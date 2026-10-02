เตือน 4 ตุลาคม อีสานฝนตก เช็กจังหวัดรับมือน้ำ กรุงเทพจ่อโดนต่อ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 09:00 น.
เตือน 4 ตุลาคม อีสานฝนตก เช็กจังหวัดรับมือน้ำ กรุงเทพจ่อโดนต่อ

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 1 เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569 เตือนว่าช่วงวันที่ 4 ถึง 7 ตุลาคมนี้ ประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวน เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยสาเหตุมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงปลายฤดูฝน ปะทะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

ผลกระทบจะไล่ตามภาคไม่พร้อมกัน เริ่มวันที่ 4 ตุลาคม ที่ภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออก รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเจอฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงจากอิทธิพลมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาระลอกแรก สอดคล้องกับคาดหมายอากาศ 7 วันที่ระบุว่าช่วง 4 ถึง 5 ตุลาคม ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ถึง 70 ของพื้นที่ ฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยลมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้นที่ความเร็ว 15 ถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

จากนั้นวันที่ 5 ถึง 6 ตุลาคม แนวฝนหนักจะเลื่อนลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงและอากาศเริ่มเย็นลง โดยพื้นที่คาดการณ์ฝนตกหนักมากช่วงนี้มี 12 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี และราชบุรี ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑลอยู่ในสถานะเฝ้าระวัง ก่อนที่วันที่ 7 ตุลาคม ฝนจะเหลือหนาแน่นเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง รวมทั้งภาคใต้ ขณะภาคอื่นฝนลดลง

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กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจเกิดน้ำท่วมขัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และใกล้ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง คำเตือนนี้มีน้ำหนักเป็นพิเศษ เพราะหลายจังหวัดในรายชื่อเสี่ยงฝนหนักมาก ทั้งพิษณุโลก นครสวรรค์ อยุธยา และราชบุรี กำลังเผชิญน้ำท่วมและรับมวลน้ำอยู่แล้วในขณะนี้

ด้านคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทาง เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนอง นอกจากนี้ ช่วงวันที่ 8 ถึง 12 ตุลาคม ภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังมีฝนต่อเนื่องและตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ประชาชนติดตามประกาศฉบับต่อไปได้ในวันที่ 2 ตุลาคม เวลา 05.00 น. ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือสายด่วน 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2569 09:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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