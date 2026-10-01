ที’ ลมฟ้าอากาศ แก้โพสต์ เพิ่มคำเตือน “อาจมีลูกเห็บตก” ก่อนพบตกจริงใน กทม. ล่าสุดแจงแล้ว
วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ที’ ลมฟ้าอากาศ โพสต์เตือนสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี หลังช่วงบ่ายมีกลุ่มฝนก่อตัวและตกหนักหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจตุจักรและลาดพร้าว
จากการตรวจสอบ Edit history หรือประวัติการแก้ไขโพสต์ โดยทีมงาน The Thaiger พบว่า ข้อความเวอร์ชันแรกถูกเผยแพร่เมื่อเวลา 16.05 น. ระบุว่า
“เตือน‼️ ฝนถล่มหนัก ฟ้าแรง ลมแรง กรุงเทพฯ นนทบุรี หลายเขต โดยเฉพาะ จตุจักร ลาดพร้าว หนักหน่วงสุดๆ พื้นที่ไหนตกแล้วบ้าง รายงานได้เลยครับ ภาพเรดาร์ใต้โพสต์”
จากนั้นเวลา 16.12 น. หรือประมาณ 7 นาทีต่อมา เพจแก้ไขข้อความ โดยเพิ่มประโยค “อาจมีลูกเห็บตกได้” เข้าไป กลายเป็นข้อความว่า
“เตือน‼️ ฝนถล่มหนัก ฟ้าแรง ลมแรง กรุงเทพฯ นนทบุรี หลายเขต โดยเฉพาะ จตุจักร ลาดพร้าว หนักหน่วงสุดๆ อาจมีลูกเห็บตกได้ พื้นที่ไหนตกแล้วบ้าง รายงานได้เลยครับ ภาพเรดาร์ใต้โพสต์”
The Thaiger ตรวจสอบหน้า Edit history ของโพสต์แล้ว พบว่ามีการแก้ไขข้อความตามช่วงเวลาดังกล่าวจริง โดยข้อความเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของลูกเห็บ ไม่ได้ปรากฏในโพสต์เวอร์ชันเวลา 16.05 น. แต่ถูกเพิ่มเข้ามาในเวลา 16.12 น.
ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน กรุงเทพมหานครรายงานเมื่อเวลา 16.00 น. ว่า พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวหลายพื้นที่ ได้แก่ สวนหลวง บางกะปิ จตุจักร พญาไท ดินแดง วัฒนา บางซื่อ บางพลัด บางกอกน้อย ตลิ่งชัน บางแค ทวีวัฒนา หนองแขม และคลองเตย โดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ขณะที่ปริมาณฝนสะสมสูงสุดในขณะนั้นอยู่ที่เขตภาษีเจริญ 49 มิลลิเมตร
ต่อมาเริ่มมีรายงานจากประชาชนว่า ลูกเห็บตกจริงในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะย่านลาดพร้าววังหิน รวมถึงจตุจักรและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมภาพและคลิปก้อนน้ำแข็งขนาดเล็กตกลงมาพร้อมฝนหนัก
เวลา 16.35 น. กรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนปกคลุมกรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร มีทั้งฝนปานกลางและฝนหนัก กลุ่มฝนส่วนใหญ่เคลื่อนไปทางทิศตะวันตกและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
พยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเช้าวันเดียวกันระบุว่า กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 34 ถึง 36 องศาเซลเซียส พร้อมเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง แต่ ไม่ได้ระบุว่าจะมีลูกเห็บตกในกรุงเทพฯ โดยตรง
หลังมีผู้ใช้งานโซเชียลตั้งข้อสังเกตเรื่องการแก้ข้อความ ไม่นานเพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ ก็โพสต์ชี้แจงเพิ่มเติม พร้อมภาพเรดาร์ฝนที่แสดงกลุ่มฝนรุนแรงปกคลุมกรุงเทพฯ และมีค่าความเข้มฝนที่จุดหนึ่งแสดงประมาณ 86.5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
ที’ ลมฟ้าอากาศ ได้อธิบายว่า ขณะไลฟ์สดได้วิเคราะห์กลุ่มฝนจากเรดาร์และเห็นสัญญาณของฝนรุนแรง จึงแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังกระแสลมแรงและลูกเห็บ โดยระบุว่ากลุ่มฝนมีการเคลื่อนตัวตลอดเวลาและไม่ได้ตกอยู่กับที่ จึงต้องแก้ไขข้อมูลให้ทันกับสถานการณ์จริง
จุดประสงค์ของการแจ้งเตือนคือให้ผู้เดินทางสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางที่กลุ่มพายุฝนและลมแรงกำลังปกคลุม พร้อมย้ำว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และผู้ที่ติดตามเพจมาตั้งแต่แรกจะทราบว่าใช้วิธีอัปเดตคำเตือนตามสถานการณ์ลักษณะนี้มาตลอด
ที ยืนยันว่า ตนไม่ได้เป็นหมอดูที่จะสามารถทำนายสภาพอากาศได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำทุกจังหวะ แต่ใช้ข้อมูลเรดาร์และสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นมาปรับคำเตือนให้ทันเวลา
ดังนั้น จากข้อมูลที่ตรวจสอบได้ในขณะนี้ มีข้อเท็จจริงสองส่วนที่แยกออกจากกันชัดเจน ส่วนแรกคือ โพสต์เวลา 16.05 น. ไม่มีข้อความเตือนลูกเห็บ และมีการเพิ่มข้อความดังกล่าวเมื่อ 16.12 น. จริง ส่วนอีกด้านคือคำชี้แจงของเจ้าของเพจว่า การเปลี่ยนข้อความเกิดขึ้นจากการติดตามกลุ่มฝนและปรับข้อมูลตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
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