่วยหาคำตอบว่าทำไมโซนบ้านนายกฯ อนุทินถึงไม่มีน้ำท่วม
ณวัฒน์ ทิ้งบ้านหนีน้ำท่วม โวยหมู่บ้านเดียวกับนายกฯ อีกฝั่งแห้งสนิท ต่างราวฟ้ากับเหว
ล่าสุดในรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ มีการนำเสนอประเด็นดราม่าดังกล่าว พร้อมให้นักข่าวไปสัมภาษณ์ นายกฯ อนุทิน ถึงเรื่องนี้ด้วย โดยท่านนายกฯ ได้พูดถึงเรื่องที่ ณวัฒน์ โพสต์ ระบุว่า
“ต้องไปถามนิติหมู่บ้าน ผมก็เป็นหนึ่งในลูกบ้าน ผมก็ไม่รู้ทำไม เพราะมีทัศนคติไม่ดีแบบนี้ คราวที่แล้วผมก็ยกโทษให้อภัยไปแล้ว รอบนี้ก็อย่าเผลอทำอะไรผิดพลาดอีก แล้วไม่ต้องมาขอให้ผมให้อภัย คนเรานี่เรียกว่า แก่เกินแกง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ณวัฒน์ ทิ้งบ้านหนีน้ำท่วม โวยหมู่บ้านเดียวกับนายกฯ อีกฝั่งแห้งสนิท ต่างราวฟ้ากับเหว
- วิสามัญ ‘จระเข้บางพะเนียง’ สนามชัยเขต นอนอ้าปากริมคลองช่วงน้ำท่วม สจ.ดอน ยันปลอดภัย
- กล้บบ้านทันไหม คนกรุง-ปริมณฑล อ่วมฝนตกหนัก แนะเผื่อเวลา ระวังน้ำท่วมขัง
อ้างอิงจาก : เรื่องเล่าเช้านี้, FB ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil