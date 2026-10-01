กล้บบ้านทันไหม คนกรุง-ปริมณฑล อ่วมฝนตกหนัก แนะเผื่อเวลา ระวังน้ำท่วมขัง
กรมอุตุฯ เตือนคนกรุง นนทบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร รับมือฝนปานกลางถึงฝนหนัก แนะเช็กเส้นทางเผื่อเวลากลับบ้านให้ดี
ช่วงเย็นวันนี้ (1 ต.ค. 2569) ใครที่กำลังเตรียมตัวเลิกงานหรือเดินทางกลับบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ต้องเผื่อเวลาและตรวจสอบเส้นทางล่วงหน้า กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานผลการตรวจวัดจากเรดาร์ พบกลุ่มฝนกำลังก่อตัวและตกในระดับปานกลางถึงหนัก ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร
กลุ่มฝนส่วนใหญ่มีทิศทางเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกและมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้น ประชาชนควรระมัดระวังทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ลดลง รวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในหลายเส้นทาง
กรมอุตุฯ อธิบายเพิ่มเติมว่า ช่วงเปลี่ยนผ่านจากปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาว อากาศยังมีทั้งความร้อนและความชื้น ทำให้บางวันเมฆฝนก่อตัวได้แรงและสูงมาก เมื่อหยดน้ำถูกพัดขึ้นไปเจออากาศเย็นจัดบนท้องฟ้าจะแข็งตัวเป็นก้อนน้ำแข็งและตกลงมาเป็น ‘ลูกเห็บ’ ได้
พยากรณ์ประจำวัน 1 ต.ค. 69 ใครต้องรับมือฝนหนัก
ภาพรวมสภาพอากาศของประเทศไทยวันนี้ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ ปัจจัยหลักมาจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทย
คลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนมีความสูงประมาณ 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
กรมอุตุฯ เตือนสภาพอากาศล่วงหน้าช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคม 2569 ประเทศไทยตอนบนเตรียมรับมือฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง โดยลำดับผลกระทบในแต่ละภูมิภาค เริ่มต้นส่งผลกระทบที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนขยายวงกว้างครอบคลุมภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคตะวันออก
ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและฝนตกสะสม สำหรับการเดินเรือในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีสภาพอากาศแปรปรวน
ข้อมูลจาก : tmd
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