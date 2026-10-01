อาลัย “เอริก บราวน์” ฮีโร่ถ้ำหลวง ชาวแคนาดา ช่วยชีวิตทีมหมูป่า จากไปในวัย 44 ปี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 17:04 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 17:04 น.
อาลัย "อีริก บราวน์" ฮีโร่ถ้ำหลวง ชาวแคนาดา ผู้ช่วยชีวิตทีมหมูป่า จากไปในวัย 44 ปี

อาลัย “เอริก บราวน์” หนึ่งในฮีโร่ถ้ำหลวง นักดำน้ำชาวแคนาดา ช่วย 13 ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่ จากไปในวัย 44 ปี

สื่อต่างประเทศรายงานการสูญเสียของ เอริก บราวน์ (Eric Brown) นักดำน้ำชาวแคนาดาวัย 44 ปี หนึ่งในฮีโร่ผู้มีส่วนสำคัญในภารกิจช่วยเหลือเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมีและผู้ฝึกสอนรวม 13 ชีวิต ออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย เมื่อปี 2561 โดยครอบครัวและเพื่อนสนิทประกาศข่าวการเสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา ขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีการระบุอย่างเป็นทางการ

ย้อนกลับไปในภารกิจประวัติศาสตร์ครั้งนั้น เอริก บราวน์ รับหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนการทำงานของทีมนักดำน้ำนานาชาติ ทำหน้าที่แบกถังอากาศและอุปกรณ์ยังชีพที่จำเป็นเข้าไปในถ้ำ ติดตั้งและดูแลระบบเชือกนำทางตลอดเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง ลงดำน้ำฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวและช่องทางแคบทั้งหมด 7 ครั้ง รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอยู่ภายในเครือข่ายถ้ำใต้ดินนานรวม 63 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 9 วัน

โฆษณา
อีริก บราวน์ นักดำน้ำชาวแคนาดาฮีโร่ภารกิจถ้ำหลวง
INDEPENDENT

ความกล้าหาญจากภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมีครั้งนั้น ส่งผลให้รัฐบาลแคนาดามอบเหรียญกล้าหาญเพื่อเชิดชูเกียรติ โดยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของแคนาดายกย่องนักดำน้ำรายนี้ว่า ยอมเอาชีวิตเข้าเสี่ยงอันตรายซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อต่อสู้กับกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและสิ่งกีดขวางใต้บาดาล จนกระทั่งสามารถนำตัวเยาวชนทั้งหมดออกมาสู่ปากถ้ำได้อย่างปลอดภัย

สำหรับภารกิจกู้ภัยถ้ำหลวงในครั้งนั้น เริ่มต้นขึ้นหลังเกิดฝนมรสุมตกหนักจนน้ำท่วมปิดกั้นทางออก ทีมค้นหาใช้เวลา 9 วันจนพบผู้รอดชีวิตที่มีอายุระหว่าง 11 ถึง 16 ปี และใช้เวลาอีก 9 วันในขั้นตอนการลำเลียงออกจากถ้ำ โดยทีมแพทย์ต้องวางยาสลบด้วยเคตามีนก่อนนำตัวผู้ประสบภัยออกมา ความสำเร็จครั้งนั้นโด่งดังไปทั่วโลก และถูกนำไปสร้างเป็นหนังสือ สารคดี ภาพยนตร์ รวมถึงซีรีส์บนแพลตฟอร์มเน็ตฟลิกซ์

การจากไปของฮีโร่นักดำน้ำรายนี้สร้างความโศกเศร้าให้กับผู้คนทั่วโลก เพื่อนสนิทต่างร่วมกันส่งข้อความไว้อาลัย โดยยกย่องเอริก บราวน์ ว่าเป็นมนุษย์ที่จิตใจดีและเป็นแสงสว่างให้กับคนรอบข้างเสมอมา

ที่มา: INDEPENDENT

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 17:04 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 17:04 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว งวด 1/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 1/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ตั๊ก มยุรา ฟาดนิ่ม &#8220;พี่ไม่ใช่เทวดานางฟ้า&#8221; หลังโดนแซะ &#8220;กินข้าวแจกฟรีได้เหรอ&#8221;

ตั๊ก มยุรา ฟาดนิ่ม “พี่ไม่ใช่เทวดานางฟ้า” หลังโดนแซะ “กินข้าวแจกฟรีได้เหรอ”

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ที&#039; ลมฟ้าอากาศ แก้โพสต์ เพิ่มคำเตือน &quot;อาจมีลูกเห็บตก&quot; ก่อนพบตกจริงใน กทม.

ที’ ลมฟ้าอากาศ แก้โพสต์ เพิ่มคำเตือน “อาจมีลูกเห็บตก” ก่อนพบตกจริงใน กทม. ล่าสุดแจงแล้ว

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
กรมอุตุฯ เตือน กทม. และปริมณฑล รับมือฝนตกหนัก 1 ต.ค. 69

กล้บบ้านทันไหม คนกรุง-ปริมณฑล อ่วมฝนตกหนัก แนะเผื่อเวลา ระวังน้ำท่วมขัง

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ตรวจหวยลาว งวด 1/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 1/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊ก มยุรา ฟาดนิ่ม &#8220;พี่ไม่ใช่เทวดานางฟ้า&#8221; หลังโดนแซะ &#8220;กินข้าวแจกฟรีได้เหรอ&#8221; บันเทิง

ตั๊ก มยุรา ฟาดนิ่ม “พี่ไม่ใช่เทวดานางฟ้า” หลังโดนแซะ “กินข้าวแจกฟรีได้เหรอ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที&#039; ลมฟ้าอากาศ แก้โพสต์ เพิ่มคำเตือน &quot;อาจมีลูกเห็บตก&quot; ก่อนพบตกจริงใน กทม. ข่าว

ที’ ลมฟ้าอากาศ แก้โพสต์ เพิ่มคำเตือน “อาจมีลูกเห็บตก” ก่อนพบตกจริงใน กทม. ล่าสุดแจงแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือน กทม. และปริมณฑล รับมือฝนตกหนัก 1 ต.ค. 69 ข่าว

กล้บบ้านทันไหม คนกรุง-ปริมณฑล อ่วมฝนตกหนัก แนะเผื่อเวลา ระวังน้ำท่วมขัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลอตเตอรี่พลัสแตก 36 ล้าน งวด 1 ต.ค. 69 ผู้โชคดี 4 คน ข่าว

ลอตเตอรี่พลัสแตก 36 ล้าน งวด 1 ต.ค. 69 ผู้โชคดี 4 คน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร วิจารณ์รัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมล่าช้า บันเทิง

ฮาย อาภาพร เดือด จ่ายภาษีทำไม ถ้ารัฐทำงานช้า คนไทยไม่ได้โง่ โดนด่าต้องรับให้ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย N3-L6 งวด 1 ต.ค. 69 แตก 31 ใบ รับรวม 186 ล้าน ตรวจหวย

ตรวจหวย N3-L6 งวด 1 ต.ค. 69 แตก 31 ใบ รับรวม 186 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต็มที่แล้ว! ทัพตบหนุ่มไทย พ่ายทีมชาติจีน ชวดเข้ารองรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

เต็มที่แล้ว! ทัพตบหนุ่มไทย พ่ายทีมชาติจีน ชวดเข้ารอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยได้เฮ! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง ใบ้ตรง เลขท้าย 2 ตัว 70 ใครตามได้รวย ตรวจหวย

คอหวยได้เฮ! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง ใบ้ตรง เลขท้าย 2 ตัว 70 ใครตามได้รวย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมย์ รัชนก โพสต์ตัดพ้อ ข่าวกีฬา

เกิดอะไรขึ้น? “เมย์ รัชนก” ตัดพ้อเจ็บลึก คนต่างชาติยังภูมิใจในตัวหนู มากกว่าคนในประเทศเราอีก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังชัดๆ! หมอปลาย เผยคำทำนาย 3 ต.ค. ฝนจะมาแรงมาก เตือนเก็บข้าวของให้ดี ข่าว

ฟังชัดๆ! หมอปลาย ทำนาย 3 ต.ค. ฝนจะมาแรงมาก เตือนเก็บข้าวของให้ดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน ข่าวการเมือง

ประวัติ ‘ไอเดียร์ สุชาดา’ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ควง ‘ไทหยาง ซาง’ สามีรวยเฉียด 2 พันล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับค่าโดยสารขึ้นอีก 1 บาท เริ่ม 5 ต.ค. หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น ข่าว

เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับค่าโดยสารขึ้นอีก 1 บาท เริ่ม 5 ต.ค. หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ ข่าว

ด่วน! สุมิตร โปตระนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก๋งไฟฟ้าเสียหลักพุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า ข่าว

น่ากลัว! เก๋งไฟฟ้าเสียหลักพุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า เจ็บสาหัส

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมชลประทาน โต้ข่าวลือ ประตูระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านฯ มีปัญหา ยันใช้งานได้ปกติ ข่าว

กรมชลประทาน โต้ข่าวลือ ประตูระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านฯ มีปัญหา ยันใช้งานได้ปกติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ เมินกระแส ไล่พ้นเก้าอี้ผู้ว่าฯ แจงยิบปมยกเลิก แก้มลิง ปัดเอื้อประโยชน์เอกชน ข่าวการเมือง

ชัชชาติ เมินกระแส ไล่พ้นเก้าอี้ผู้ว่าฯ แจงยิบปมยกเลิก แก้มลิง ปัดเอื้อประโยชน์เอกชน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำ 2,200-2,500 ลบ.ม. เตรียมรับน้ำเหนือจ่อทะลักอยุธยา 3 ต.ค.นี้ ข่าว

เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำ 2,200-2,500 ลบ.ม. เตรียมรับน้ำเหนือจ่อทะลักอยุธยา 3 ต.ค.นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ เปิดใจป่วยมะเร็งอีกครั้ง บันเทิง

อดีตนางสาวไทย ป่วยมะเร็งซ้ำ เชื้อลุกลาม โกนผม-พักงาน ไม่รู้อยู่กับลูกได้นานไหม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อกฎหมาย &quot;ปลดผู้ว่าฯ กทม.&quot; ทำได้หรือไม่ ใครมีอำนาจถอดถอน ข่าวการเมือง

เปิดข้อกฎหมาย “ปลดผู้ว่าฯ กทม.” ทำได้หรือไม่ ใครมีอำนาจถอดถอน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยัน น้ำจากเขื่อนตะผ่านเซะเมียนมาไม่ไหลเข้าไทย ข่าว

ตอบชัด น้ำจาก ‘เขื่อนตะผ่านเซะ’ เมียนมา ทะลักเข้าไทยไหม?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ศศิน เตือนคนไทย อย่าเพิ่งแพนิก กังวลฝนหนักช่วง 5-6 ต.ค. ชี้แบบจำลองเปลี่ยนได้ ข่าว

อ.ศศิน เตือนสติคนไทย อย่าเพิ่งแพนิก กังวลฝนหนัก 5-6 ต.ค. ชี้แบบจำลองเปลี่ยนได้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ ส่งกำลังใจถึง พิมรี่พาย หลังธุรกิจทุเรียน-สกุชชี่ โดนโกงขาดทุนยับ บันเทิง

แพรรี่ ไพรวัลย์ ส่งกำลังใจถึง พิมรี่พาย หลังธุรกิจทุเรียน-สกุชชี่ โดนโกงขาดทุนยับ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมเลขเด็ดโค้งสุดท้าย 1 ต.ค. 69 เปิด 5 เลขชน 4 แนวทาง 05-28-60-62-79 ก่อนหวยออกบ่ายนี้ เลขเด็ด

รวมเลขเด็ดโค้งสุดท้าย 1 ต.ค. 69 เปิด 5 เลขชน 4 แนวทาง ก่อนหวยออกบ่ายนี้

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเหลือเชื่อ สหรัฐ ฉีดยาพิษนักโทษหญิง 2 เข็มไม่ตาย ยังนอนกรน จนต้องสั่งระงับประหาร