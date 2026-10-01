อาลัย “เอริก บราวน์” ฮีโร่ถ้ำหลวง ชาวแคนาดา ช่วยชีวิตทีมหมูป่า จากไปในวัย 44 ปี
อาลัย “เอริก บราวน์” หนึ่งในฮีโร่ถ้ำหลวง นักดำน้ำชาวแคนาดา ช่วย 13 ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่ จากไปในวัย 44 ปี
สื่อต่างประเทศรายงานการสูญเสียของ เอริก บราวน์ (Eric Brown) นักดำน้ำชาวแคนาดาวัย 44 ปี หนึ่งในฮีโร่ผู้มีส่วนสำคัญในภารกิจช่วยเหลือเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมีและผู้ฝึกสอนรวม 13 ชีวิต ออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย เมื่อปี 2561 โดยครอบครัวและเพื่อนสนิทประกาศข่าวการเสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา ขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีการระบุอย่างเป็นทางการ
ย้อนกลับไปในภารกิจประวัติศาสตร์ครั้งนั้น เอริก บราวน์ รับหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนการทำงานของทีมนักดำน้ำนานาชาติ ทำหน้าที่แบกถังอากาศและอุปกรณ์ยังชีพที่จำเป็นเข้าไปในถ้ำ ติดตั้งและดูแลระบบเชือกนำทางตลอดเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง ลงดำน้ำฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวและช่องทางแคบทั้งหมด 7 ครั้ง รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอยู่ภายในเครือข่ายถ้ำใต้ดินนานรวม 63 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 9 วัน
ความกล้าหาญจากภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมีครั้งนั้น ส่งผลให้รัฐบาลแคนาดามอบเหรียญกล้าหาญเพื่อเชิดชูเกียรติ โดยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของแคนาดายกย่องนักดำน้ำรายนี้ว่า ยอมเอาชีวิตเข้าเสี่ยงอันตรายซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อต่อสู้กับกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและสิ่งกีดขวางใต้บาดาล จนกระทั่งสามารถนำตัวเยาวชนทั้งหมดออกมาสู่ปากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
สำหรับภารกิจกู้ภัยถ้ำหลวงในครั้งนั้น เริ่มต้นขึ้นหลังเกิดฝนมรสุมตกหนักจนน้ำท่วมปิดกั้นทางออก ทีมค้นหาใช้เวลา 9 วันจนพบผู้รอดชีวิตที่มีอายุระหว่าง 11 ถึง 16 ปี และใช้เวลาอีก 9 วันในขั้นตอนการลำเลียงออกจากถ้ำ โดยทีมแพทย์ต้องวางยาสลบด้วยเคตามีนก่อนนำตัวผู้ประสบภัยออกมา ความสำเร็จครั้งนั้นโด่งดังไปทั่วโลก และถูกนำไปสร้างเป็นหนังสือ สารคดี ภาพยนตร์ รวมถึงซีรีส์บนแพลตฟอร์มเน็ตฟลิกซ์
การจากไปของฮีโร่นักดำน้ำรายนี้สร้างความโศกเศร้าให้กับผู้คนทั่วโลก เพื่อนสนิทต่างร่วมกันส่งข้อความไว้อาลัย โดยยกย่องเอริก บราวน์ ว่าเป็นมนุษย์ที่จิตใจดีและเป็นแสงสว่างให้กับคนรอบข้างเสมอมา
ที่มา: INDEPENDENT
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