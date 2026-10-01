อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 23:00 น.
อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19

อึ้งทั้งวงการ! อดีตคุณหนูบ้านรวย วัย 21 ปี ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็น ดาว AV คนใหม่ เผยเหตุผล ติดใจสัมผัสแรกเมื่อตอนอายุ 19

ค่ายภาพยนตร์ผู้ใหญ่ชื่อดังระดับท็อปอย่าง S1 สร้างความฮือฮาให้กับวงการอีกครั้ง ด้วยการประกาศเปิดตัวนักแสดงหน้าใหม่ โอโตนาชิ ซูสุ (Otonashi Suzu) วัย 21 ปี อย่างเป็นทางการ เธอคนนี้มาพร้อมกับฉากหลังชีวิตที่ย้อนแย้งกับอาชีพมากที่สุดในวงการหนังผู้ใหญ่

โอโตนาชิ ซูสุ เธอเติบโตมาในครอบครัวและแวดวงสังคมชั้นสูง ได้รับการศึกษาที่ดีมากโดยตลอดตั้งแต่เด็ก ๆ แถมทางบ้านยังเคยส่งซูสุไปเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อตอนอายุ 16 ปีด้วย ก่อนจะกลับมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของญี่ปุ่น ในอีก 2 ปีถัดมา

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อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19-6

ทว่าหลังจากที่เธอมีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกตอนอายุ 19 ปี เธอกลับรู้สึกติดใจในทุกช่วงสัมผัสขณะนั้น ประกอบกับความต้องการที่จะหลีกหนีจากชีวิตที่เรียบง่ายธรรมดานี้ เพื่อออกตามหาความตื่นเต้นเร้าใจให้ตัวเอง จนนำมาสู่การตัดสินใจครั้งใหญ่ที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางของภาพยนตร์ผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวในวัย 21 ปี

ขณะที่ทางด้าน อิจิเก็น คันชุน (Ichi Ken Kanshun) ผู้เชี่ยวชาญด้านวงการหนังผู้ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น เผยว่า “โอโตนาชิ ซูสุ เป็นผู้หญิงที่หาไม่ได้ง่าย ๆ ในวงการนี้ โดยในวิดีโอโปรโมตเธอได้แสดงทักษะการชงชาในชุดกิโมโนซึ่งสะท้อนกลิ่นอายความไฮโซได้อย่างชัดเจน ทว่าจุดขายที่แท้จริงกลับเป็นความเร่าร้อนของเธอเมื่อครั้งรับบทบาทหน้ากล้อง ซึ่งตัดกับภาพลักษณ์ภายนอกอันเรียบร้อยและสูงส่งของเธออย่างสิ้นเชิง”

อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19-1

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อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19-4

อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19-3

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อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19-5

อดีตคุณหนูบ้านรวย ขอลิขิตชีวิตตัวเอง เปิดตัวเป็นดาว AV เหตุติดใจสัมผัสแรกในวัย 19-2

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อ้างอิงจาก : ettoday

ภาพจาก : X @S1_No1_info, X @osuzu_chan1022, IG @osuzu_chan1022

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 23:00 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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