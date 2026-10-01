อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 22:30 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 22:31 น.
อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

ช็อก! ไรอัน ทัปป์ (Ryan Tapp) เชฟหนุ่ม เจ้าของร้านอาหารดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร แฟนคลับร่วมแสดงความอาลัย

เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจขึ้นในแวดวงอาหารสหรัฐอเมริกา เมื่อตำรวจฮิวสตัน รายงานว่า เจ้าหน้าที่พบร่างของ ไรอัน ทัปป์ (Ryan Tapp) เชฟชื่อดังและเจ้าของร้านอาหารยอดนิยมในอเมริกา อายุ 37 ปี เสียชีวิตเมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (27 ก.ย. 69 ตามเวลาท้องถิ่น) ภายในร้าน Nola’s Chicken & Waffles ซึ่งร้านอาหารที่เขาตั้งใจสร้างขึ้นมา

สำนักงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เคาน์ตีแฮร์ริส (The Harris County Institute of Forensic Sciences) ระบุว่า ไรอัน ทัปป์ เสียชีวิตในเวลา 12.09 น. ของวันอาทิตย์ โดยเจ้าหน้าที่ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย หรือพิรุธที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม แต่อย่างใด

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อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของรายการดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร-3
ภาพจาก : IG nolatopchef

ขณะที่ทางสำนักข่าวต่างประเทศ ได้มีการติดต่อสอบถามไปยัง ไบรอัน ทัปป์ (Bryan Tapp) พี่น้องฝาแฝดของ ไรอัน ทัปป์ เชฟดังผู้เสียชีวิต เพื่อยืนยันข่าวการจากไปอย่างกะทันหันในครั้งนี้

ไบรอัน กล่าวว่า “วันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าน้องฝาแฝดของผมขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับแม่แล้ว หลับให้สบายนะ ไรอัน ทัปป์ น้องชายของผม การสูญเสียพี่น้องโดยเฉพาะคนที่เป็นฝาแฝดนั้นมันเจ็บปวดเหลือเกิน ไว้เราค่อยพบกันใหม่นะน้อง ฝากทักทายแม่ด้วย แล้วเจอกันในความฝัน เราจะได้คุยกันอีก รักนะ”

หลังจากข่าวการเสียชีวิตของ ไรอัน ทัปป์ (Ryan Tapp) เชฟชื่อดังและเจ้าของร้านอาหารยอดนิยมในอเมริกา เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัยเพียง 37 ปี ภายในร้านอาหารที่เขารักมากที่สุด ก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปครั้งนี้กันอย่างล้นหลามผ่านทางกล่องคอมเมนต์ใต้โพสต์ล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของไรอัน

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อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของรายการดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร-2
ภาพจาก : IG nolatopchef

ทำความรู้จัก ประวัติ ไรอัน ทัปป์ เชฟชื่อดังแห่งอเมริกา

ไรอัน ทัปป์ (Ryan Tapp) เคยเป็นเชฟส่วนตัวมาก่อน ก่อนที่เขาจะเริ่มผันตัวมาเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารหลายแห่งในเมืองฮิวสตัน เช่น Tapp Out HTX, Nola’s Chicken & Waffles และล่าสุดช่วงต้นปี 2026 ที่ผ่านมา ไรอัน เพิ่งทำการโปรโมตธุรกิจร้านอาหารแห่งใหม่ของเขา ชื่อ Taste of H-Town Bar & Grill

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นอกจากนั้น ไรอัน ทัปป์ ยังมีชื่อเสียงจากการเป็นพิธีกรในรายการเรียลลิตี้โชว์ Raw and Ruthless with Chef Ryan Tapp เมื่อปี 2024 ซึ่งเดินทางไปรีวิวร้านอาหารทั่วสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีคนติดตามอินสตาแกรมของไรอันอยู่ที่ราว 1.35 แสนคนเลยทีเดียว

อาลัย เชฟหนุ่ม เจ้าของรายการดัง เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร-1

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อ้างอิงจาก : dailymail

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 22:30 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 22:31 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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